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59 миллиардов рублей инвестиций направят в экономику новых регионов РФ

59 миллиардов рублей инвестиций направят в экономику новых регионов РФ - РИА Новости Крым, 22.05.2024

59 миллиардов рублей инвестиций направят в экономику новых регионов РФ

Объем инвестиций резидентов свободной экономической зоны в экономику новых регионов достигнет 59 миллиардов рублей, что позволит вывести субъекты из разряда... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T08:57

2024-05-22T08:57

2024-05-22T08:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Объем инвестиций резидентов свободной экономической зоны в экономику новых регионов достигнет 59 миллиардов рублей, что позволит вывести субъекты из разряда дотационных. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.В настоящее участниками свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых субъектах стали уже 130 предприятий и компаний.Вице-премьер подчеркнул, что Луганская и Донецкая Народные Республики, Херсонская и Запорожская области имеют огромный промышленный потенциал. Однако большая часть компаний-резидентов СЭЗ – средние и малые предприятия.Увеличение числа отраслеобразующих предприятий, которые способны внести значительный вклад в увеличение валового регионального продукта, позволит вывести новые субъекты РФ из разряда дотационных. Кроме того, в ДНР и ЛНР ряд инвестпроектов в жилищном строительстве позволит сформировать рынок первичного жилья, отметил вице-премьер.Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, за два года в новых регионах восстановили и построили более 18 тысяч объектов. Среди них – детские сады и школы, медицинские организации и пожарные депо, филармонии и библиотеки, инженерные и коммунальные сети, автодороги. На территории всех четырех субъектов действует режим свободной экономической зоны.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области восстановят добычу железной рудыКакие льготы получит бизнес в приграничных регионах России в рамках СЭЗКрым вошел в топ-10 самых привлекательных регионов для инвесторов

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

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