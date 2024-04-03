https://crimea.ria.ru/20240403/v-krymu-za-god-postroili-bolee-60-obektov-infrastruktury-1136256221.html

В Крыму за год построили более 60 объектов инфраструктуры

В Крыму за год построили более 60 объектов инфраструктуры - РИА Новости Крым, 03.04.2024

В Крыму за год построили более 60 объектов инфраструктуры

В Крыму за прошлый год отремонтировали и построили более 60 объектов социальной, транспортной, инженерной и другой инфраструктуры, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T13:42

2024-04-03T13:42

2024-04-03T13:55

михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Крыму за прошлый год отремонтировали и построили более 60 объектов социальной, транспортной, инженерной и другой инфраструктуры, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Такой же уровень жизни будет доступен в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, заверил глава кабмина. За два года в этих регионах восстановили и построили более 18 тысяч объектов. Среди них - детские сады и школы, медицинские организации и пожарные депо, филармонии и библиотеки, инженерные и коммунальные сети, автодороги."Также на территории четырех субъектов были открыты отделения МФЦ, где сегодня можно оформить документы, в том числе для социальных выплат, пенсий и пособий. В прошлом году их получили порядка 2,5 миллиона граждан", - добавил Мишустин.Премьер напомнил, что на территории всех четырех субъектов действует режим свободной экономической зоны. Инвесторам, которые туда приходят, предлагается набор льготных мер, в том числе льготный лизинг оборудования.Читайте также на РИА Новости Крым:Они наши братья: как Крым помогает интеграции Херсонской областиЛавров: Крым преодолел наследство УкраиныПозиция России по Крыму пересмотру не подлежит – МИД

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михаил мишустин, крым, правительство россии, новости, новые регионы россии, инфраструктура, строительство