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Население Мариуполя за год увеличилось на 100 тысяч человек – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 18.07.2023
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Население Мариуполя за год увеличилось на 100 тысяч человек – Хуснуллин
Население Мариуполя за год увеличилось на 100 тысяч человек – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Население Мариуполя за год увеличилось на 100 тысяч человек – Хуснуллин
Население Мариуполя Донецкой Народной Республики за год выросло со 170 тысяч до 270 тысяч человек, люди возвращаются в город. Об этом сообщил вице-премьер Марат РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T17:55
2023-07-18T17:57
марат хуснуллин
донецкая народная республика (днр)
мариуполь
новости
россия
новые регионы россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Население Мариуполя Донецкой Народной Республики за год выросло со 170 тысяч до 270 тысяч человек, люди возвращаются в город. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.Он также отметил, что сегодня новые регионы РФ очень активно развиваются, несмотря на обстрелы и диверсионные действия."46 тысяч строителей работают сегодня на новых территориях, это самая большая стройка страны", - добавил Хуснуллин.Ранее правительство РФ утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития Донецкой и луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Ее реализация позволит новым регионам к 2030 году выйти на общероссийский уровень.В рамках программы СЭР новых регионов включены 275 мероприятий, предложенные 21 органом федеральной исполнительной власти по следующим основным направлениям: строительство и восстановление жилья, инфраструктуры, восстановление и ремонт многоквартирных домов, объектов соцкультбыта, административных зданий, восстановление объектов Северодонецкой агломерации, разрушенных производственных предприятий и обеспечение людей рабочими местами.Одним из основных направлений является развитие жилищно-коммунального хозяйства - строительство объектов в рамках федерального проекта "Чистая вода", благоустройство территорий, капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также модернизация таких объектов.В то же время программой предусмотрены мероприятия и по другим ключевым направлениям, таким как здравоохранение, образование, культура, спорт. Так, развитие здравоохранения включает в себя в том числе закупку лекарственных препаратов, приобретение и обслуживание медицинского оборудования, автомобильного транспорта и быстровозводимых модульных конструкций. Развитие образования и науки включает мероприятия по обновлению материально-технической базы, созданию условий для кадровой переподготовки и получению стипендий. Кроме того, обеспечение учащихся 1-4 классов бесплатным горячим питанием. Важной составляющей является обеспечение учебных заведений охраной.
https://crimea.ria.ru/20230512/kak-preobrazilsya-razrushennyy-na-85-mariupol--sablin-1128676157.html
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марат хуснуллин, донецкая народная республика (днр), мариуполь, новости, россия, новые регионы россии, общество
Население Мариуполя за год увеличилось на 100 тысяч человек – Хуснуллин

Хуснуллин: население Мариуполя за год увеличилось со 170 тысяч до 270 тысяч человек

17:55 18.07.2023 (обновлено: 17:57 18.07.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ М. Хуснуллин посетил Херсон
Вице-премьер РФ М. Хуснуллин посетил Херсон - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Население Мариуполя Донецкой Народной Республики за год выросло со 170 тысяч до 270 тысяч человек, люди возвращаются в город. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Буквально несколько дней назад был в Мариуполе, вы знаете, на дорогах уже пробки… Настолько активно люди возвращаются. Уже более 270 тысяч населения мы видим в городе, хотя год назад там было 170 (тысяч) максимум, и то с припиской. А сейчас 270 тысяч реально видим", - сказал зампредседателя правительства в ходе выступления в Совете Федерации.
Он также отметил, что сегодня новые регионы РФ очень активно развиваются, несмотря на обстрелы и диверсионные действия.
"46 тысяч строителей работают сегодня на новых территориях, это самая большая стройка страны", - добавил Хуснуллин.
Ранее правительство РФ утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития Донецкой и луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Ее реализация позволит новым регионам к 2030 году выйти на общероссийский уровень.
В рамках программы СЭР новых регионов включены 275 мероприятий, предложенные 21 органом федеральной исполнительной власти по следующим основным направлениям: строительство и восстановление жилья, инфраструктуры, восстановление и ремонт многоквартирных домов, объектов соцкультбыта, административных зданий, восстановление объектов Северодонецкой агломерации, разрушенных производственных предприятий и обеспечение людей рабочими местами.
Одним из основных направлений является развитие жилищно-коммунального хозяйства - строительство объектов в рамках федерального проекта "Чистая вода", благоустройство территорий, капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также модернизация таких объектов.
В то же время программой предусмотрены мероприятия и по другим ключевым направлениям, таким как здравоохранение, образование, культура, спорт. Так, развитие здравоохранения включает в себя в том числе закупку лекарственных препаратов, приобретение и обслуживание медицинского оборудования, автомобильного транспорта и быстровозводимых модульных конструкций. Развитие образования и науки включает мероприятия по обновлению материально-технической базы, созданию условий для кадровой переподготовки и получению стипендий. Кроме того, обеспечение учащихся 1-4 классов бесплатным горячим питанием. Важной составляющей является обеспечение учебных заведений охраной.
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Марат ХуснуллинДонецкая Народная Республика (ДНР)МариупольНовостиРоссияНовые регионы РоссииОбщество
 
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