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Атака ВСУ на Курскую область: погиб мирный житель

Атака ВСУ на Курскую область: погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 03.01.2025

Атака ВСУ на Курскую область: погиб мирный житель

В результате атаки дрона Вооруженных сил Украины на деревню в Курской области погиб местный житель. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр... РИА Новости Крым, 03.01.2025

2025-01-03T19:14

2025-01-03T19:14

2025-01-03T19:14

новости

курская область

александр хинштейн

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В результате атаки дрона Вооруженных сил Украины на деревню в Курской области погиб местный житель. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Хинштейн.При этом Хинштейн уточнил, что деревня Обеста входит в так называемую "серую зону" приграничья. Нахождение в ней влечет прямую угрозу для жизни и здоровья."По этой причине все жители "серой зоны", включая и погибшего мужчину с семьей, ранее были временно отселены. Однако, физически остановить людей от самовольного возвращения домой - власти не в состоянии", - отметил врио губернатора.Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины совершили минометный обстрел села Кирилловка Климовского района Брянской области, погиб мирный житель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на шесть регионов России - что известноБелгородская область снова атакована ВСУ: ранен мирный жительАтака БПЛА на село в Белгородском районе: ранен мирный житель

курская область

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2025

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новости, курская область, александр хинштейн, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу