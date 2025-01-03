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Атака ВСУ на Курскую область: погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 03.01.2025
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Атака ВСУ на Курскую область: погиб мирный житель
Атака ВСУ на Курскую область: погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 03.01.2025
Атака ВСУ на Курскую область: погиб мирный житель
В результате атаки дрона Вооруженных сил Украины на деревню в Курской области погиб местный житель. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр... РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T19:14
2025-01-03T19:14
новости
курская область
александр хинштейн
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В результате атаки дрона Вооруженных сил Украины на деревню в Курской области погиб местный житель. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Хинштейн.При этом Хинштейн уточнил, что деревня Обеста входит в так называемую "серую зону" приграничья. Нахождение в ней влечет прямую угрозу для жизни и здоровья."По этой причине все жители "серой зоны", включая и погибшего мужчину с семьей, ранее были временно отселены. Однако, физически остановить людей от самовольного возвращения домой - власти не в состоянии", - отметил врио губернатора.Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины совершили минометный обстрел села Кирилловка Климовского района Брянской области, погиб мирный житель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на шесть регионов России - что известноБелгородская область снова атакована ВСУ: ранен мирный жительАтака БПЛА на село в Белгородском районе: ранен мирный житель
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РИА Новости Крым
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новости, курская область, александр хинштейн, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Атака ВСУ на Курскую область: погиб мирный житель

Мирный житель погиб возле дома в результате атаки ВСУ на деревню в Курской области

19:14 03.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В результате атаки дрона Вооруженных сил Украины на деревню в Курской области погиб местный житель. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Сегодня в результате атаки вражеского беспилотника погиб 63-летний житель деревни Обеста Рыльского района - сугубо мирный человек, трудившийся разнорабочим на агрофирме "Рыльская". Трагедия произошла рядом с его домом, когда он шел по дороге", - говорится в сообщении.
При этом Хинштейн уточнил, что деревня Обеста входит в так называемую "серую зону" приграничья. Нахождение в ней влечет прямую угрозу для жизни и здоровья.
"По этой причине все жители "серой зоны", включая и погибшего мужчину с семьей, ранее были временно отселены. Однако, физически остановить людей от самовольного возвращения домой - власти не в состоянии", - отметил врио губернатора.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины совершили минометный обстрел села Кирилловка Климовского района Брянской области, погиб мирный житель.
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