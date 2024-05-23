Рейтинг@Mail.ru
В историческом здании в центре Севастополя появится пятизвездочный отель - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240523/v-istoricheskom-zdanii-v-tsentre-sevastopolya-poyavitsya-pyatizvezdochnyy-otel-1137534455.html
В историческом здании в центре Севастополя появится пятизвездочный отель
В историческом здании в центре Севастополя появится пятизвездочный отель - РИА Новости Крым, 23.05.2024
В историческом здании в центре Севастополя появится пятизвездочный отель
В здании объекта культурного наследия в Севастополе разместят пятизвездочный гостиничный комплекс. Речь идет об административном корпусе правительства,... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T20:17
2024-05-23T20:17
севастополь
михаил развожаев
городская среда
инвестиции
отели крыма
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137533885_68:0:1087:573_1920x0_80_0_0_a5cf0af52f3390862f6498fbf7277c4c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В здании объекта культурного наследия в Севастополе разместят пятизвездочный гостиничный комплекс. Речь идет об административном корпусе правительства, расположенном на улице Большая Морская,1. Об этом по итогу заседания архитектурно-художественного совета сообщил губернатор Михаил Развожаев."Все видят, в каком ужасающем состоянии находится уникальное историческое здание в самом центре города. Это объект культурного наследия, реставрация которого оценивается не в один миллиард рублей. Таких средств ни в бюджете города, ни в федеральных программах нет", - написал он в Telegram-канале.По словам Развожаева, спасти здание поможет крупный инвестор, который адаптирует его под пятизвездочный отель. Концепцию гостиничного комплекса уже представили к ознакомлению. Он заверил, что облик объекта культурного наследия будет сохранен и воссоздан.Губернатор отметил, что архитекторы работали над проектом более года и им удалось максимально корректно вписать новый объект в существующую зону."Проект сделала компания "Гинзбург Архитектс". Архитекторы заявили, что воспринимают этот проект как часть творческого наследия архитектурной династии Гинзбургов. Проект дает им возможность показать преемственность отечественной архитектуры", - заключил Михаил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:За 10 лет в Крыму появилось 70 новых отелей на 4 тысячи номеров"Легкие города" и новая динамика: в Севастополе оценили проект генпланаКогда в Крыму утвердят генпланы городов – власти
https://crimea.ria.ru/20240522/plyazhi-tropy-i-turisty-kak-krym-gotovitsya-k-letu-i-kakim-budet-sezon-1137483545.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137533885_196:0:960:573_1920x0_80_0_0_933bc53cd99e643ae9e17e1633710e7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, городская среда, инвестиции, отели крыма, общество, новости крыма
В историческом здании в центре Севастополя появится пятизвездочный отель

Объект культурного наследия в Севастополе станет пятизвездочным отелем – Развожаев

20:17 23.05.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевКонцепция реставрации объекта культурного наследия в Севастополе в отель
Концепция реставрации объекта культурного наследия в Севастополе в отель
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В здании объекта культурного наследия в Севастополе разместят пятизвездочный гостиничный комплекс. Речь идет об административном корпусе правительства, расположенном на улице Большая Морская,1. Об этом по итогу заседания архитектурно-художественного совета сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Все видят, в каком ужасающем состоянии находится уникальное историческое здание в самом центре города. Это объект культурного наследия, реставрация которого оценивается не в один миллиард рублей. Таких средств ни в бюджете города, ни в федеральных программах нет", - написал он в Telegram-канале.
© Telegram Михаил РазвожаевОбъект культурного наследия на улице Большая Морская в Севастополе
Объект культурного наследия на улице Большая Морская в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Объект культурного наследия на улице Большая Морская в Севастополе
По словам Развожаева, спасти здание поможет крупный инвестор, который адаптирует его под пятизвездочный отель. Концепцию гостиничного комплекса уже представили к ознакомлению. Он заверил, что облик объекта культурного наследия будет сохранен и воссоздан.

"Чтобы для инвестора этот проект был экономически оправдан, рядом со зданием на улице Воронина будет построен дополнительный корпус, где разместятся гостиничные номера", - добавил губернатор.

Губернатор отметил, что архитекторы работали над проектом более года и им удалось максимально корректно вписать новый объект в существующую зону.
"Проект сделала компания "Гинзбург Архитектс". Архитекторы заявили, что воспринимают этот проект как часть творческого наследия архитектурной династии Гинзбургов. Проект дает им возможность показать преемственность отечественной архитектуры", - заключил Михаил Развожаев.
© Telegram Михаил РазвожаевКонцепция реставрации объекта культурного наследия в Севастополе в отель
Концепция реставрации объекта культурного наследия в Севастополе в отель
© Telegram Михаил Развожаев
Концепция реставрации объекта культурного наследия в Севастополе в отель
Читайте также на РИА Новости Крым:
За 10 лет в Крыму появилось 70 новых отелей на 4 тысячи номеров
"Легкие города" и новая динамика: в Севастополе оценили проект генплана
Когда в Крыму утвердят генпланы городов – власти
Курортники лето море пляж - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Вчера, 10:50Эксклюзивы РИА Новости Крым
Пляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезон
 
СевастопольМихаил РазвожаевГородская средаИнвестицииОтели КрымаОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:42Сколько в Крыму миллионеров - ФНС
21:16Два района Крыма останутся в пятницу без воды: график отключений
20:57Президента Ирана Эбрахима Раиси похоронили в его родном городе Мешхед
20:31Лисы идут к людям: в Крыму растет число случаев бешенства
20:17В историческом здании в центре Севастополя появится пятизвездочный отель
19:59Федерация ММА Крыма вошла в пятерку лучших в России
19:46В Евпатории восстановили водоснабжение
19:33Выплаты пострадавшим от ЧС повысят и проиндексируют – поручение Путина
19:12Арестован начальник управления департамента Минобороны по гособоронзаказу
19:10"Впереди много сюрпризов": СБУ снова угрожает Крымскому мосту
18:43Главком ВСУ назвал самые проблемные точки в украинской обороне
18:31Пятеро участников массовой драки в Крыму получили административный арест
18:22В Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стекла
17:54Вопрос обмена пленными - Москалькова обратилась к омбудсмену Украины
17:48В Крыму предупредили о последствиях ударов по России ракетами США
17:36Шпионаж в пользу СБУ: житель Ялты получил 16 лет колонии строгого режима
17:22Как будут работать пункты пропуска в особой зоне Ростовской области
17:11Генерала Попова обвиняют в хищениях в зоне СВО на 130 миллионов рублей
16:58Дело генерала Шамарина - Следком озвучил размер взятки
16:45Темна украинская ночь: по всей стране круглосуточные отключения света
Лента новостейМолния