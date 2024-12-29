https://crimea.ria.ru/20241229/kholod-i-tuman-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1142894763.html

Холод и туман: погода в Крыму в воскресенье

Холод и туман: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 29.12.2024

Холод и туман: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без существенных осадков. Местами ожидается туман, на дорогах гололедица... РИА Новости Крым, 29.12.2024

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2024-12-29T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без существенных осадков. Местами ожидается туман, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2; днем +1...+3.В Севастополе облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +5...+7.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии - переменная облачность, без осадков. Ночью 0...+2 градусов, днем столбики термометров покажут +4...+6.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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