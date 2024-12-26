https://crimea.ria.ru/20241226/sad-kak-spasanie-ot-boli-v-krymu-veteran-svo-stal-fermerom-1142947808.html

Сад как спасание от боли: в Крыму ветеран СВО стал фермером

Сад как спасание от боли: в Крыму ветеран СВО стал фермером - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Сад как спасание от боли: в Крыму ветеран СВО стал фермером

"Это решение я еще в Севастополе принял, когда в госпитале лежал. Нас в палате шесть человек лежало, и все ж "миллионеры". Один говорит: "я себе "ауди" куплю",... РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T18:35

2024-12-26T18:35

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"Это решение я еще в Севастополе принял, когда в госпитале лежал. Нас в палате шесть человек лежало, и все ж "миллионеры". Один говорит: "я себе "ауди" куплю", другой - "бэху". Когда сказал, что куплю себе трактор МТЗ, и что это мечта детства, они назвали меня дураком". (Смеется).До СВО Сергей Оныськив из села Николаевка Советского района работал на виноградниках в соседнем Золотом Поле, был трактористом-механизатором. Но летом 2022 года решил, что должен быть "за ленточкой", уволился и подписал контракт с Минобороны. На фронт ушел в августе. Стал артиллеристом, водителем-механиком на машине "Ураган". Но уже в октябре того же года получил тяжелое ранение и был комиссован по состоянию здоровья.На деньги, полученные за ранение, он купил трактор МТЗ-80 "Беларус" и саженцы, сейчас закладывает персиковый сад. В планах - стать частью образовательной программы – "Школа фермерства" проекта "Я в агро" для ветеранов СВО.Любовь к своей земле"Он землю очень любит. Всю жизнь трудится на ней. Еще при Украине мы выращивали арбузы, в теплице - овощи, зелень, возили на оптовый рынок в Керчь. Он всегда нам помогал. А когда получил ранение, очень расстроился, что никуда на работу с осколками в голове не берут. Впал в депрессию, даже успокоительные принимал по назначению врача. Очень переживал из-за гибели сослуживцев", - рассказывает теща Сергея Людмила Николаевна, пока мы едем к плантациям.Наталья, жена Сергея, убедила его заняться собственным делом, стать садоводом, чтобы отвлечься от грустных мыслей, пережить боль утраты боевых товарищей, рассказывает мама.Несмотря на погоду – мелкий дождик и холодный пронизывающий вечер, на работу едут всем семейством: Сергей с женой и сыновьями – 11-летним Славой и 6-летним Андреем, родителями и тетей супруги.Вместе Сергей и Наталья уже 20 лет, дружат со школы. Ему было 19, а ей 17, когда они стали родителями. Старшему их сыну Алексею 19 лет. Он сейчас в армии, домой его ждут в апреле.Работа у семьи спорится - готовые лунки расчищают, вкладывают в них саженцы и прикапывают. В одном ряду 40 деревьев. Сорта ранние и среднего срока созревания. Саженцы местные, куплены в нижнегорском питомнике."Идея заложить сад давно зародилась у Сергея, но к решительным действиям его подтолкнул друг, он в соседнем Пушкино живет, и у него уже есть сад. Взял за руку и отвез в питомник, говорит, себе брать буду, давай и тебе закажем. Теперь он консультирует Сережу, указывает на ошибки, приезжал вот, помогал делать разметку", – рассказывает Наталья Оныськив, отвлекаясь от работы.Если погода позволит, то дня через три молодой персиковый сад на 800 деревьев будет разбит. Затем, чтобы в зиму "зайцы не нашкодили" и кору не погрызли, нужно будет еще каждое деревцо обернуть спанбондом, пластиковыми или металлическими сетками с мелкой ячейкой, делятся садоводы.Навыки ведения сельского хозяйства у семьи есть – "и бахчу садили, и зерновые, сад не сложнее будет". Осталось узнать секреты успешного фермерского дела, создать собственное прибыльное хозяйство.- Сергей, почему решили разбить персиковый сад?- Почему только персиковый? На следующий год будет еще слива, вишня, по 600 саженцев каждых культур заказал. Еще и персики будут. У нас земли 24 гектара. Надо же как-то жить, чем-то заниматься. Дети растут, помогают.А жена Наталья добавляет: "Мы решились на сад, потому что хотим, чтобы у детей осталось что-то после нас, чтобы была династия, семейное дело с нашей фамилией. У мужа очень сильный род и легкая рука, что ни посадит, все принимается. Он даже на фронте умудрялся лук проращивать, зелень всякую".Боль от ранения и потериРодственники говорят, что на решение Сергея отправиться "за ленту" во многом повлиял его разговор с младшим братом жены, который пришел в отпуск спустя полгода службы и рассказал, что на фронте очень нужны водители."Не надо про СВО, не спрашивайте. Сейчас садом занимаюсь, это отвлекает от мыслей. Пришел вечером домой, упал замученный, уставший. На другой день в пять утра встал – и понеслось по новой – суета, хозяйство", - говорит он.Жена называет его сентиментальным, говорит, что форму и награды – медали "За отвагу", "За доблесть", когда на торжественные мероприятия приглашают, он надевает неохотно, потому что это напоминает ему о погибших товарищах, которые были моложе. Он был в группе самым старшим, за что дали позывной "Старый". Сейчас ему 37 лет.На стене в кухне - фотографии семьи и сослуживцев. В семейном альбоме – снимки самых родных - жены, детей, родителей, командира. А еще - письма школьников, доставленные на фронт волонтерами. Сергей и своим мальчишкам говорит, чтобы обязательно писали письма солдатам, потому что они ждут.Бывает, что осколки в руках и ноге ноют, беспокоят, "мигрируя", что мучают головные боли. Случается, что к концу дня из-за физической нагрузки распухает нога, но дело, которое затеял садовод Оныськив, дает ему силы справиться и с тяжелыми мыслями, и с болью – физической и моральной, той, которую психологи называют посттравматическим стрессовом расстройством.Первый урожай персиков ожидается через три года. Договорились встретиться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Играть и не думать о боли – история подвига и победы бойца СВО из КрымаТеатротерапия: в Крыму покажут исцеляющие пьесы для ветеранов СВОСлужу стране и обществу: интервью с Героем России Антоном Старостиным

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2024

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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