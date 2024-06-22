https://crimea.ria.ru/20240622/5-dronov-vsu-sbity-nad-bryanskoy-i-smolenskoy-oblastyami-i-azovskim-morem-1138287298.html

5 дронов ВСУ сбиты над Брянской и Смоленской областями и Азовским морем

5 дронов ВСУ сбиты над Брянской и Смоленской областями и Азовским морем - РИА Новости Крым, 22.06.2024

5 дронов ВСУ сбиты над Брянской и Смоленской областями и Азовским морем

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской и Смоленской областями и Азовским морем, сообщило... РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T07:37

2024-06-22T07:37

2024-06-22T07:38

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

брянская область

смоленская область

министерство обороны рф

пво

азовское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской и Смоленской областями и Азовским морем, сообщило Минобороны России."Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Брянской области, два БПЛА над территорией Смоленской области и один БПЛА над акваторией Азовского моря", - добавили а МО РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке дронов ВСУ на Краснодар есть погибший14 групповых ударов по "оборонке" и энергообъектам Украины: что пораженоВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – погибла женщина

https://crimea.ria.ru/20240621/bolshe-100-bespilotnikov-sbity-za-noch-nad-regionami-rossii-1138273082.html

брянская область

смоленская область

азовское море

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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), брянская область, смоленская область, министерство обороны рф, пво, азовское море