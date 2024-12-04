https://crimea.ria.ru/20241204/prysnul-v-litso-gazom-i-pokhitil-10-millionov--v-krymu-zaderzhan-vor-1142371619.html
Прыснул в лицо газом и похитил 10 миллионов – в Крыму задержали вора
Прыснул в лицо газом и похитил 10 миллионов – в Крыму задержали вора - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Прыснул в лицо газом и похитил 10 миллионов – в Крыму задержали вора
В Симферополе задержан местный житель, который подозревается в краже 10 миллионов рублей из автосалона. Об этом сообщила официальный представитель МВД России... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T15:34
2024-12-04T15:34
2024-12-04T15:50
крым
симферополь
кража
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
ирина волк
уголовный кодекс
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122623143_0:116:3148:1887_1920x0_80_0_0_2337f2e96dbe0843235373ea59749e7a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе задержан местный житель, который подозревается в краже 10 миллионов рублей из автосалона. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.О происшествии в полицию сообщил владелец автосалона. Силовики установили личность злоумышленника и задержали. В его жилище и автомобиле были обнаруженные украденные деньги. Вся сумма возвращена владельцу автосалона.Возбуждено уголовное дело по статье грабеж. Злоумышленник помещен под домашний арест.Ранее в Крыму 65-летний пенсионер, вооружившись булавой и предметом, похожим на пистолет, проник в чужой дом, чтобы похитить две банковские карты и три мобильных телефона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе глава ЖСК похитил у пайщика 13 млн рублей – дело в судеВ Крыму подросток "обчищал" учителей в школе и жилые домаПохитил 4 миллиона рублей: в Крыму осужден торговый представитель
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122623143_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_a7b61a842f7ea2224156e5d3b22102b3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, кража, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, уголовный кодекс, новости крыма
Прыснул в лицо газом и похитил 10 миллионов – в Крыму задержали вора
В Симферополе задержали мужчину за кражу 10 миллионов рублей из сейфа в автосалоне
15:34 04.12.2024 (обновлено: 15:50 04.12.2024)