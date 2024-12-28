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В аэропорту Казани сняты ограничения
В аэропорту Казани сняты ограничения - РИА Новости Крым, 28.12.2024
В аэропорту Казани сняты ограничения
Ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Казани сняты. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T10:43
2024-12-28T10:43
2024-12-28T10:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Казани сняты. Об этом сообщает Росавиация.Аэропорт был закрыт в субботу утром. Эти меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.Накануне временные ограничения вводились на работу аэропортов Казани, Сочи, Астрахани и Волгограда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограниченияВременные ограничения введены в аэропорту СочиОграничения ввели на работу аэропорта Казань
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казань, татарстан, росавиация, новости, безопасность, россия
В аэропорту Казани сняты ограничения
В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск судов