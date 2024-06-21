https://crimea.ria.ru/20240621/pri-atake-dronov-vsu-na-krasnodar-est-pogibshiy-1138260222.html
При атаке дронов ВСУ на Краснодар есть погибший
При атаке дронов ВСУ на Краснодар есть погибший - РИА Новости Крым, 21.06.2024
При атаке дронов ВСУ на Краснодар есть погибший
Один из сотрудников котельной в Краснодаре, которая утром попала под удар украинских беспилотников, погиб в результате падения обломков. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T07:52
2024-06-21T07:52
2024-06-21T07:53
кубань
краснодар
происшествия
вениамин кондратьев
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ 21 июн – РИА Новости Крым. Один из сотрудников котельной в Краснодаре, которая утром попала под удар украинских беспилотников, погиб в результате падения обломков. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.Утром в пятницу украинские дроны атаковали Краснодар. В результате были повреждены здание котельной и Ильский нефтеперерабатывающий завод. Пострадали шестеро сотрудников предприятий: четверо работников ранены при падении обломков беспилотника на территорию автовокзала и котельной, еще двое получили ранения при атаке на НПЗ.Он добавил, что семье погибшего окажут всю необходимую помощь и поддержку.В пятницу утром Минобороны РФ сообщило о массированной атаке ВСУ на Крым и Краснодарский край. В течение прошедшей ночи системы ПВО перехватили и уничтожили 70 БПЛА противника над территорией Крыма и акваторией Черного моря, а также 43 дрона – над Кубанью. А в северо-западной части Черного моря морская авиация Черноморского флота уничтожила шесть безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Черным морем за ночь уничтожили 70 беспилотников ВСУВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – погибла женщинаПожар на нефтебазе в Адыгее после массированной атаки ВСУ: что известно
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кубань, краснодар, происшествия, вениамин кондратьев, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, краснодарский край
При атаке дронов ВСУ на Краснодар есть погибший
Работник котельной в Краснодаре погиб в результате атаки беспилотников ВСУ – Кондратьев
07:52 21.06.2024 (обновлено: 07:53 21.06.2024)