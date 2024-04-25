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"Получат ответ всеми видами оружия" – Лукашенко о нападении на Белоруссию - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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"Получат ответ всеми видами оружия" – Лукашенко о нападении на Белоруссию
"Получат ответ всеми видами оружия" – Лукашенко о нападении на Белоруссию - РИА Новости Крым, 25.04.2024
"Получат ответ всеми видами оружия" – Лукашенко о нападении на Белоруссию
Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал мгновенный ответ в случае нападения на белорусскую территорию. РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T14:15
2024-04-25T14:16
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
новости
белоруссия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал мгновенный ответ в случае нападения на белорусскую территорию.Он напомнил о недавнем заявлении президента России Владимира Путина, что нападение на Белоруссию будет расцениваться как нападение на РФ.Также президент рассказал о планах белорусской оппозиции захватить один из районов в стране и ввести туда войска НАТО и ответил на вопрос о мобилизации в стране.Всебелорусское народное собрание проходит в Минске. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение об утверждении проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.Читайте также на РИА Новости Крым:Создание "санитарной зоны" между Украиной и Белоруссией – ответ ЛукашенкоЗакроет ли ЕС небо для России и Белоруссии по просьбе УкраиныКрым активно налаживает связи с Республикой Беларусь – Аксенов
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, белоруссия, россия, оружие
"Получат ответ всеми видами оружия" – Лукашенко о нападении на Белоруссию

Мгновенный ответ всеми видами оружия пообещал Лукашенко в случае нападения на Белоруссию

14:15 25.04.2024 (обновлено: 14:16 25.04.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал мгновенный ответ в случае нападения на белорусскую территорию.
"Там (на Западе – ред.) знают, что не дай Бог они ступят на территорию Белоруссии, получат мгновенный ответ от нас всеми видами оружия, в том числе от РФ… Мы сегодня полны решимости стопроцентно противостоять любому агрессору и нанести ему неприемлемый ущерб", – сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании.
Он напомнил о недавнем заявлении президента России Владимира Путина, что нападение на Белоруссию будет расцениваться как нападение на РФ.
Также президент рассказал о планах белорусской оппозиции захватить один из районов в стране и ввести туда войска НАТО и ответил на вопрос о мобилизации в стране.
Всебелорусское народное собрание проходит в Минске. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение об утверждении проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
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Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоНовостиБелоруссияРоссияОружие
 
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