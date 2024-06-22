https://crimea.ria.ru/20240622/nalogovye-lgoty-dlya-kryma-i-prigranichya---putin-podpisal-zakon-1138292629.html

Налоговые льготы для Крыма и приграничья - Путин подписал закон

Налоговые льготы для Крыма и приграничья - Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 22.06.2024

Налоговые льготы для Крыма и приграничья - Путин подписал закон

Налоговые льготы и преференции для свободной экономической зоны вводятся в Крыму и регионах РФ, граничащих с Украиной, Донбассом и Новороссией. Соответствующий... РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T16:01

2024-06-22T16:01

2024-06-22T16:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Налоговые льготы и преференции для свободной экономической зоны вводятся в Крыму и регионах РФ, граничащих с Украиной, Донбассом и Новороссией. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.В соответствии с документом резиденты приграничных территорий на 10 лет получают нулевую ставку по налогу на прибыль от реализации инвестиционных проектов в зоне СЭЗ, и ставку от нуля до 13% на прибыль, подлежащую зачислению в субъектовый бюджет.Кроме того, законом предусмотрены освобождение от налога на имущество организаций на десятилетний срок при соблюдении ряда условий, упрощенная процедура градостроительной деятельности и землепользования, нулевой акциз на жидкую сталь, освобождение от налога на добычу угля и железной руды, режим свободной таможенной зоны и ряд других преференций.С Донецкой и Луганской Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями, а также с Украиной граничат Республика Крым, Ростовская, Белгородская, Воронежская, Курская и Брянская области. Регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.На территории Крыма и Севастополя закон о свободной экономической зоне принят в ноябре 2014 года с целью развития двух регионов. Участникам СЭЗ предоставляются льготы по уплате налогов и страховых платежей. Также участники СЭЗ вправе помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (без уплаты таможенных пошлин, налогов).Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь стал третьим в ЮФО в рейтинге инвестиционного климатаВ России появится федеральный инвестиционный налоговый вычет - ПутинСколько рабочих мест создали в Крыму в рамках СЭЗ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, закон и право, новости, общество, новые регионы россии, налоги, экономика, экономика крыма