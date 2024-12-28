https://crimea.ria.ru/20241228/spetssluzhby-zapada-gotovyat-terakty-protiv-rossiyskikh-baz-v-sirii-1142983204.html

Спецслужбы Запада готовят теракты против российских баз в Сирии

Спецслужбы Запада готовят теракты против российских баз в Сирии - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Спецслужбы Запада готовят теракты против российских баз в Сирии

Спецслужбы США и Великобритании готовят террористические атаки на военные базы России в Сирии. Об этом в понедельник сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T09:44

2024-12-28T09:44

2024-12-28T09:44

россия

служба внешней разведки (свр)

внешняя политика

сирия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Спецслужбы США и Великобритании готовят террористические атаки на военные базы России в Сирии. Об этом в понедельник сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России.По информации СВР, МИ-6 и ЦРУ поставили перед базирующимися в Сирии подконтрольными полевыми командирами ИГИЛ* задачу осуществить серию нападений на военные базы РФ. Планы организации терактов, по данным разведки, разрабатывают британские спецслужбы. Отмечается, что освобожденные "новыми властями" из тюрем командиры ИГИЛ* получили бесконтрольный доступ к оставшимся арсеналам бывшей сирийской армии.Цель уходящей администрации США и руководства Великобритании - не допустить стабилизации обстановки в Сирии и "поддержать состояние хаоса на Ближнем Востоке для обеспечения своего доминирования в регионе", подчеркнули в СВР. Этому препятствует военное присутствие России. В Лондоне и Вашингтоне рассчитывают, что провокации побудят Россию к эвакуации своих военных. Одновременно новые сирийские власти будут обвинены в неспособности контролировать радикалов, добавили в пресс-бюро.Запрещенная в РФ террористическая организация*Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров сделал заявление об отношениях России и СирииСохранит ли Россия свои военные базы в Сирии – заявление ПутинаОт чего будет зависеть судьба Сирии – ответ Нарышкина

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сирия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, служба внешней разведки (свр), внешняя политика, сирия, коллективный запад