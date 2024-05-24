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Инвестиции в России и Беларуси защищены от влияния третьих стран – Путин - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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Инвестиции в России и Беларуси защищены от влияния третьих стран – Путин
Инвестиции в России и Беларуси защищены от влияния третьих стран – Путин - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Инвестиции в России и Беларуси защищены от влияния третьих стран – Путин
Торговля и инвестиции в России и Белоруссии защищены от влияния третьих стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T19:16
2024-05-24T19:16
владимир путин (политик)
россия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
экономика
инвестиции
торговля
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Торговля и инвестиции в России и Белоруссии защищены от влияния третьих стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Он отметил, что из года в год устойчиво растет торговля между странами. На Россию, как основного экономического партнера Белоруссии, приходится около 60 процентов белорусского внешнеторгового баланса.По его словам, это говорит о том, что взаимная торговля и инвестиции защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках."Россия вложила в белорусскую экономику свыше 5 миллиардов долларов. В республике работает 2,5 тысячи российских компаний", - добавил президент РФ.Путин обратил внимание, что в России и Белоруссии, реализуются совместные проекты в стратегически-значимых отраслях: производство автомобилей и станков, машиностроение, микроэлектроника, гражданская авиация. Также активно развивается сотрудничество в сельском хозяйстве, что надежно и бесперебойно обеспечивает население обоих государств.Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 24 мая провели переговоры в узком составе во Дворце Независимости в Минске. Ранее в ходе встречи российский лидер заявлял, что работа в рамках Союзного государства в целом идет на хорошем уровне, результаты экономического развития сами говорят за себя, предстоит наметить конкретные шаги по развитию отношений.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минске начались переговоры Путина и ЛукашенкоПутин назвал главные приоритеты сотрудничества России с Белоруссией РФ и Белоруссия будут укреплять оборонное взаимодействие - Путин
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владимир путин (политик), россия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, экономика, инвестиции, торговля, в мире, новости
Инвестиции в России и Беларуси защищены от влияния третьих стран – Путин

Товарооборот между Россией и Беларусью достиг рекордных 46,5 миллиардов долларов – Путин

19:16 24.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Торговля и инвестиции в России и Белоруссии защищены от влияния третьих стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Он отметил, что из года в год устойчиво растет торговля между странами. На Россию, как основного экономического партнера Белоруссии, приходится около 60 процентов белорусского внешнеторгового баланса.
"По итогам прошлого года товарооборот прибавил более 5 процентов и достиг рекордных 46,5 миллиардов долларов. Между тем свыше 90 процентов всех платежей в российско-белорусских коммерческих операциях осуществляется в национальных валютах", - подчеркнул Путин.
По его словам, это говорит о том, что взаимная торговля и инвестиции защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках.
"Россия вложила в белорусскую экономику свыше 5 миллиардов долларов. В республике работает 2,5 тысячи российских компаний", - добавил президент РФ.
Путин обратил внимание, что в России и Белоруссии, реализуются совместные проекты в стратегически-значимых отраслях: производство автомобилей и станков, машиностроение, микроэлектроника, гражданская авиация. Также активно развивается сотрудничество в сельском хозяйстве, что надежно и бесперебойно обеспечивает население обоих государств.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 24 мая провели переговоры в узком составе во Дворце Независимости в Минске. Ранее в ходе встречи российский лидер заявлял, что работа в рамках Союзного государства в целом идет на хорошем уровне, результаты экономического развития сами говорят за себя, предстоит наметить конкретные шаги по развитию отношений.
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Владимир Путин (политик)РоссияПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоБелоруссияЭкономикаИнвестицииТорговляВ миреНовости
 
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