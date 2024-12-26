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В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения
В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения - РИА Новости Крым, 26.12.2024
В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения
В Шереметьево, Внуково и Домодедово и еще двух аэропортах ввели ограничения. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T16:15
2024-12-26T16:15
2024-12-26T16:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Шереметьево, Внуково и Домодедово и еще двух аэропортах ввели ограничения. Об этом сообщает Росавиация.Прием и отправка рейсов приостановлены. Сотрудники аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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аэропорт, москва, безопасность, авиасообщение, россия, новости
В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения
В Шереметьево, Внуково и Домодедово и еще двух аэропортах ввели ограничения
16:15 26.12.2024 (обновлено: 16:49 26.12.2024)