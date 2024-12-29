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Ранение в лицо получил мирный житель в Белгородской области при атаке ВСУ
Ранение в лицо получил мирный житель в Белгородской области при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Ранение в лицо получил мирный житель в Белгородской области при атаке ВСУ
Мирный житель села Борисовка в Белгородской области получил касательное ранение лица в результате атаки украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T17:29
2024-12-29T17:29
2024-12-29T17:29
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Мирный житель села Борисовка в Белгородской области получил касательное ранение лица в результате атаки украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в этом же селе повреждены окна и заборы в двух домах.А в поселке Малиновка FPV-дрон атаковал автомобиль — сильные повреждения получил кузов легковушки.Информация о последствиях атак уточняется. Оперативные службы работают на местах, уточнил Гладков.Накануне два мирных жителя в Белгородской области получили ранения в результате удара беспилотников ВСУ. Кроме того, в результате детонации беспилотника о легковой автомобиль в селе Борисовка мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Также в селе Муром Шебекинского округа беспилотник атаковал движущееся авто. Ранен водитель.Читайте также на РИА Новости Крым:Три мирных жителя ранены при атаках ВСУ на Белгородскую областьРебенок погиб, женщина и младенец ранены из-за атаки БПЛА на жилой домВ Белгородской области ранены восемь взрослых и 8-летний мальчик
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон)
Ранение в лицо получил мирный житель в Белгородской области при атаке ВСУ
Мирный житель ранен в результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области