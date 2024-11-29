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В Крыму подросток "обчищал" учителей в школе и жилые дома - РИА Новости Крым, 29.11.2024
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В Крыму подросток "обчищал" учителей в школе и жилые дома
В Крыму подросток "обчищал" учителей в школе и жилые дома - РИА Новости Крым, 29.11.2024
В Крыму подросток "обчищал" учителей в школе и жилые дома
Житель Симферопольского района Крыма обвиняется в кражах велосипедов и бытовой техники, совершенных в 2015 году. Об этом сообщают Следственный комитет Крыма и... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T13:20
2024-11-29T13:22
крым
приговор
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
кража
правосудие
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района Крыма обвиняется в кражах велосипедов и бытовой техники, совершенных в 2015 году. Об этом сообщают Следственный комитет Крыма и Севастополя и республиканская прокуратура.Отмечается, что преступления молодой человек совершал в подростковом возрасте. В прокуратуре Крыма добавляют, что в июле 2015 года в Алуште обвиняемый вместе с 13-летним приятелем ограбил ювелирный магазин.После этого юноша скрылся и был объявлен в розыск. Он был задержан летом 2024 года на территории ДНР.Следствие установило все обстоятельства совершенных преступлений. Обвиняемый признал свою вину в восьми эпизодах краж и грабеже. Прокуратура Симферопольского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении обвиняемого. Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ворвался в дом и угрожал расправой: в Крыму за разбой задержан пенсионерНе поделили наследство: москвича подозревают в ограблении отчима в КерчиМиллион в тумбочке: у владельца отелей в Алуште украли деньги и ювелирку
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крым, приговор, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, кража, правосудие, новости крыма
В Крыму подросток "обчищал" учителей в школе и жилые дома

Житель Крыма пойдет под суд за серию краж в 2015 году

13:20 29.11.2024 (обновлено: 13:22 29.11.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района Крыма обвиняется в кражах велосипедов и бытовой техники, совершенных в 2015 году. Об этом сообщают Следственный комитет Крыма и Севастополя и республиканская прокуратура.
Отмечается, что преступления молодой человек совершал в подростковом возрасте.
"17-летний житель Симферополя похищал чужое имущество в школе у сверстников и учителей, а также в частных домах окрестных сел. Среди похищенного несовершеннолетним были мобильные телефоны, фотоаппарат, ноутбук и велосипеды", - говорится в сообщении Следкома.
В прокуратуре Крыма добавляют, что в июле 2015 года в Алуште обвиняемый вместе с 13-летним приятелем ограбил ювелирный магазин.

"Разбив стекло витрины ювелирного магазина, открыто похитил золотые кулон и кольцо, причинив предпринимателю ущерб в размере более 60 тысяч рублей", – сообщили в надзорном ведомстве.

После этого юноша скрылся и был объявлен в розыск. Он был задержан летом 2024 года на территории ДНР.
Следствие установило все обстоятельства совершенных преступлений. Обвиняемый признал свою вину в восьми эпизодах краж и грабеже. Прокуратура Симферопольского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении обвиняемого. Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд.
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КрымПриговорГСУ СК России по Крыму и СевастополюПрокуратура Республики КрымКражаПравосудиеНовости Крыма
 
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