59 миллиардов рублей инвестиций направят в экономику новых регионов РФ
Объем инвестиций резидентов СЭЗ в экономику новых регионов достигнет 59 миллиардов рублей
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаНовые регионы восстанавливают свою индустриальную мощь
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Объем инвестиций резидентов свободной экономической зоны в экономику новых регионов достигнет 59 миллиардов рублей, что позволит вывести субъекты из разряда дотационных. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
В настоящее участниками свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых субъектах стали уже 130 предприятий и компаний.
"В общей сложности они направят порядка 59 миллиардов рублей на развитие своих инвестпроектов и обеспечат занятость более 55 тысяч жителей Донбасса и Новороссии. В том числе будет создано порядка 9,7 тысячи новых рабочих мест", – написал в своем Telegram-канале Хуснуллин.
Вице-премьер подчеркнул, что Луганская и Донецкая Народные Республики, Херсонская и Запорожская области имеют огромный промышленный потенциал. Однако большая часть компаний-резидентов СЭЗ – средние и малые предприятия.
Увеличение числа отраслеобразующих предприятий, которые способны внести значительный вклад в увеличение валового регионального продукта, позволит вывести новые субъекты РФ из разряда дотационных. Кроме того, в ДНР и ЛНР ряд инвестпроектов в жилищном строительстве позволит сформировать рынок первичного жилья, отметил вице-премьер.
"130-м участником (СЭЗ – ред.) стало научно-производственное предприятие из Запорожской области – производитель смазочных материалов для автомобилей, а также для металлургической, горнодобывающей, нефтеперерабатывающей отраслей и предприятий энергетики", – добавил Хуснуллин.
Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, за два года в новых регионах восстановили и построили более 18 тысяч объектов. Среди них – детские сады и школы, медицинские организации и пожарные депо, филармонии и библиотеки, инженерные и коммунальные сети, автодороги. На территории всех четырех субъектов действует режим свободной экономической зоны.
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