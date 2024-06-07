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В Севастополе инвестор построит микрорайон за 26 млрд рублей

В Севастополе инвестор построит микрорайон за 26 млрд рублей - РИА Новости Крым, 07.06.2024

В Севастополе инвестор построит микрорайон за 26 млрд рублей

В Севастополе, в районе 6-го километра Балаклавского шоссе, будет построен новый микрорайон с социальной инфраструктурой. Об этом в пятницу сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T17:06

2024-06-07T17:06

2024-06-07T17:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе, в районе 6-го километра Балаклавского шоссе, будет построен новый микрорайон с социальной инфраструктурой. Об этом в пятницу сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Новое соглашение о реализации в Севастополе программы комплексного развития территорий подписано на ПМЭФ, уточнил он.На 6-м километре, кроме жилого фонда, появится также школа на 800 мест и несколько детских садов.Губернатор разъяснил, что программа комплексного развития территорий выгодна для города, потому что застройщик не только возводит недвижимость - жилую и коммерческую, но и строит в новом микрорайоне детские сады, школы, поликлиники и спортивные объекты.Также руководитель напомнил, что первое соглашение о комплексном развитии территорий (КРТ) также было подписано на ПМЭФ в прошлом году. Оно касалось развития территории на 7-м километре Балаклавского шоссе.Ранее сообщалось, что в здании объекта культурного наследия в Севастополе разместят пятизвездочный гостиничный комплекс. Речь идет об административном корпусе правительства, расположенном на улице Большая Морская,1.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько рабочих мест создали в Крыму в рамках СЭЗВ Симферополе появится новый микрорайонЧто сделано в Крыму и Севастополе по госпрограмме развития

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, строительство, крым, новости крыма, пмэф