https://crimea.ria.ru/20241209/ot-chego-budet-zaviset-sudba-sirii--otvet-naryshkina-1142491462.html

От чего будет зависеть судьба Сирии – ответ Нарышкина

От чего будет зависеть судьба Сирии – ответ Нарышкина - РИА Новости Крым, 09.12.2024

От чего будет зависеть судьба Сирии – ответ Нарышкина

Судьба сирийского народа и Сирии как государства будет зависеть от того, смогут ли различные силы внутри оппозиции прийти к согласию. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T15:07

2024-12-09T15:07

2024-12-09T15:07

сирия

сергей нарышкин

служба внешней разведки (свр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Судьба сирийского народа и Сирии как государства будет зависеть от того, смогут ли различные силы внутри оппозиции прийти к согласию. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в комментарии журналисту телеканала "Россия" Павлу Зарубину.Нарышкин добавил, что российская сторона ведет переговоры с захватившей власть оппозицией, касающиеся безопасности российских граждан, сотрудников посольства и других представительств РФ в Сирии.В конце ноября вооруженные отряды оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря они захватили несколько крупных городов, в том числе Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс, а 8 декабря вошли в Дамаск. Подразделения сирийских правительственных сил покинули город.Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и уже установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Вечером в воскресенье стало известно, что Асад с семьей прилетел в Москву – в России им предоставят убежище по соображениям гуманитарного характера.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о сохранении военного присутствия России в Сирии будет предметом для обсуждения с властями. По его словам, российские военные в Сирии делают все необходимое для обеспечения безопасности военных баз.Военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов, комментируя произошедшее в минувшие выходные, высказал мнение, что Сирии как единого государства больше не будет на карте мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как события в Сирии могут отразиться на Украине – мнениеВоенные базы России в Сирии приведены в режим повышенной готовности – МИДЧто будет с российскими военными базами в Сирии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), россия, в мире, новости