https://crimea.ria.ru/20240603/krym-na-pmef-planiruet-zaklyuchit-memorandumy-na-395-mlrd-rubley-1137802382.html
Крым на ПМЭФ планирует заключить меморандумы на 39,5 млрд рублей
Крым на ПМЭФ планирует заключить меморандумы на 39,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Крым на ПМЭФ планирует заключить меморандумы на 39,5 млрд рублей
Крым в рамках Петербургского международного экономического форума презентует инвестиционные проекты в области жилищного и курортного строительства, планируется... РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T09:10
2024-06-03T09:10
2024-06-03T09:10
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экономика
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Крым в рамках Петербургского международного экономического форума презентует инвестиционные проекты в области жилищного и курортного строительства, планируется подписание меморандумов на сумму в 39,5 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы республики, на ПМЭФ Крым ежегодно представляет перспективные инвестиционные проекты."В этом году среди них можно отметить проекты в области комплексного развития территорий, курортного и жилищного строительства, которые будут развернуты в Керчи, Бахчисарайском районе и на западе Крымского полуострова. Уверен, что по итогам самого форума финальная сумма заключенных соглашений окажется еще больше", - заключил он.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема мероприятия - "Основа многополярности – формирование новых центров роста" - будет посвящена совместным усилиям государства, бизнеса и общества для обеспечения условий устойчивого развития страны с учетом национальных приоритетов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, россия, экономика, сергей аксенов, пмэф, инвестиции, новости крыма
Крым на ПМЭФ планирует заключить меморандумы на 39,5 млрд рублей
Крым на ПМЭФ планирует заключить меморандумы на 39,5 млрд рублей - Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Крым в рамках Петербургского международного экономического форума презентует инвестиционные проекты в области жилищного и курортного строительства, планируется подписание меморандумов на сумму в 39,5 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В рамках проведения Петербургского международного экономического форума делегация Республики Крым планирует заключить меморандумы на сумму свыше 39,5 млрд рублей. Отмечу, что подписание каждого из этих документов означает для республики экономический рост и новые рабочие места", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы республики, на ПМЭФ Крым ежегодно представляет перспективные инвестиционные проекты.
"В этом году среди них можно отметить проекты в области комплексного развития территорий, курортного и жилищного строительства, которые будут развернуты в Керчи, Бахчисарайском районе и на западе Крымского полуострова. Уверен, что по итогам самого форума финальная сумма заключенных соглашений окажется еще больше", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема мероприятия - "Основа многополярности – формирование новых центров роста" - будет посвящена совместным усилиям государства, бизнеса и общества для обеспечения условий устойчивого развития страны с учетом национальных приоритетов.