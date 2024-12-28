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Благоустройство Симферополя: что сделано за год - РИА Новости Крым, 28.12.2024
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Благоустройство Симферополя: что сделано за год
Благоустройство Симферополя: что сделано за год - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Благоустройство Симферополя: что сделано за год
В Симферополе в течение года проведен ряд работ по благоустройству. О результатах сообщает Департамент городского хозяйства администрации города. РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T20:15
2024-12-28T20:15
крым
симферополь
городская среда
новости крыма
администрация симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе в течение года проведен ряд работ по благоустройству. О результатах сообщает Департамент городского хозяйства администрации города.Также, по информации департамента, заменены и установлены 33 остановочных павильона за счет средств местного бюджета, еще 8 павильонов - без привлечения бюджетных средств.Кроме того, провели ремонт 55 дворовых территорий и внутриквартальных проездов, установили 48 детских площадок и благоустроили 160 контейнерных площадок."Смонтировано 34 километра линий уличного освещения и установлено 1200 светильников, высажено более 6000 деревьев и почти 92 000 цветов и свыше 43 тысяч кустарников", - уточняют в Департаменте городского хозяйства администрации города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Комфортно и безопасно: в Феодосии провели капремонт автостанцииЛучшее село Крыма получит 5 миллионов на благоустройствоВ Керчи отремонтируют главный стадион
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крым, симферополь, городская среда, новости крыма, администрация симферополя
Благоустройство Симферополя: что сделано за год

В мэрии Симферополи итоги благоустройства столицы за год

20:15 28.12.2024
 
© РИА Новости КрымСалгир. Набережная
Салгир. Набережная - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе в течение года проведен ряд работ по благоустройству. О результатах сообщает Департамент городского хозяйства администрации города.
"В 2024 году выполнен ремонт 26 дорог протяженностью 15,9 км, ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием общей площадью 248, 5 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Также, по информации департамента, заменены и установлены 33 остановочных павильона за счет средств местного бюджета, еще 8 павильонов - без привлечения бюджетных средств.
Кроме того, провели ремонт 55 дворовых территорий и внутриквартальных проездов, установили 48 детских площадок и благоустроили 160 контейнерных площадок.
"Смонтировано 34 километра линий уличного освещения и установлено 1200 светильников, высажено более 6000 деревьев и почти 92 000 цветов и свыше 43 тысяч кустарников", - уточняют в Департаменте городского хозяйства администрации города.
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