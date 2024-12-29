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Холод и туман: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 29.12.2024
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Холод и туман: погода в Крыму в воскресенье
Холод и туман: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Холод и туман: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без существенных осадков. Местами ожидается туман, на дорогах гололедица... РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T00:01
2024-12-29T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без существенных осадков. Местами ожидается туман, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2; днем +1...+3.В Севастополе облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +5...+7.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии - переменная облачность, без осадков. Ночью 0...+2 градусов, днем столбики термометров покажут +4...+6.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241227/pogoda-na-novyy-god-v-krymu-poluchitsya-li-slepit-snegovika-1142964939.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Холод и туман: погода в Крыму в воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье

00:01 29.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуман в Симферополе
Туман в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без существенных осадков. Местами ожидается туман, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с.Температура воздуха ночью -3…+2; днем +1…+6 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2; днем +1...+3.
В Севастополе облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +5...+7.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии - переменная облачность, без осадков. Ночью 0...+2 градусов, днем столбики термометров покажут +4...+6.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Холод и туман: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 29 декабря
22:33Разговор Путина с Алиевым и региональная ЧС в Крыму: главное за день
21:44Уберечь печень и желудок: как есть и что пить в новогодние каникулы
21:23В Крыму участники СВО получили почти 5000 земельных участков
21:03Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму
20:38Сколько детей с исторических территорий лечатся в Крыму
20:15Благоустройство Симферополя: что сделано за год
19:47Власти Крыма допускают строительство новых обходов Симферополя
19:31"Горбатый" мост в Симферополе могут отремонтировать раньше срока
19:08Очередь на Крымский мост сильно выросла
18:44Путин и Токаев обменялись соболезнованиями из-за авиакатастрофы в Актау
18:33В Крыму в 2025 году заработают два экотехнопарка
18:17Как в Крыму ликвидируют последствия разлива мазута
17:59Крымчанки стали лучшими в России мастерами народных промыслов
17:41Над Крымом отработала ПВО второй раз за день
17:31"Газпром" прекратит поставки газа в Молдавию с 1 января
17:09Подготовка к 100-летию Артека: в Крыму обсудили программу празднования
17:07Крымские десантники захватили опорный пункт ВСУ в Курской области
16:55Детский хоспис в Крыму – что сделано за год работы с паллиативными детьми
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