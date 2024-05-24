Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал главные приоритеты сотрудничества России с Белоруссией - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240524/putin-nazval-glavnye-prioritety-sotrudnichestva-rossii-s-belorussiey-1137556778.html
Путин назвал главные приоритеты сотрудничества России с Белоруссией
Путин назвал главные приоритеты сотрудничества России с Белоруссией - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Путин назвал главные приоритеты сотрудничества России с Белоруссией
Главная общая задача России и Белоруссии состоит в укреплении благосостояния граждан двух государств, для этого совместная работа по развитию будет продолжаться РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T17:35
2024-05-24T17:35
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
россия
белоруссия
общество
экономика
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/18/1137556619_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_4e161b30657c7ebfba5bd59378614794.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Главная общая задача России и Белоруссии состоит в укреплении благосостояния граждан двух государств, для этого совместная работа по развитию будет продолжаться в разных сферах, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.По его словам, приоритетным направлением сотрудничества должно стать развитие высоких технологий. Россия имеет потенциал в этой сфере, отметил российский лидер, и готова развивать эти компетенции в сотрудничестве с Белоруссией."Тем более в связи с санкциями. Они создают определенные проблемы, но и определенные возможности для развития. Там, где мы утратили имевшиеся ранее компетенции, мы их быстрыми темпами восстанавливаем, а там, где их не было - мы их создаем. И создавать их наиболее эффективно можно было бы, объединяя наши усилия - вместе", - сказал ПутинТакже Россия и Белоруссия будут развивать межрегиональное взаимодействие. Одним из безусловных приоритетов Путин назвал сотрудничество в сферах энергетики, логистики и транспорта - в части восстановления и создания новых цепочек поставок и взаимной помощи в обеспечении бесперебойной работы предприятий, в том числе, ориентированных на рынки двух стран и третьих государств. Еще одно важнейшее направление, по словам российского лидера, - сельское хозяйство.Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 24 мая проводят переговоры в узком составе во Дворце Независимости в Минске. Ранее в рамках переговоров российский лидер заявлял, что работа в рамках Союзного государства в целом идет на хорошем уровне, результаты экономического развития сами говорят за себя, предстоит наметить конкретные шаги по развитию отношений.Читайте также на РИА Новости Крым:России удалось прорвать торговую блокаду Запада – Мишустин"Получат ответ всеми видами оружия" – Лукашенко о нападении на БелоруссиюКрым активно налаживает связи с Республикой Беларусь – Аксенов
россия
белоруссия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/18/1137556619_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_e5999a217c4a7c35811297fe56a9964c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, общество, экономика, политика, новости
Путин назвал главные приоритеты сотрудничества России с Белоруссией

Путин назвал укрепление благосостояние граждан России и Белоруссии главной задачей

17:35 24.05.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Главная общая задача России и Белоруссии состоит в укреплении благосостояния граждан двух государств, для этого совместная работа по развитию будет продолжаться в разных сферах, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"Прежде всего, наша общая задача – укреплять благосостояние граждан Белоруссии и России", - заявил президент Российской Федерации.
По его словам, приоритетным направлением сотрудничества должно стать развитие высоких технологий. Россия имеет потенциал в этой сфере, отметил российский лидер, и готова развивать эти компетенции в сотрудничестве с Белоруссией.
"Тем более в связи с санкциями. Они создают определенные проблемы, но и определенные возможности для развития. Там, где мы утратили имевшиеся ранее компетенции, мы их быстрыми темпами восстанавливаем, а там, где их не было - мы их создаем. И создавать их наиболее эффективно можно было бы, объединяя наши усилия - вместе", - сказал Путин
Также Россия и Белоруссия будут развивать межрегиональное взаимодействие. Одним из безусловных приоритетов Путин назвал сотрудничество в сферах энергетики, логистики и транспорта - в части восстановления и создания новых цепочек поставок и взаимной помощи в обеспечении бесперебойной работы предприятий, в том числе, ориентированных на рынки двух стран и третьих государств. Еще одно важнейшее направление, по словам российского лидера, - сельское хозяйство.
"Беларусь здесь демонстрирует хорошие результаты. Прежде всего по качеству товаров. Белорусская продукция пользуется заслуженным вниманием на российском рынке. У нас большое количество торговых предприятий открылось, где прямо на вывесках написано, что это товары из Белоруссии - пользуется большим спросом", - подчеркнул он.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 24 мая проводят переговоры в узком составе во Дворце Независимости в Минске. Ранее в рамках переговоров российский лидер заявлял, что работа в рамках Союзного государства в целом идет на хорошем уровне, результаты экономического развития сами говорят за себя, предстоит наметить конкретные шаги по развитию отношений.
Читайте также на РИА Новости Крым:
России удалось прорвать торговую блокаду Запада – Мишустин
"Получат ответ всеми видами оружия" – Лукашенко о нападении на Белоруссию
Крым активно налаживает связи с Республикой Беларусь – Аксенов
 
Владимир Путин (политик)Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоРоссияБелоруссияОбществоЭкономикаПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:16Инвестиции в России и Беларуси защищены от влияния третьих стран – Путин
19:02США несут ответственность за крушение вертолета Раиси – власти Ирана
18:42Три предприятия в Крыму накопили более 176 миллионов долга по зарплате
18:26Роуминг между Россией и Белоруссией скоро отменят – Путин
18:17Зачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - Путин
18:10В Крыму открыли обновленный турмаршрут на Арпатских водопадах
18:03Готова ли Россия зафиксировать текущую линию фронта – ответ Кремля
17:58Как работает программа материнского капитала в Крыму
17:51Путин: легитимность Зеленского закончилась
17:50РФ и Белоруссия будут укреплять оборонное взаимодействие - Путин
17:45Ураган обрушился на Симферополь: повалены порядка 30 деревьев
17:35Путин назвал главные приоритеты сотрудничества России с Белоруссией
17:28Как набрать больше баллов на ЕГЭ по русскому - совет филолога
17:18Суд оштрафовал пятерых участников массовой драки в Симферополе
17:12Генерал Попов остался в СИЗО – решение суда
16:57В Крыму два школьника помогли задержать вора
16:39Села под Симферополем останутся без воды на три дня
16:29Армия России за неделю освободила четыре села в ДНР и Харьковской области
16:23Штормовой ветер в Севастополе валит деревья - повреждены две машины
16:16В Феодосии поезд смял легковушку
Лента новостейМолния