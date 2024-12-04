https://crimea.ria.ru/20241204/prysnul-v-litso-gazom-i-pokhitil-10-millionov--v-krymu-zaderzhan-vor-1142371619.html

Прыснул в лицо газом и похитил 10 миллионов – в Крыму задержали вора

Прыснул в лицо газом и похитил 10 миллионов – в Крыму задержали вора - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Прыснул в лицо газом и похитил 10 миллионов – в Крыму задержали вора

В Симферополе задержан местный житель, который подозревается в краже 10 миллионов рублей из автосалона. Об этом сообщила официальный представитель МВД России... РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T15:34

2024-12-04T15:34

2024-12-04T15:50

крым

симферополь

кража

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

ирина волк

уголовный кодекс

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе задержан местный житель, который подозревается в краже 10 миллионов рублей из автосалона. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.О происшествии в полицию сообщил владелец автосалона. Силовики установили личность злоумышленника и задержали. В его жилище и автомобиле были обнаруженные украденные деньги. Вся сумма возвращена владельцу автосалона.Возбуждено уголовное дело по статье грабеж. Злоумышленник помещен под домашний арест.Ранее в Крыму 65-летний пенсионер, вооружившись булавой и предметом, похожим на пистолет, проник в чужой дом, чтобы похитить две банковские карты и три мобильных телефона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе глава ЖСК похитил у пайщика 13 млн рублей – дело в судеВ Крыму подросток "обчищал" учителей в школе и жилые домаПохитил 4 миллиона рублей: в Крыму осужден торговый представитель

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, кража, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, уголовный кодекс, новости крыма