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В России появится федеральный инвестиционный налоговый вычет - Путин - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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В России появится федеральный инвестиционный налоговый вычет - Путин
В России появится федеральный инвестиционный налоговый вычет - Путин - РИА Новости Крым, 07.06.2024
В России появится федеральный инвестиционный налоговый вычет - Путин
Федеральный инвестиционный налоговый вычет может появиться в России. Как сообщил на пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума президент РФ... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T16:10
2024-06-07T16:32
владимир путин (политик)
налоговый вычет
россия
экономика
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Федеральный инвестиционный налоговый вычет может появиться в России. Как сообщил на пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума президент РФ Владимир Путин, мера затронет компании, инвестирующие в технологический суверенитет страны.Он подчеркнул, что механизмы инвестиционного налогового вычета привязаны к проектам технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Это дает возможность управлять качеством инвестиций, стимулировать капитальные расходы на приоритетные направления. При этом действующая аналогичная региональная мера, по мнению российского лидера, также должна быть расширена.Он также напомнил об уже принятом решении, по которому регионы могут направлять на покрытие своих выпадающих доходов из инвестиционного налогового вычета часть средств, высвободившихся после списания бюджетных кредитов.Крым вошел в первую пятерку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России, сообщал глава республики Сергей Аксенов. В рамках Петербургского международного экономического форума Крым презентует инвестиционные проекты в области жилищного и курортного строительства, планируется подписание меморандумов на сумму в 39,5 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестиции в России и Беларуси защищены от влияния третьих стран – ПутинСколько денег в экономику Крыма вложили частные инвесторыСколько рабочих мест создали в Крыму в рамках СЭЗ
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владимир путин (политик), налоговый вычет, россия, экономика, общество, новости
В России появится федеральный инвестиционный налоговый вычет - Путин

Путин: инвестирующим в технологический суверенитет России дополнительно помогут

16:10 07.06.2024 (обновлено: 16:32 07.06.2024)
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Федеральный инвестиционный налоговый вычет может появиться в России. Как сообщил на пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума президент РФ Владимир Путин, мера затронет компании, инвестирующие в технологический суверенитет страны.
"В дополнение к инвестиционному налоговому вычету в субъектах Российской Федерации будет введен федеральный вычет в рамках перенастройки налоговой системы, цель который - стимулировать инвестиции бизнеса в развитие", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что механизмы инвестиционного налогового вычета привязаны к проектам технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Это дает возможность управлять качеством инвестиций, стимулировать капитальные расходы на приоритетные направления. При этом действующая аналогичная региональная мера, по мнению российского лидера, также должна быть расширена.
"Я прошу правительство сделать так, чтобы вычет можно было применять не только в рамках одной компании, но и группы компаний, а также предусмотреть дополнительные ресурсы на механизм финансирования восполнения налогового вычета", - сказал президент.
Он также напомнил об уже принятом решении, по которому регионы могут направлять на покрытие своих выпадающих доходов из инвестиционного налогового вычета часть средств, высвободившихся после списания бюджетных кредитов.

"Уверен, регионы поддержат инвесторов и напрямую за счет своих бюджетных возможностей, а они у регионов также растут", - констатировал президент.

Крым вошел в первую пятерку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России, сообщал глава республики Сергей Аксенов. В рамках Петербургского международного экономического форума Крым презентует инвестиционные проекты в области жилищного и курортного строительства, планируется подписание меморандумов на сумму в 39,5 млрд рублей.
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Владимир Путин (политик)Налоговый вычетРоссияЭкономикаОбществоНовости
 
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