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Спецслужбы Запада готовят теракты против российских баз в Сирии
Спецслужбы Запада готовят теракты против российских баз в Сирии - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Спецслужбы Запада готовят теракты против российских баз в Сирии
Спецслужбы США и Великобритании готовят террористические атаки на военные базы России в Сирии. Об этом в понедельник сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T09:44
2024-12-28T09:44
2024-12-28T09:44
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служба внешней разведки (свр)
внешняя политика
сирия
коллективный запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Спецслужбы США и Великобритании готовят террористические атаки на военные базы России в Сирии. Об этом в понедельник сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России.По информации СВР, МИ-6 и ЦРУ поставили перед базирующимися в Сирии подконтрольными полевыми командирами ИГИЛ* задачу осуществить серию нападений на военные базы РФ. Планы организации терактов, по данным разведки, разрабатывают британские спецслужбы. Отмечается, что освобожденные "новыми властями" из тюрем командиры ИГИЛ* получили бесконтрольный доступ к оставшимся арсеналам бывшей сирийской армии.Цель уходящей администрации США и руководства Великобритании - не допустить стабилизации обстановки в Сирии и "поддержать состояние хаоса на Ближнем Востоке для обеспечения своего доминирования в регионе", подчеркнули в СВР. Этому препятствует военное присутствие России. В Лондоне и Вашингтоне рассчитывают, что провокации побудят Россию к эвакуации своих военных. Одновременно новые сирийские власти будут обвинены в неспособности контролировать радикалов, добавили в пресс-бюро.Запрещенная в РФ террористическая организация*Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров сделал заявление об отношениях России и СирииСохранит ли Россия свои военные базы в Сирии – заявление ПутинаОт чего будет зависеть судьба Сирии – ответ Нарышкина
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россия, служба внешней разведки (свр), внешняя политика, сирия, коллективный запад
Спецслужбы Запада готовят теракты против российских баз в Сирии
Западные спецслужбы готовят теракты против российских баз в Сирии - СВР
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым
. Спецслужбы США и Великобритании готовят террористические атаки на военные базы России в Сирии. Об этом в понедельник сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России
.
По информации СВР, МИ-6 и ЦРУ поставили перед базирующимися в Сирии подконтрольными полевыми командирами ИГИЛ* задачу осуществить серию нападений на военные базы РФ.
"Для выполнения этой грязной работы террористы получили ударные БПЛА. В целях сокрытия своей причастности к планируемым вылазкам игиловцев* военное командование США и Великобритании дало указание своим ВВС продолжить наносить удары по позициям ИГИЛ*, о чем боевиков заранее уведомляют", - сказано в сообщении.
Планы организации терактов, по данным разведки, разрабатывают британские спецслужбы. Отмечается, что освобожденные "новыми властями" из тюрем командиры ИГИЛ* получили бесконтрольный доступ к оставшимся арсеналам бывшей сирийской армии.
Цель уходящей администрации США и руководства Великобритании - не допустить стабилизации обстановки в Сирии и "поддержать состояние хаоса на Ближнем Востоке для обеспечения своего доминирования в регионе", подчеркнули в СВР. Этому препятствует военное присутствие России. В Лондоне и Вашингтоне рассчитывают, что провокации побудят Россию к эвакуации своих военных. Одновременно новые сирийские власти будут обвинены в неспособности контролировать радикалов, добавили в пресс-бюро.
"Такой подход англосаксов, заявляющих о приверженности стабилизации и построению "демократической" Сирии, как нельзя лучше показывает их истинное отношение к этой стране и ее народу. Впрочем, оно сквозит и из продолжения оккупации ВС США - под предлогом необходимости борьбы с ИГИЛ* - нефтеносных районов к востоку от реки Евфрат, возвращать которые Дамаску в Вашингтоне не собираются", - сказано в сообщении пресс-бюро.
Запрещенная в РФ террористическая организация*
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