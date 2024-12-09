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От чего будет зависеть судьба Сирии – ответ Нарышкина
От чего будет зависеть судьба Сирии – ответ Нарышкина - РИА Новости Крым, 09.12.2024
От чего будет зависеть судьба Сирии – ответ Нарышкина
Судьба сирийского народа и Сирии как государства будет зависеть от того, смогут ли различные силы внутри оппозиции прийти к согласию. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T15:07
2024-12-09T15:07
2024-12-09T15:07
сирия
сергей нарышкин
служба внешней разведки (свр)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Судьба сирийского народа и Сирии как государства будет зависеть от того, смогут ли различные силы внутри оппозиции прийти к согласию. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в комментарии журналисту телеканала "Россия" Павлу Зарубину.Нарышкин добавил, что российская сторона ведет переговоры с захватившей власть оппозицией, касающиеся безопасности российских граждан, сотрудников посольства и других представительств РФ в Сирии.В конце ноября вооруженные отряды оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря они захватили несколько крупных городов, в том числе Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс, а 8 декабря вошли в Дамаск. Подразделения сирийских правительственных сил покинули город.Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и уже установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Вечером в воскресенье стало известно, что Асад с семьей прилетел в Москву – в России им предоставят убежище по соображениям гуманитарного характера.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о сохранении военного присутствия России в Сирии будет предметом для обсуждения с властями. По его словам, российские военные в Сирии делают все необходимое для обеспечения безопасности военных баз.Военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов, комментируя произошедшее в минувшие выходные, высказал мнение, что Сирии как единого государства больше не будет на карте мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как события в Сирии могут отразиться на Украине – мнениеВоенные базы России в Сирии приведены в режим повышенной готовности – МИДЧто будет с российскими военными базами в Сирии
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сирия, сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), россия, в мире, новости
От чего будет зависеть судьба Сирии – ответ Нарышкина
Судьба Сирии будет зависеть от согласия различных сил внутри оппозиции – Нарышкин
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Судьба сирийского народа и Сирии как государства будет зависеть от того, смогут ли различные силы внутри оппозиции прийти к согласию. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в комментарии журналисту телеканала "Россия" Павлу Зарубину.
"Ситуация, понятное дело, непростая. Дело в том, что Сирия сама по себе страна такая, как бы сотканная из многих лоскутов. Смогут ли различные силы, которые представлены в оппозиции, найти согласие, от этого будет и во многом зависеть судьба сирийского народа и Сирии как государства", - сказал руководитель ведомства.
Нарышкин добавил, что российская сторона ведет переговоры с захватившей власть оппозицией, касающиеся безопасности российских граждан, сотрудников посольства и других представительств РФ в Сирии.
"Это сейчас главная задача - обеспечить безопасность наших людей", - приводит его слова РИА Новости.
В конце ноября вооруженные отряды оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря они захватили несколько крупных городов, в том числе Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс, а 8 декабря вошли в Дамаск. Подразделения сирийских правительственных сил покинули город.
Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и уже установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Вечером в воскресенье стало известно, что Асад с семьей прилетел в Москву
– в России им предоставят убежище по соображениям гуманитарного характера.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о сохранении военного присутствия России в Сирии
будет предметом для обсуждения с властями. По его словам, российские военные в Сирии делают все необходимое для обеспечения безопасности военных баз.
Военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов, комментируя произошедшее в минувшие выходные, высказал мнение
, что Сирии как единого государства больше не будет на карте мира.
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