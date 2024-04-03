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В Крыму за год построили более 60 объектов инфраструктуры
В Крыму за год построили более 60 объектов инфраструктуры - РИА Новости Крым, 03.04.2024
В Крыму за год построили более 60 объектов инфраструктуры
В Крыму за прошлый год отремонтировали и построили более 60 объектов социальной, транспортной, инженерной и другой инфраструктуры, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T13:42
2024-04-03T13:42
2024-04-03T13:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Крыму за прошлый год отремонтировали и построили более 60 объектов социальной, транспортной, инженерной и другой инфраструктуры, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Такой же уровень жизни будет доступен в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, заверил глава кабмина. За два года в этих регионах восстановили и построили более 18 тысяч объектов. Среди них - детские сады и школы, медицинские организации и пожарные депо, филармонии и библиотеки, инженерные и коммунальные сети, автодороги."Также на территории четырех субъектов были открыты отделения МФЦ, где сегодня можно оформить документы, в том числе для социальных выплат, пенсий и пособий. В прошлом году их получили порядка 2,5 миллиона граждан", - добавил Мишустин.Премьер напомнил, что на территории всех четырех субъектов действует режим свободной экономической зоны. Инвесторам, которые туда приходят, предлагается набор льготных мер, в том числе льготный лизинг оборудования.Читайте также на РИА Новости Крым:Они наши братья: как Крым помогает интеграции Херсонской областиЛавров: Крым преодолел наследство УкраиныПозиция России по Крыму пересмотру не подлежит – МИД
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михаил мишустин, крым, правительство россии, новости, новые регионы россии, инфраструктура, строительство
В Крыму за год построили более 60 объектов инфраструктуры
В Крыму за год построили и отремонтировали свыше 60 объектов инфраструктуры – Мишустин
13:42 03.04.2024 (обновлено: 13:55 03.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Крыму за прошлый год отремонтировали и построили более 60 объектов социальной, транспортной, инженерной и другой инфраструктуры, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Что касается жизни крымчан, только за прошедший год на полуострове были построены или отремонтированы свыше 60 объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, включая инфраструктуру для водоснабжения жителей полуострова. Открылись 16 детских садов и школ, а также три спортивных комплекса. Все эти изменения происходят буквально на глазах у крымчан. Они уже пользуются новыми возможностями ", – сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.
Такой же уровень жизни будет доступен в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, заверил глава кабмина. За два года в этих регионах восстановили и построили более 18 тысяч объектов. Среди них - детские сады и школы, медицинские организации и пожарные депо, филармонии и библиотеки, инженерные и коммунальные сети, автодороги.
"Также на территории четырех субъектов были открыты отделения МФЦ, где сегодня можно оформить документы, в том числе для социальных выплат, пенсий и пособий. В прошлом году их получили порядка 2,5 миллиона граждан", - добавил Мишустин.
Премьер напомнил, что на территории всех четырех субъектов действует режим свободной экономической зоны. Инвесторам, которые туда приходят, предлагается набор льготных мер, в том числе льготный лизинг оборудования.
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