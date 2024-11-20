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В Севастополе глава ЖСК похитил у пайщика 13 млн рублей – дело в суде - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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В Севастополе глава ЖСК похитил у пайщика 13 млн рублей – дело в суде
В Севастополе глава ЖСК похитил у пайщика 13 млн рублей – дело в суде - РИА Новости Крым, 20.11.2024
В Севастополе глава ЖСК похитил у пайщика 13 млн рублей – дело в суде
В Севастополе председатель жилищно-строительного кооператива (ЖСК) под предлогом паевого участия в строительстве похитил у пайщика свыше 13 млн рублей... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T10:11
2024-11-20T10:11
прокуратура города севастополя
севастополь
закон и право
мошенничество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе председатель жилищно-строительного кооператива (ЖСК) под предлогом паевого участия в строительстве похитил у пайщика свыше 13 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры города. В ходе следствия установлено, что еще 11 лет назад кооператив приступил к строительству многоквартирных жилых домов на земельном участке, расположенном на улице Горпищенко в Севастополе. Работы велись с привлечением средств пайщиков. "Нуждаясь в деньгах, в декабре 2014 года председатель кооператива заключил с жителем Севастополя договоры о паевом участии в строительстве секций 3/3 и 3/4 одного из трех строящихся домов. Согласно этим договорам пайщик внес оплату и должен был стать собственником 12 квартир. Вместе с тем, в действительности председатель кооператива не намеревался выполнять свои обязательства и не мог этого сделать, поскольку территория, на которой он обещал построить секции, в соответствии с проектной и разрешительной документацией предназначалась для парковки", - говорится в сообщении. Теперь председатель жилищно-строительного кооператива обвиняется в особо крупном мошенничестве, он похитил у доверчивого пайщика почти 13,3 млн рублей и потратил их на свои нужны. На земельные участки и квартиру обвиняемого общей стоимостью более 8,3 млн рублей наложен арест. В отношении ЖСК осуществляется процедура банкротства. Ранее в Севастополе жилищно-строительный кооператив&nbsp;обманул пайщиков&nbsp;на 21 млн рублей при возведении многоквартирного дома, возбуждено уголовное дело. Также&nbsp;сообщалось, что трое жителей Ялты предстанут перед судом за обман 78 граждан при долевом строительстве многоквартирных домов. &nbsp; Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube. Читайте также на РИА Новости Крым: Крымчанин присвоил землю в Ялте на 7 миллионов рублей Прокуратура Севастополя вернула земельный участок в собственность города Как в Крыму идет процесс восстановления прав обманутых дольщиков
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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прокуратура города севастополя, севастополь, закон и право, мошенничество, новости крыма, крым
В Севастополе глава ЖСК похитил у пайщика 13 млн рублей – дело в суде

В Севастополе председатель ЖСК похитил у пайщика свыше 13 млн рублей – дело ушло в суд

10:11 20.11.2024
 
© Прокуратура СевастополяПрокуратура Севастополя
Прокуратура Севастополя
© Прокуратура Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе председатель жилищно-строительного кооператива (ЖСК) под предлогом паевого участия в строительстве похитил у пайщика свыше 13 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
В ходе следствия установлено, что еще 11 лет назад кооператив приступил к строительству многоквартирных жилых домов на земельном участке, расположенном на улице Горпищенко в Севастополе. Работы велись с привлечением средств пайщиков.
"Нуждаясь в деньгах, в декабре 2014 года председатель кооператива заключил с жителем Севастополя договоры о паевом участии в строительстве секций 3/3 и 3/4 одного из трех строящихся домов. Согласно этим договорам пайщик внес оплату и должен был стать собственником 12 квартир. Вместе с тем, в действительности председатель кооператива не намеревался выполнять свои обязательства и не мог этого сделать, поскольку территория, на которой он обещал построить секции, в соответствии с проектной и разрешительной документацией предназначалась для парковки", - говорится в сообщении.
Теперь председатель жилищно-строительного кооператива обвиняется в особо крупном мошенничестве, он похитил у доверчивого пайщика почти 13,3 млн рублей и потратил их на свои нужны.
На земельные участки и квартиру обвиняемого общей стоимостью более 8,3 млн рублей наложен арест. В отношении ЖСК осуществляется процедура банкротства.
Ранее в Севастополе жилищно-строительный кооператив обманул пайщиков на 21 млн рублей при возведении многоквартирного дома, возбуждено уголовное дело. Также сообщалось, что трое жителей Ялты предстанут перед судом за обман 78 граждан при долевом строительстве многоквартирных домов.  
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Прокуратура города СевастополяСевастопольЗакон и правоМошенничествоНовости КрымаКрым
 
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