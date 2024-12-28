https://crimea.ria.ru/20241228/blagoustroystvo-simferopolya-chto-sdelano-za-god-1142998479.html

Благоустройство Симферополя: что сделано за год

Благоустройство Симферополя: что сделано за год - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Благоустройство Симферополя: что сделано за год

В Симферополе в течение года проведен ряд работ по благоустройству. О результатах сообщает Департамент городского хозяйства администрации города. РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T20:15

2024-12-28T20:15

2024-12-28T20:15

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городская среда

новости крыма

администрация симферополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе в течение года проведен ряд работ по благоустройству. О результатах сообщает Департамент городского хозяйства администрации города.Также, по информации департамента, заменены и установлены 33 остановочных павильона за счет средств местного бюджета, еще 8 павильонов - без привлечения бюджетных средств.Кроме того, провели ремонт 55 дворовых территорий и внутриквартальных проездов, установили 48 детских площадок и благоустроили 160 контейнерных площадок."Смонтировано 34 километра линий уличного освещения и установлено 1200 светильников, высажено более 6000 деревьев и почти 92 000 цветов и свыше 43 тысяч кустарников", - уточняют в Департаменте городского хозяйства администрации города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Комфортно и безопасно: в Феодосии провели капремонт автостанцииЛучшее село Крыма получит 5 миллионов на благоустройствоВ Керчи отремонтируют главный стадион

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, городская среда, новости крыма, администрация симферополя