https://crimea.ria.ru/20241228/chetverykh-pogibshikh-detey-obnaruzhili-v-chastnom-dome-pod-tveryu-1142981627.html

Четверых погибших детей обнаружили в частном доме под Тверью

Четверых погибших детей обнаружили в частном доме под Тверью - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Четверых погибших детей обнаружили в частном доме под Тверью

Четверых погибших детей обнаружили в садовом товариществе "Межурка" под Тверью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области. РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T09:07

2024-12-28T09:07

2024-12-28T09:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Четверых погибших детей обнаружили в садовом товариществе "Межурка" под Тверью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, дело на контроле прокуратуры.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

тверская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, тверская область, происшествия, дети