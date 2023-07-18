https://crimea.ria.ru/20230718/naselenie-mariupolya-za-god-uvelichilos-na-100-tysyach-chelovek--khusnullin-1130150998.html

Население Мариуполя за год увеличилось на 100 тысяч человек – Хуснуллин

Население Мариуполя за год увеличилось на 100 тысяч человек – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Население Мариуполя за год увеличилось на 100 тысяч человек – Хуснуллин

Население Мариуполя Донецкой Народной Республики за год выросло со 170 тысяч до 270 тысяч человек, люди возвращаются в город. Об этом сообщил вице-премьер Марат РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T17:55

2023-07-18T17:55

2023-07-18T17:57

марат хуснуллин

донецкая народная республика (днр)

мариуполь

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Население Мариуполя Донецкой Народной Республики за год выросло со 170 тысяч до 270 тысяч человек, люди возвращаются в город. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.Он также отметил, что сегодня новые регионы РФ очень активно развиваются, несмотря на обстрелы и диверсионные действия."46 тысяч строителей работают сегодня на новых территориях, это самая большая стройка страны", - добавил Хуснуллин.Ранее правительство РФ утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития Донецкой и луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Ее реализация позволит новым регионам к 2030 году выйти на общероссийский уровень.В рамках программы СЭР новых регионов включены 275 мероприятий, предложенные 21 органом федеральной исполнительной власти по следующим основным направлениям: строительство и восстановление жилья, инфраструктуры, восстановление и ремонт многоквартирных домов, объектов соцкультбыта, административных зданий, восстановление объектов Северодонецкой агломерации, разрушенных производственных предприятий и обеспечение людей рабочими местами.Одним из основных направлений является развитие жилищно-коммунального хозяйства - строительство объектов в рамках федерального проекта "Чистая вода", благоустройство территорий, капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также модернизация таких объектов.В то же время программой предусмотрены мероприятия и по другим ключевым направлениям, таким как здравоохранение, образование, культура, спорт. Так, развитие здравоохранения включает в себя в том числе закупку лекарственных препаратов, приобретение и обслуживание медицинского оборудования, автомобильного транспорта и быстровозводимых модульных конструкций. Развитие образования и науки включает мероприятия по обновлению материально-технической базы, созданию условий для кадровой переподготовки и получению стипендий. Кроме того, обеспечение учащихся 1-4 классов бесплатным горячим питанием. Важной составляющей является обеспечение учебных заведений охраной.

https://crimea.ria.ru/20230512/kak-preobrazilsya-razrushennyy-na-85-mariupol--sablin-1128676157.html

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марат хуснуллин, донецкая народная республика (днр), мариуполь, новости, россия, новые регионы россии, общество