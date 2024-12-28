https://crimea.ria.ru/20241228/v-aeroportu-kazani-snyaty-ogranicheniya-1142985303.html

В аэропорту Казани сняты ограничения

В аэропорту Казани сняты ограничения - РИА Новости Крым, 28.12.2024

В аэропорту Казани сняты ограничения

Ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Казани сняты. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T10:43

2024-12-28T10:43

2024-12-28T10:43

казань

татарстан

росавиация

новости

безопасность

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0a/1137987951_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_26d208a582cea49e3e7082c67d692314.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Казани сняты. Об этом сообщает Росавиация.Аэропорт был закрыт в субботу утром. Эти меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.Накануне временные ограничения вводились на работу аэропортов Казани, Сочи, Астрахани и Волгограда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограниченияВременные ограничения введены в аэропорту СочиОграничения ввели на работу аэропорта Казань

казань

татарстан

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, татарстан, росавиация, новости, безопасность, россия