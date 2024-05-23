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В историческом здании в центре Севастополя появится пятизвездочный отель

В историческом здании в центре Севастополя появится пятизвездочный отель - РИА Новости Крым, 23.05.2024

В историческом здании в центре Севастополя появится пятизвездочный отель

В здании объекта культурного наследия в Севастополе разместят пятизвездочный гостиничный комплекс. Речь идет об административном корпусе правительства,... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T20:17

2024-05-23T20:17

2024-05-23T20:17

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В здании объекта культурного наследия в Севастополе разместят пятизвездочный гостиничный комплекс. Речь идет об административном корпусе правительства, расположенном на улице Большая Морская,1. Об этом по итогу заседания архитектурно-художественного совета сообщил губернатор Михаил Развожаев."Все видят, в каком ужасающем состоянии находится уникальное историческое здание в самом центре города. Это объект культурного наследия, реставрация которого оценивается не в один миллиард рублей. Таких средств ни в бюджете города, ни в федеральных программах нет", - написал он в Telegram-канале.По словам Развожаева, спасти здание поможет крупный инвестор, который адаптирует его под пятизвездочный отель. Концепцию гостиничного комплекса уже представили к ознакомлению. Он заверил, что облик объекта культурного наследия будет сохранен и воссоздан.Губернатор отметил, что архитекторы работали над проектом более года и им удалось максимально корректно вписать новый объект в существующую зону."Проект сделала компания "Гинзбург Архитектс". Архитекторы заявили, что воспринимают этот проект как часть творческого наследия архитектурной династии Гинзбургов. Проект дает им возможность показать преемственность отечественной архитектуры", - заключил Михаил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:За 10 лет в Крыму появилось 70 новых отелей на 4 тысячи номеров"Легкие города" и новая динамика: в Севастополе оценили проект генпланаКогда в Крыму утвердят генпланы городов – власти

https://crimea.ria.ru/20240522/plyazhi-tropy-i-turisty-kak-krym-gotovitsya-k-letu-i-kakim-budet-sezon-1137483545.html

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севастополь, михаил развожаев, городская среда, инвестиции, отели крыма, общество, новости крыма