https://crimea.ria.ru/20241129/v-krymu-podrostok-obchischal-uchiteley-i-zhilye-doma-1142248442.html

В Крыму подросток "обчищал" учителей в школе и жилые дома

В Крыму подросток "обчищал" учителей в школе и жилые дома - РИА Новости Крым, 29.11.2024

В Крыму подросток "обчищал" учителей в школе и жилые дома

Житель Симферопольского района Крыма обвиняется в кражах велосипедов и бытовой техники, совершенных в 2015 году. Об этом сообщают Следственный комитет Крыма и... РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T13:20

2024-11-29T13:20

2024-11-29T13:22

крым

приговор

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правосудие

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района Крыма обвиняется в кражах велосипедов и бытовой техники, совершенных в 2015 году. Об этом сообщают Следственный комитет Крыма и Севастополя и республиканская прокуратура.Отмечается, что преступления молодой человек совершал в подростковом возрасте. В прокуратуре Крыма добавляют, что в июле 2015 года в Алуште обвиняемый вместе с 13-летним приятелем ограбил ювелирный магазин.После этого юноша скрылся и был объявлен в розыск. Он был задержан летом 2024 года на территории ДНР.Следствие установило все обстоятельства совершенных преступлений. Обвиняемый признал свою вину в восьми эпизодах краж и грабеже. Прокуратура Симферопольского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении обвиняемого. Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ворвался в дом и угрожал расправой: в Крыму за разбой задержан пенсионерНе поделили наследство: москвича подозревают в ограблении отчима в КерчиМиллион в тумбочке: у владельца отелей в Алуште украли деньги и ювелирку

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, приговор, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, кража, правосудие, новости крыма