https://crimea.ria.ru/20241229/ranenie-v-litso-poluchil-mirnyy-zhitel-v-belgorodskoy-oblasti-pri-atake-vsu-1143011013.html

Ранение в лицо получил мирный житель в Белгородской области при атаке ВСУ

Ранение в лицо получил мирный житель в Белгородской области при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 29.12.2024

Ранение в лицо получил мирный житель в Белгородской области при атаке ВСУ

Мирный житель села Борисовка в Белгородской области получил касательное ранение лица в результате атаки украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-29T17:29

2024-12-29T17:29

2024-12-29T17:29

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Мирный житель села Борисовка в Белгородской области получил касательное ранение лица в результате атаки украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в этом же селе повреждены окна и заборы в двух домах.А в поселке Малиновка FPV-дрон атаковал автомобиль — сильные повреждения получил кузов легковушки.Информация о последствиях атак уточняется. Оперативные службы работают на местах, уточнил Гладков.Накануне два мирных жителя в Белгородской области получили ранения в результате удара беспилотников ВСУ. Кроме того, в результате детонации беспилотника о легковой автомобиль в селе Борисовка мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Также в селе Муром Шебекинского округа беспилотник атаковал движущееся авто. Ранен водитель.Читайте также на РИА Новости Крым:Три мирных жителя ранены при атаках ВСУ на Белгородскую областьРебенок погиб, женщина и младенец ранены из-за атаки БПЛА на жилой домВ Белгородской области ранены восемь взрослых и 8-летний мальчик

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2024

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