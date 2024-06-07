https://crimea.ria.ru/20240607/sevastopol-stal-tretim-v-yufo-v-reytinge-investitsionnogo-klimata-1137949624.html

Севастополь стал третьим в ЮФО в рейтинге инвестиционного климата

Севастополь стал третьим в ЮФО в рейтинге инвестиционного климата - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Севастополь стал третьим в ЮФО в рейтинге инвестиционного климата

Севастополь поднялся с четвертого на третье место среди субъектов Южного федерального округа в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Об этом... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T19:42

2024-06-07T19:42

2024-06-07T19:55

севастополь

крым

новости крыма

юфо

инвестиции

пмэф

михаил развожаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136585312_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f40b627a4717fd718151b55e77f2114c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Севастополь поднялся с четвертого на третье место среди субъектов Южного федерального округа в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Об этом в пятницу сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Национальный рейтинг был представлен на ПМЭФ Агентством стратегических инициатив, уточнил он.Также он отметил, что значения ключевых показателей были улучшены в части эффективности процедур по регистрации прав собственности и кадастрового учета, подключении к сетям инженерных коммуникаций, ввода в эксплуатацию объектов недвижимости. Кроме того, улучшилась эффективность институтов, которые обеспечивают защищенность бизнеса и показатели, характеризующие административное и силовое давление на бизнес. Эффективнее стали механизмы поддержки бизнеса."Напомню, что Севастополь поднялся в общем рейтинге с 61 места в 2020 году до 12 места в 2023-м. В этом году мы заняли 13 место, что обусловлено достаточно напряженной обстановкой в нашем регионе: Севастополь — по сути прифронтовая зона, в отличие от большинства других регионов, где значения ключевых показателей растут так же, как и у нас", - уточнил он.В пятницу, 7 июня, Развожаев также сообщил, что в Севастополе, в районе 6-го километра Балаклавского шоссе, будет построен новый микрорайон с социальной инфраструктурой. Ранее сообщалось, что в здании объекта культурного наследия в Севастополе разместят пятизвездочный гостиничный комплекс. Речь идет об административном корпусе правительства, расположенном на улице Большая Морская,1.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько рабочих мест создали в Крыму в рамках СЭЗВ Симферополе появится новый микрорайонЧто сделано в Крыму и Севастополе по госпрограмме развития

севастополь

крым

юфо

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым, новости крыма, юфо, инвестиции, пмэф, михаил развожаев