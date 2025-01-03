Рейтинг@Mail.ru
Атака БПЛА на село в Белгородском районе: ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 03.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250103/ataka-bpla-na-selo-v-belgorodskom-rayone-ranen-mirnyy-zhitel-1143074190.html
Атака БПЛА на село в Белгородском районе: ранен мирный житель
Атака БПЛА на село в Белгородском районе: ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 03.01.2025
Атака БПЛА на село в Белгородском районе: ранен мирный житель
ВСУ атаковали беспилотником село в Белгородском районе, есть раненый. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T09:38
2025-01-03T09:39
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы белгородской области
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_0:101:3283:1947_1920x0_80_0_0_03c80704a1cf7b0e67c12296947d1607.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотником село в Белгородском районе, есть раненый. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По информации Гладкова, у пострадавшего минно-взрывная травма и ранение ноги. Мужчину в тяжелом состоянии на "скорой" доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода, где ему оказывается вся необходимая помощь.Дополнительная информация о последствиях атаки уточняется. В светлое время суток, по словам губернатора, будет проведен обход соответствующими службами и администрацией.Ранее Минобороны РФ сообщало, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата, два из них над территорией Белгородской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Шебекино - есть пострадавшиеРанение в лицо получил мирный житель в Белгородской области при атаке ВСУДвое мирных жителей ранены в Белгородской области после удара дронов
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_8f46b928e1dce4649c7cec9b8345f838.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Атака БПЛА на село в Белгородском районе: ранен мирный житель

Мирный житель ранен при атаке дрона ВСУ на село в Белгородском районе

09:38 03.01.2025 (обновлено: 09:39 03.01.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотником село в Белгородском районе, есть раненый. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Дрон ВСУ атаковал село Ясные Зори Белгородского района. Ранен мирный житель", - говорится в сообщении.
По информации Гладкова, у пострадавшего минно-взрывная травма и ранение ноги. Мужчину в тяжелом состоянии на "скорой" доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода, где ему оказывается вся необходимая помощь.
Дополнительная информация о последствиях атаки уточняется. В светлое время суток, по словам губернатора, будет проведен обход соответствующими службами и администрацией.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата, два из них над территорией Белгородской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ обстреляли Шебекино - есть пострадавшие
Ранение в лицо получил мирный житель в Белгородской области при атаке ВСУ
Двое мирных жителей ранены в Белгородской области после удара дронов
 
Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы Белгородской областиБелгородБелгородская областьВячеслав Гладков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:18СВР: Снизить возраст мобилизации на Украине потребовали США
09:45В Крыму раненого туриста сняли с Языка тролля
09:38Атака БПЛА на село в Белгородском районе: ранен мирный житель
09:11Как не набрать вес после новогодних застолий: эксперт дал советы
08:33Самолет врезался в здание в Калифорнии - полиция
08:18Атака ВСУ на шесть регионов России - что известно
07:02Симферопольское водохранилище: как создавалось и чем оно ценно для Крыма
00:01Какой сегодня праздник: 3 января
00:01Циклон принесет снегодожди: погода в Крыму 3 января
21:55Новые выбросы мазута и предел терпения украинцев: главное за день
21:18Здания Верховной рады получили повреждения в результате взрывов в Киеве
20:48Цветущий Крым: где на Новый год искать подснежники и не только
20:21В Крыму завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов
20:11Фицо пригрозил снизить помощь украинцам за остановку Киевом транзита газа
19:46В Приднестровье перестали работать почти все промышленные предприятия
19:15Праведный Иоанн Кронштадтский и два императора: встречи в Ливадии
18:38Гороскоп для знаков зодиака стихии Огня
18:15ЧС в Керченском проливе стала первой в мире аварией с топочным мазутом
18:03Назван точный объем попавшего в море мазута с танкеров "Волгонефть"
17:36Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде – 27 пострадавших
Лента новостейМолния