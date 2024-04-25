https://crimea.ria.ru/20240425/poluchat-otvet-vsemi-vidami-oruzhiya--lukashenko-o-napadenii-na-belorussiyu-1136847618.html
"Получат ответ всеми видами оружия" – Лукашенко о нападении на Белоруссию
"Получат ответ всеми видами оружия" – Лукашенко о нападении на Белоруссию - РИА Новости Крым, 25.04.2024
"Получат ответ всеми видами оружия" – Лукашенко о нападении на Белоруссию
Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал мгновенный ответ в случае нападения на белорусскую территорию. РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T14:15
2024-04-25T14:15
2024-04-25T14:16
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
новости
белоруссия
россия
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1a/1129649672_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_e924abed3053b494ee255b9a547cfec2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал мгновенный ответ в случае нападения на белорусскую территорию.Он напомнил о недавнем заявлении президента России Владимира Путина, что нападение на Белоруссию будет расцениваться как нападение на РФ.Также президент рассказал о планах белорусской оппозиции захватить один из районов в стране и ввести туда войска НАТО и ответил на вопрос о мобилизации в стране.Всебелорусское народное собрание проходит в Минске. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение об утверждении проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.Читайте также на РИА Новости Крым:Создание "санитарной зоны" между Украиной и Белоруссией – ответ ЛукашенкоЗакроет ли ЕС небо для России и Белоруссии по просьбе УкраиныКрым активно налаживает связи с Республикой Беларусь – Аксенов
белоруссия
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1a/1129649672_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce292d258bfd103fc6e11bf58f37d85d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, белоруссия, россия, оружие
"Получат ответ всеми видами оружия" – Лукашенко о нападении на Белоруссию
Мгновенный ответ всеми видами оружия пообещал Лукашенко в случае нападения на Белоруссию
14:15 25.04.2024 (обновлено: 14:16 25.04.2024)