https://crimea.ria.ru/20241226/v-sheremetevo-vnukovo-i-domodedovo-vveli-vremennye-ogranicheniya-1142945550.html

В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения

В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения - РИА Новости Крым, 26.12.2024

В Шереметьево, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения

В Шереметьево, Внуково и Домодедово и еще двух аэропортах ввели ограничения. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T16:15

2024-12-26T16:15

2024-12-26T16:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Шереметьево, Внуково и Домодедово и еще двух аэропортах ввели ограничения. Об этом сообщает Росавиация.Прием и отправка рейсов приостановлены. Сотрудники аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэропорт, москва, безопасность, авиасообщение, россия, новости