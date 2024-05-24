https://crimea.ria.ru/20240524/putin-nazval-glavnye-prioritety-sotrudnichestva-rossii-s-belorussiey-1137556778.html

Путин назвал главные приоритеты сотрудничества России с Белоруссией

Путин назвал главные приоритеты сотрудничества России с Белоруссией - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Путин назвал главные приоритеты сотрудничества России с Белоруссией

Главная общая задача России и Белоруссии состоит в укреплении благосостояния граждан двух государств, для этого совместная работа по развитию будет продолжаться РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T17:35

2024-05-24T17:35

2024-05-24T17:35

владимир путин (политик)

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Главная общая задача России и Белоруссии состоит в укреплении благосостояния граждан двух государств, для этого совместная работа по развитию будет продолжаться в разных сферах, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.По его словам, приоритетным направлением сотрудничества должно стать развитие высоких технологий. Россия имеет потенциал в этой сфере, отметил российский лидер, и готова развивать эти компетенции в сотрудничестве с Белоруссией."Тем более в связи с санкциями. Они создают определенные проблемы, но и определенные возможности для развития. Там, где мы утратили имевшиеся ранее компетенции, мы их быстрыми темпами восстанавливаем, а там, где их не было - мы их создаем. И создавать их наиболее эффективно можно было бы, объединяя наши усилия - вместе", - сказал ПутинТакже Россия и Белоруссия будут развивать межрегиональное взаимодействие. Одним из безусловных приоритетов Путин назвал сотрудничество в сферах энергетики, логистики и транспорта - в части восстановления и создания новых цепочек поставок и взаимной помощи в обеспечении бесперебойной работы предприятий, в том числе, ориентированных на рынки двух стран и третьих государств. Еще одно важнейшее направление, по словам российского лидера, - сельское хозяйство.Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 24 мая проводят переговоры в узком составе во Дворце Независимости в Минске. Ранее в рамках переговоров российский лидер заявлял, что работа в рамках Союзного государства в целом идет на хорошем уровне, результаты экономического развития сами говорят за себя, предстоит наметить конкретные шаги по развитию отношений.Читайте также на РИА Новости Крым:России удалось прорвать торговую блокаду Запада – Мишустин"Получат ответ всеми видами оружия" – Лукашенко о нападении на БелоруссиюКрым активно налаживает связи с Республикой Беларусь – Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, общество, экономика, политика, новости