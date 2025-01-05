https://crimea.ria.ru/20250105/rezhim-svobodnoy-ekonomicheskoy-zony-rasprostranili-na-belgorodskuyu-oblast-1143103423.html

Режим свободной экономической зоны распространили на Белгородскую область

Режим свободной экономической зоны распространили на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Режим свободной экономической зоны распространили на Белгородскую область

Режим свободной экономической зоны (СЭЗ), который действует в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, распространили на ряд территорий в Белгородском и... РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T11:24

2025-01-05T11:24

2025-01-05T11:24

правительство россии

свободная экономическая зона (сэз)

белгородская область

экономика

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Режим свободной экономической зоны (СЭЗ), который действует в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, распространили на ряд территорий в Белгородском и Шебекинском районах Белгородской области. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина в воскресенье.Отмечается, что данное решение позволит работающим там предприятиям стать резидентами СЭЗ и получить преференции, в частности - пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%, нулевую ставку налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, а также режим свободной таможенной зоны.Свободная экономическая зона на территории новых регионов была создана в 2023 году. На сегодняшний день, по данным правительства, ее участниками стали 268 компаний. Свободная экономическая зона – часть территории региона, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности, а также может применяться процедура свободной таможенной зоны. СЭЗ предлагает более комфортные условия для ведения бизнеса, в том числе послабления при уплате налогов, кредитование по льготной ставке, другие субсидии и льготы.Закон, позволяющий распространить преференциальный режим СЭЗ на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей, подписал президент Владимир Путин в июне 2024 года.На территории Крыма и Севастополя закон о свободной экономической зоне принят в ноябре 2014 года с целью развития двух регионов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Налоговые льготы для Крыма и приграничья - Путин подписал закон 59 миллиардов рублей инвестиций направят в экономику новых регионов РФКакие льготы получит бизнес в приграничных регионах России в рамках СЭЗ

белгородская область

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, свободная экономическая зона (сэз), белгородская область, экономика, россия, новости