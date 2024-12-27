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Три мирных жителя ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 27.12.2024
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Три мирных жителя ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область
Три мирных жителя ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Три мирных жителя ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область
В результате ударов украинских беспилотников по двум автомобилям в Белгородской области три мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T18:51
2024-12-27T18:51
вячеслав гладков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В результате ударов украинских беспилотников по двум автомобилям в Белгородской области три мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Пострадавших доставили в больницу, вся необходимая помощь оказывается.Также в селе Муром Шебекинского округа беспилотник атаковал движущееся авто. Ранения получил водитель. С минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, предплечья и ноги он самостоятельно обратился в больницу. После оказания медицинской помощи его переведут в областную клиническую больницу. Машина пострадавшего полностью уничтожена огнем.За минувшие сутки в Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ ранения разной степени получили девять человек, из которых один – восьмилетний ребенок.20 декабря беспилотники ВСУ атаковали два села в Белгородской области, в результате чего ранения получили два мирных жителя. Мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Одного пострадавшего скорая доставила в областную клиническую больницу, второму была оказана помощь на месте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок погиб, женщина и младенец ранены из-за атаки БПЛА на жилой домДроны атаковали авто и жилой дом в Белгородской области – есть раненыйБоец самообороны погиб в Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ
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вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, новости
Три мирных жителя ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область

Дроны ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области – ранены трое

18:51 27.12.2024
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В результате ударов украинских беспилотников по двум автомобилям в Белгородской области три мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Село Борисовка Волоконовского района подверглось атакам двух дронов-камикадзе. В результате детонации одного из них о легковой автомобиль ранены двое. Мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения", - написал он в своем Telegram-канале.
Пострадавших доставили в больницу, вся необходимая помощь оказывается.
Также в селе Муром Шебекинского округа беспилотник атаковал движущееся авто. Ранения получил водитель. С минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, предплечья и ноги он самостоятельно обратился в больницу. После оказания медицинской помощи его переведут в областную клиническую больницу. Машина пострадавшего полностью уничтожена огнем.
За минувшие сутки в Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ ранения разной степени получили девять человек, из которых один – восьмилетний ребенок.
20 декабря беспилотники ВСУ атаковали два села в Белгородской области, в результате чего ранения получили два мирных жителя. Мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Одного пострадавшего скорая доставила в областную клиническую больницу, второму была оказана помощь на месте.
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