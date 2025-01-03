https://crimea.ria.ru/20250103/ataka-bpla-na-selo-v-belgorodskom-rayone-ranen-mirnyy-zhitel-1143074190.html

Атака БПЛА на село в Белгородском районе: ранен мирный житель

Атака БПЛА на село в Белгородском районе: ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 03.01.2025

Атака БПЛА на село в Белгородском районе: ранен мирный житель

ВСУ атаковали беспилотником село в Белгородском районе, есть раненый. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.01.2025

2025-01-03T09:38

2025-01-03T09:38

2025-01-03T09:39

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы белгородской области

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотником село в Белгородском районе, есть раненый. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По информации Гладкова, у пострадавшего минно-взрывная травма и ранение ноги. Мужчину в тяжелом состоянии на "скорой" доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода, где ему оказывается вся необходимая помощь.Дополнительная информация о последствиях атаки уточняется. В светлое время суток, по словам губернатора, будет проведен обход соответствующими службами и администрацией.Ранее Минобороны РФ сообщало, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата, два из них над территорией Белгородской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Шебекино - есть пострадавшиеРанение в лицо получил мирный житель в Белгородской области при атаке ВСУДвое мирных жителей ранены в Белгородской области после удара дронов

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2025

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