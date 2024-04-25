https://crimea.ria.ru/20240425/poluchat-otvet-vsemi-vidami-oruzhiya--lukashenko-o-napadenii-na-belorussiyu-1136847618.html

"Получат ответ всеми видами оружия" – Лукашенко о нападении на Белоруссию

"Получат ответ всеми видами оружия" – Лукашенко о нападении на Белоруссию - РИА Новости Крым, 25.04.2024

"Получат ответ всеми видами оружия" – Лукашенко о нападении на Белоруссию

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал мгновенный ответ в случае нападения на белорусскую территорию. РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T14:15

2024-04-25T14:15

2024-04-25T14:16

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

новости

белоруссия

россия

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1a/1129649672_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_e924abed3053b494ee255b9a547cfec2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал мгновенный ответ в случае нападения на белорусскую территорию.Он напомнил о недавнем заявлении президента России Владимира Путина, что нападение на Белоруссию будет расцениваться как нападение на РФ.Также президент рассказал о планах белорусской оппозиции захватить один из районов в стране и ввести туда войска НАТО и ответил на вопрос о мобилизации в стране.Всебелорусское народное собрание проходит в Минске. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение об утверждении проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.Читайте также на РИА Новости Крым:Создание "санитарной зоны" между Украиной и Белоруссией – ответ ЛукашенкоЗакроет ли ЕС небо для России и Белоруссии по просьбе УкраиныКрым активно налаживает связи с Республикой Беларусь – Аксенов

белоруссия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, белоруссия, россия, оружие