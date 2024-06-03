https://crimea.ria.ru/20240603/krym-na-pmef-planiruet-zaklyuchit-memorandumy-na-395-mlrd-rubley-1137802382.html

Крым на ПМЭФ планирует заключить меморандумы на 39,5 млрд рублей

Крым на ПМЭФ планирует заключить меморандумы на 39,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Крым на ПМЭФ планирует заключить меморандумы на 39,5 млрд рублей

Крым в рамках Петербургского международного экономического форума презентует инвестиционные проекты в области жилищного и курортного строительства, планируется... РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T09:10

2024-06-03T09:10

2024-06-03T09:10

крым

россия

экономика

сергей аксенов

пмэф

инвестиции

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Крым в рамках Петербургского международного экономического форума презентует инвестиционные проекты в области жилищного и курортного строительства, планируется подписание меморандумов на сумму в 39,5 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы республики, на ПМЭФ Крым ежегодно представляет перспективные инвестиционные проекты."В этом году среди них можно отметить проекты в области комплексного развития территорий, курортного и жилищного строительства, которые будут развернуты в Керчи, Бахчисарайском районе и на западе Крымского полуострова. Уверен, что по итогам самого форума финальная сумма заключенных соглашений окажется еще больше", - заключил он.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема мероприятия - "Основа многополярности – формирование новых центров роста" - будет посвящена совместным усилиям государства, бизнеса и общества для обеспечения условий устойчивого развития страны с учетом национальных приоритетов.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, экономика, сергей аксенов, пмэф, инвестиции, новости крыма