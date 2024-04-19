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В Запорожской области восстановят добычу железной руды - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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В Запорожской области восстановят добычу железной руды
В Запорожской области восстановят добычу железной руды - РИА Новости Крым, 19.04.2024
В Запорожской области восстановят добычу железной руды
В Запорожской области восстановят добычу железной руды и обеспечат работой более пяти тысяч человек. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T12:48
2024-04-19T12:48
марат хуснуллин
запорожская область
строительство
промышленность россии
новости
экономика
новые регионы россии
свободная экономическая зона (сэз)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В Запорожской области восстановят добычу железной руды и обеспечат работой более пяти тысяч человек. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по результатам обсуждения динамики развития свободной экономической зоны региона.Кроме того, вице-премьер ознакомился с ходом работ в Мелитопольском государственном университете. Здесь начался ремонт корпусов и образовательной инфраструктуры. Программа модернизации вуза рассчитана на три года, всего запланировано обновить 42 объекта общей площадью около 100 тысяч квадратных метров."Также окончательно определились с местом размещения в Мелитополе и параметрами строительства детской больницы: это будет большой объект площадью порядка 40 тыс. кв. м с современным оборудованием. Планируем начать возводить ее уже в ближайшие месяцы, а сдать объект – не позднее чем через два года", – сообщил Марат Хуснуллин.Были рассмотрены предложения по внесению корректировок в программу социально-экономического развития Запорожской области с учетом дополнительных целей и задач, обозначенных в послании президента."Актуализировали трехлетние планы по дорожному строительству. Сейчас в Запорожской области проходит обновление и ремонт и междугородних автотрасс, и улично-дорожной сети. Всего в плане на этот год – привести в порядок около 235 км. Хочу сказать, что на объектах региона дорожники ведут работы с опережением сроков", – отметил вице-премьер РФ.В числе приоритетных направлений развития новых регионов - запуск жилищного строительства. Так, для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей действует льготная ипотека под 2% годовых, но, чтобы люди смогли ей воспользоваться, нужно ускорить темпы возведения новостроек и сформировать рынок первичного жилья, подчеркнул Хуснуллин.Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, за два года в новых регионах восстановили и построили более 18 тысяч объектов. Среди них - детские сады и школы, медицинские организации и пожарные депо, филармонии и библиотеки, инженерные и коммунальные сети, автодороги. Кроме того, на территории всех четырех субъектов действует режим свободной экономической зоны.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: новые регионы к 2030 году должны выйти на общероссийский уровеньВ новых регионах восстановят и построят более 8 тысяч объектовНаселение Мариуполя за год увеличилось на 100 тысяч человек – Хуснуллин
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марат хуснуллин, запорожская область, строительство, промышленность россии, новости, экономика, новые регионы россии, свободная экономическая зона (сэз)
В Запорожской области восстановят добычу железной руды

В Запорожской области восстановят работу железорудного комбината

12:48 19.04.2024
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкШахтер работает в шахте по добыче железной руды
Шахтер работает в шахте по добыче железной руды - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В Запорожской области восстановят добычу железной руды и обеспечат работой более пяти тысяч человек. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по результатам обсуждения динамики развития свободной экономической зоны региона.
"Сегодня "Фонд развития территорий" внес нового участника СЭЗ. Им стал крупный железорудный комбинат, который закупит оборудование и построит стволы и горизонты для восстановления добычи руды, – сообщил в своем Telegram-канале Хуснуллин. – Инвестиции в проект серьезные – порядка 2,8 млрд рублей. Важно, что комбинат обеспечит стабильной работой почти 5,2 тысячи человек, в том числе будет создано 2320 новых рабочих мест".
Кроме того, вице-премьер ознакомился с ходом работ в Мелитопольском государственном университете. Здесь начался ремонт корпусов и образовательной инфраструктуры. Программа модернизации вуза рассчитана на три года, всего запланировано обновить 42 объекта общей площадью около 100 тысяч квадратных метров.
"Также окончательно определились с местом размещения в Мелитополе и параметрами строительства детской больницы: это будет большой объект площадью порядка 40 тыс. кв. м с современным оборудованием. Планируем начать возводить ее уже в ближайшие месяцы, а сдать объект – не позднее чем через два года", – сообщил Марат Хуснуллин.
Были рассмотрены предложения по внесению корректировок в программу социально-экономического развития Запорожской области с учетом дополнительных целей и задач, обозначенных в послании президента.
"Актуализировали трехлетние планы по дорожному строительству. Сейчас в Запорожской области проходит обновление и ремонт и междугородних автотрасс, и улично-дорожной сети. Всего в плане на этот год – привести в порядок около 235 км. Хочу сказать, что на объектах региона дорожники ведут работы с опережением сроков", – отметил вице-премьер РФ.
В числе приоритетных направлений развития новых регионов - запуск жилищного строительства. Так, для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей действует льготная ипотека под 2% годовых, но, чтобы люди смогли ей воспользоваться, нужно ускорить темпы возведения новостроек и сформировать рынок первичного жилья, подчеркнул Хуснуллин.
Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, за два года в новых регионах восстановили и построили более 18 тысяч объектов. Среди них - детские сады и школы, медицинские организации и пожарные депо, филармонии и библиотеки, инженерные и коммунальные сети, автодороги. Кроме того, на территории всех четырех субъектов действует режим свободной экономической зоны.
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Марат ХуснуллинЗапорожская областьСтроительствоПромышленность РоссииНовостиЭкономикаНовые регионы РоссииСвободная экономическая зона (СЭЗ)
 
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