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Прыснул в лицо газом и похитил 10 миллионов – в Крыму задержали вора - РИА Новости Крым, 04.12.2024
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Прыснул в лицо газом и похитил 10 миллионов – в Крыму задержали вора
Прыснул в лицо газом и похитил 10 миллионов – в Крыму задержали вора - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Прыснул в лицо газом и похитил 10 миллионов – в Крыму задержали вора
В Симферополе задержан местный житель, который подозревается в краже 10 миллионов рублей из автосалона. Об этом сообщила официальный представитель МВД России... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T15:34
2024-12-04T15:50
крым
симферополь
кража
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
ирина волк
уголовный кодекс
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе задержан местный житель, который подозревается в краже 10 миллионов рублей из автосалона. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.О происшествии в полицию сообщил владелец автосалона. Силовики установили личность злоумышленника и задержали. В его жилище и автомобиле были обнаруженные украденные деньги. Вся сумма возвращена владельцу автосалона.Возбуждено уголовное дело по статье грабеж. Злоумышленник помещен под домашний арест.Ранее в Крыму 65-летний пенсионер, вооружившись булавой и предметом, похожим на пистолет, проник в чужой дом, чтобы похитить две банковские карты и три мобильных телефона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе глава ЖСК похитил у пайщика 13 млн рублей – дело в судеВ Крыму подросток "обчищал" учителей в школе и жилые домаПохитил 4 миллиона рублей: в Крыму осужден торговый представитель
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РИА Новости Крым
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96
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крым, симферополь, кража, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, уголовный кодекс, новости крыма
Прыснул в лицо газом и похитил 10 миллионов – в Крыму задержали вора

В Симферополе задержали мужчину за кражу 10 миллионов рублей из сейфа в автосалоне

15:34 04.12.2024 (обновлено: 15:50 04.12.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе задержан местный житель, который подозревается в краже 10 миллионов рублей из автосалона. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
О происшествии в полицию сообщил владелец автосалона.
"Он сообщил, что в помещение зашел неизвестный и распылил слезоточивый газ в лицо одному из сотрудников. Затем, воспользовавшись возникшей паникой, похитил из сейфа порядка десяти миллионов рублей и скрылся", - сообщила она в Telegram-канале.
Силовики установили личность злоумышленника и задержали. В его жилище и автомобиле были обнаруженные украденные деньги. Вся сумма возвращена владельцу автосалона.
Возбуждено уголовное дело по статье грабеж. Злоумышленник помещен под домашний арест.
Ранее в Крыму 65-летний пенсионер, вооружившись булавой и предметом, похожим на пистолет, проник в чужой дом, чтобы похитить две банковские карты и три мобильных телефона.
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КрымСимферопольКражаПроисшествияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Ирина ВолкУголовный кодексНовости Крыма
 
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