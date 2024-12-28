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Пьяный краснодарец украл из машины 36 банных веников

Пьяный краснодарец украл из машины 36 банных веников - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Пьяный краснодарец украл из машины 36 банных веников

Житель Краснодара, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украл из припаркованного автомобиля несколько коробок с банными вениками, сообщили в полиции... РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T11:14

2024-12-28T11:14

2024-12-28T11:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Житель Краснодара, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украл из припаркованного автомобиля несколько коробок с банными вениками, сообщили в полиции Краснодара.Общий ущерб оценили в 7200 рублей. Сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемого, он был задержан на одной из улиц города.В отделе полиции мужчина признался, что в момент совершения противоправных действий находился в состоянии алкогольного опьянения, а проник в чужую машину через незапертую дверь. Часть украденного правонарушитель подарил друзьям, а остальное продал случайным прохожим на одном из местных рынков.За украденные веники похититель получил 5 000 рублей, которые потратил на покупку алкоголя. За это правонарушение ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщают в полиции.Ранее в Севастополе гражданин без особого места жительства похитил у своего собутыльника почти 300 тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию только спустя несколько дней, поскольку надеялся, что знакомый вернется с похищенными деньгами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму зарегистрировано более 20 000 преступлений с начала годаПрыснул в лицо газом и похитил 10 миллионов – в Крыму задержали вораВ Крыму подросток "обчищал" учителей в школе и жилые дома

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, кража, умвд россии по краснодарскому краю, новости, закон и право