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В Севастополе инвестор построит микрорайон за 26 млрд рублей - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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В Севастополе инвестор построит микрорайон за 26 млрд рублей
В Севастополе инвестор построит микрорайон за 26 млрд рублей - РИА Новости Крым, 07.06.2024
В Севастополе инвестор построит микрорайон за 26 млрд рублей
В Севастополе, в районе 6-го километра Балаклавского шоссе, будет построен новый микрорайон с социальной инфраструктурой. Об этом в пятницу сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T17:06
2024-06-07T17:07
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе, в районе 6-го километра Балаклавского шоссе, будет построен новый микрорайон с социальной инфраструктурой. Об этом в пятницу сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Новое соглашение о реализации в Севастополе программы комплексного развития территорий подписано на ПМЭФ, уточнил он.На 6-м километре, кроме жилого фонда, появится также школа на 800 мест и несколько детских садов.Губернатор разъяснил, что программа комплексного развития территорий выгодна для города, потому что застройщик не только возводит недвижимость - жилую и коммерческую, но и строит в новом микрорайоне детские сады, школы, поликлиники и спортивные объекты.Также руководитель напомнил, что первое соглашение о комплексном развитии территорий (КРТ) также было подписано на ПМЭФ в прошлом году. Оно касалось развития территории на 7-м километре Балаклавского шоссе.Ранее сообщалось, что в здании объекта культурного наследия в Севастополе разместят пятизвездочный гостиничный комплекс. Речь идет об административном корпусе правительства, расположенном на улице Большая Морская,1.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько рабочих мест создали в Крыму в рамках СЭЗВ Симферополе появится новый микрорайонЧто сделано в Крыму и Севастополе по госпрограмме развития
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, севастополь, строительство, крым, новости крыма, пмэф
В Севастополе инвестор построит микрорайон за 26 млрд рублей

В Севастополе инвестор реализует проект на 98-ми гектарах за 26 млрд рублей – Развожаев

17:06 07.06.2024 (обновлено: 17:07 07.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольм
Севастопольм - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе, в районе 6-го километра Балаклавского шоссе, будет построен новый микрорайон с социальной инфраструктурой. Об этом в пятницу сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Новое соглашение о реализации в Севастополе программы комплексного развития территорий подписано на ПМЭФ, уточнил он.
"Соглашение предусматривает реализацию проекта по комплексному развитию территории общей площадью 98 гектаров в районе 6-го километра Балаклавского шоссе, планируемый объем инвестиций составляет 26 миллиардов рублей", - написал в своем Telegram-канале Развожаев.
На 6-м километре, кроме жилого фонда, появится также школа на 800 мест и несколько детских садов.
Губернатор разъяснил, что программа комплексного развития территорий выгодна для города, потому что застройщик не только возводит недвижимость - жилую и коммерческую, но и строит в новом микрорайоне детские сады, школы, поликлиники и спортивные объекты.
"И что особенно важно, не менее 5% построенного жилфонда передается городу под квартиры для врачей, учителей и других работников социальной сферы", - уточнил Развожаев.
Также руководитель напомнил, что первое соглашение о комплексном развитии территорий (КРТ) также было подписано на ПМЭФ в прошлом году. Оно касалось развития территории на 7-м километре Балаклавского шоссе.
Ранее сообщалось, что в здании объекта культурного наследия в Севастополе разместят пятизвездочный гостиничный комплекс. Речь идет об административном корпусе правительства, расположенном на улице Большая Морская,1.
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Михаил РазвожаевСевастопольСтроительствоКрымНовости КрымаПМЭФ
 
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