Рейтинг@Mail.ru
5 дронов ВСУ сбиты над Брянской и Смоленской областями и Азовским морем - РИА Новости Крым, 22.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240622/5-dronov-vsu-sbity-nad-bryanskoy-i-smolenskoy-oblastyami-i-azovskim-morem-1138287298.html
5 дронов ВСУ сбиты над Брянской и Смоленской областями и Азовским морем
5 дронов ВСУ сбиты над Брянской и Смоленской областями и Азовским морем - РИА Новости Крым, 22.06.2024
5 дронов ВСУ сбиты над Брянской и Смоленской областями и Азовским морем
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской и Смоленской областями и Азовским морем, сообщило... РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T07:37
2024-06-22T07:38
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
брянская область
смоленская область
министерство обороны рф
пво
азовское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/04/1137827588_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_55d0aa5a9600c57d7ffaeb9a33a87119.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской и Смоленской областями и Азовским морем, сообщило Минобороны России."Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Брянской области, два БПЛА над территорией Смоленской области и один БПЛА над акваторией Азовского моря", - добавили а МО РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке дронов ВСУ на Краснодар есть погибший14 групповых ударов по "оборонке" и энергообъектам Украины: что пораженоВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – погибла женщина
https://crimea.ria.ru/20240621/bolshe-100-bespilotnikov-sbity-za-noch-nad-regionami-rossii-1138273082.html
брянская область
смоленская область
азовское море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/04/1137827588_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_c00451a4f21630f1b6906fd01159b02a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), брянская область, смоленская область, министерство обороны рф, пво, азовское море
5 дронов ВСУ сбиты над Брянской и Смоленской областями и Азовским морем

ПВО сбила 5 украинских дронов над Брянской и Смоленской областями и Азовским морем

07:37 22.06.2024 (обновлено: 07:38 22.06.2024)
 
© Министерство бороны России Зенитные подразделения группировки войск "Центр" обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил
Зенитные подразделения группировки войск Центр обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил
© Министерство бороны России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской и Смоленской областями и Азовским морем, сообщило Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Брянской области, два БПЛА над территорией Смоленской области и один БПЛА над акваторией Азовского моря", - добавили а МО РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
При атаке дронов ВСУ на Краснодар есть погибший
14 групповых ударов по "оборонке" и энергообъектам Украины: что поражено
ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – погибла женщина
ЗРК Стрела-10М
Вчера, 14:47
Больше 100 беспилотников сбиты за ночь над регионами России
 
Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Брянская областьСмоленская областьМинистерство обороны РФПВОАзовское море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:375 дронов ВСУ сбиты над Брянской и Смоленской областями и Азовским морем
07:0322 июня 1941: как начиналась Великая Отечественная война
06:55В Севастополе зажгли свечи в День памяти и скорби
04:00Как с немецкими бомбами на Крым обрушилась война
00:01Погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 22 июня
22:43Главное за день: 21 июня
22:30Кабмин РФ одобрил проект соглашения с Индией о направлении военных
22:03ВСУ атаковали единственную подстанцию Энергодара в Запорожской области
21:57Главные новости Крыма: 21 июня
21:32Золотую медаль игр БРИКС завоевал крымский борец-вольник
21:13Брать или не брать – зачем нужен курортный сбор в Крыму
20:53Что посмотреть в Керчи – инфографика
20:32ВСУ атаковали многоквартирный дом в ЛНР – есть пострадавшие
20:08В Севастополе снова слышна стрельба
19:51"Газель" столкнулась с КАМАЗом – пострадал 9-летний ребенок
19:31Переговоры на базе Минска и Стамбула – зачем это нужно России
19:10Превышение многолетней температурной нормы: прогноз для Крыма на выходные
18:41Жители Керчи жалуются на обилие водорослей на пляже
18:10В Крыму начали собирать самые вкусные персики в России
Лента новостейМолния