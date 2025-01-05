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Режим свободной экономической зоны распространили на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 05.01.2025
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Режим свободной экономической зоны распространили на Белгородскую область
Режим свободной экономической зоны распространили на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Режим свободной экономической зоны распространили на Белгородскую область
Режим свободной экономической зоны (СЭЗ), который действует в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, распространили на ряд территорий в Белгородском и... РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T11:24
2025-01-05T11:24
правительство россии
свободная экономическая зона (сэз)
белгородская область
экономика
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Режим свободной экономической зоны (СЭЗ), который действует в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, распространили на ряд территорий в Белгородском и Шебекинском районах Белгородской области. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина в воскресенье.Отмечается, что данное решение позволит работающим там предприятиям стать резидентами СЭЗ и получить преференции, в частности - пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%, нулевую ставку налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, а также режим свободной таможенной зоны.Свободная экономическая зона на территории новых регионов была создана в 2023 году. На сегодняшний день, по данным правительства, ее участниками стали 268 компаний. Свободная экономическая зона – часть территории региона, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности, а также может применяться процедура свободной таможенной зоны. СЭЗ предлагает более комфортные условия для ведения бизнеса, в том числе послабления при уплате налогов, кредитование по льготной ставке, другие субсидии и льготы.Закон, позволяющий распространить преференциальный режим СЭЗ на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей, подписал президент Владимир Путин в июне 2024 года.На территории Крыма и Севастополя закон о свободной экономической зоне принят в ноябре 2014 года с целью развития двух регионов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Налоговые льготы для Крыма и приграничья - Путин подписал закон 59 миллиардов рублей инвестиций направят в экономику новых регионов РФКакие льготы получит бизнес в приграничных регионах России в рамках СЭЗ
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правительство россии, свободная экономическая зона (сэз), белгородская область, экономика, россия, новости
Режим свободной экономической зоны распространили на Белгородскую область

Режим СЭЗ распространили на ряд территорий в Белгородской области

11:24 05.01.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Режим свободной экономической зоны (СЭЗ), который действует в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, распространили на ряд территорий в Белгородском и Шебекинском районах Белгородской области. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина в воскресенье.
Отмечается, что данное решение позволит работающим там предприятиям стать резидентами СЭЗ и получить преференции, в частности - пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%, нулевую ставку налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, а также режим свободной таможенной зоны.
Свободная экономическая зона на территории новых регионов была создана в 2023 году. На сегодняшний день, по данным правительства, ее участниками стали 268 компаний.
"Для резидентов СЭЗ разработана программа льготного кредитования. Наиболее распространенные виды деятельности предприятий-резидентов – промышленность, строительство и добыча полезных ископаемых", - отмечают в кабмине.
Свободная экономическая зона – часть территории региона, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности, а также может применяться процедура свободной таможенной зоны. СЭЗ предлагает более комфортные условия для ведения бизнеса, в том числе послабления при уплате налогов, кредитование по льготной ставке, другие субсидии и льготы.
Закон, позволяющий распространить преференциальный режим СЭЗ на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей, подписал президент Владимир Путин в июне 2024 года.
На территории Крыма и Севастополя закон о свободной экономической зоне принят в ноябре 2014 года с целью развития двух регионов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Правительство РоссииСвободная экономическая зона (СЭЗ)Белгородская областьЭкономикаРоссияНовости
 
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