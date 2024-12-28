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Четверых погибших детей обнаружили в частном доме под Тверью - РИА Новости Крым, 28.12.2024
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Четверых погибших детей обнаружили в частном доме под Тверью
Четверых погибших детей обнаружили в частном доме под Тверью - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Четверых погибших детей обнаружили в частном доме под Тверью
Четверых погибших детей обнаружили в садовом товариществе "Межурка" под Тверью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области. РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T09:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Четверых погибших детей обнаружили в садовом товариществе "Межурка" под Тверью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, дело на контроле прокуратуры.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, новости, тверская область, происшествия, дети
Четверых погибших детей обнаружили в частном доме под Тверью

В Тверской области в частном доме нашли четверых погибших детей

09:07 28.12.2024
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Четверых погибших детей обнаружили в садовом товариществе "Межурка" под Тверью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.
"В связи с поступившим сообщением об обнаружении 4 погибших детей в частном доме СНТ Межурка Калининского муниципального округа на место выехал первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов", - говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, дело на контроле прокуратуры.
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