https://crimea.ria.ru/20241226/sad-kak-spasanie-ot-boli-v-krymu-veteran-svo-stal-fermerom-1142947808.html
Сад как спасание от боли: в Крыму ветеран СВО стал фермером
Сад как спасание от боли: в Крыму ветеран СВО стал фермером - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Сад как спасание от боли: в Крыму ветеран СВО стал фермером
"Это решение я еще в Севастополе принял, когда в госпитале лежал. Нас в палате шесть человек лежало, и все ж "миллионеры". Один говорит: "я себе "ауди" куплю",... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T18:35
2024-12-26T18:35
2024-12-26T18:32
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"Это решение я еще в Севастополе принял, когда в госпитале лежал. Нас в палате шесть человек лежало, и все ж "миллионеры". Один говорит: "я себе "ауди" куплю", другой - "бэху". Когда сказал, что куплю себе трактор МТЗ, и что это мечта детства, они назвали меня дураком". (Смеется).До СВО Сергей Оныськив из села Николаевка Советского района работал на виноградниках в соседнем Золотом Поле, был трактористом-механизатором. Но летом 2022 года решил, что должен быть "за ленточкой", уволился и подписал контракт с Минобороны. На фронт ушел в августе. Стал артиллеристом, водителем-механиком на машине "Ураган". Но уже в октябре того же года получил тяжелое ранение и был комиссован по состоянию здоровья.На деньги, полученные за ранение, он купил трактор МТЗ-80 "Беларус" и саженцы, сейчас закладывает персиковый сад. В планах - стать частью образовательной программы – "Школа фермерства" проекта "Я в агро" для ветеранов СВО.Любовь к своей земле"Он землю очень любит. Всю жизнь трудится на ней. Еще при Украине мы выращивали арбузы, в теплице - овощи, зелень, возили на оптовый рынок в Керчь. Он всегда нам помогал. А когда получил ранение, очень расстроился, что никуда на работу с осколками в голове не берут. Впал в депрессию, даже успокоительные принимал по назначению врача. Очень переживал из-за гибели сослуживцев", - рассказывает теща Сергея Людмила Николаевна, пока мы едем к плантациям.Наталья, жена Сергея, убедила его заняться собственным делом, стать садоводом, чтобы отвлечься от грустных мыслей, пережить боль утраты боевых товарищей, рассказывает мама.Несмотря на погоду – мелкий дождик и холодный пронизывающий вечер, на работу едут всем семейством: Сергей с женой и сыновьями – 11-летним Славой и 6-летним Андреем, родителями и тетей супруги.Вместе Сергей и Наталья уже 20 лет, дружат со школы. Ему было 19, а ей 17, когда они стали родителями. Старшему их сыну Алексею 19 лет. Он сейчас в армии, домой его ждут в апреле.Работа у семьи спорится - готовые лунки расчищают, вкладывают в них саженцы и прикапывают. В одном ряду 40 деревьев. Сорта ранние и среднего срока созревания. Саженцы местные, куплены в нижнегорском питомнике."Идея заложить сад давно зародилась у Сергея, но к решительным действиям его подтолкнул друг, он в соседнем Пушкино живет, и у него уже есть сад. Взял за руку и отвез в питомник, говорит, себе брать буду, давай и тебе закажем. Теперь он консультирует Сережу, указывает на ошибки, приезжал вот, помогал делать разметку", – рассказывает Наталья Оныськив, отвлекаясь от работы.Если погода позволит, то дня через три молодой персиковый сад на 800 деревьев будет разбит. Затем, чтобы в зиму "зайцы не нашкодили" и кору не погрызли, нужно будет еще каждое деревцо обернуть спанбондом, пластиковыми или металлическими сетками с мелкой ячейкой, делятся садоводы.Навыки ведения сельского хозяйства у семьи есть – "и бахчу садили, и зерновые, сад не сложнее будет". Осталось узнать секреты успешного фермерского дела, создать собственное прибыльное хозяйство.- Сергей, почему решили разбить персиковый сад?- Почему только персиковый? На следующий год будет еще слива, вишня, по 600 саженцев каждых культур заказал. Еще и персики будут. У нас земли 24 гектара. Надо же как-то жить, чем-то заниматься. Дети растут, помогают.А жена Наталья добавляет: "Мы решились на сад, потому что хотим, чтобы у детей осталось что-то после нас, чтобы была династия, семейное дело с нашей фамилией. У мужа очень сильный род и легкая рука, что ни посадит, все принимается. Он даже на фронте умудрялся лук проращивать, зелень всякую".Боль от ранения и потериРодственники говорят, что на решение Сергея отправиться "за ленту" во многом повлиял его разговор с младшим братом жены, который пришел в отпуск спустя полгода службы и рассказал, что на фронте очень нужны водители."Не надо про СВО, не спрашивайте. Сейчас садом занимаюсь, это отвлекает от мыслей. Пришел вечером домой, упал замученный, уставший. На другой день в пять утра встал – и понеслось по новой – суета, хозяйство", - говорит он.Жена называет его сентиментальным, говорит, что форму и награды – медали "За отвагу", "За доблесть", когда на торжественные мероприятия приглашают, он надевает неохотно, потому что это напоминает ему о погибших товарищах, которые были моложе. Он был в группе самым старшим, за что дали позывной "Старый". Сейчас ему 37 лет.На стене в кухне - фотографии семьи и сослуживцев. В семейном альбоме – снимки самых родных - жены, детей, родителей, командира. А еще - письма школьников, доставленные на фронт волонтерами. Сергей и своим мальчишкам говорит, чтобы обязательно писали письма солдатам, потому что они ждут.Бывает, что осколки в руках и ноге ноют, беспокоят, "мигрируя", что мучают головные боли. Случается, что к концу дня из-за физической нагрузки распухает нога, но дело, которое затеял садовод Оныськив, дает ему силы справиться и с тяжелыми мыслями, и с болью – физической и моральной, той, которую психологи называют посттравматическим стрессовом расстройством.Первый урожай персиков ожидается через три года. Договорились встретиться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Играть и не думать о боли – история подвига и победы бойца СВО из КрымаТеатротерапия: в Крыму покажут исцеляющие пьесы для ветеранов СВОСлужу стране и обществу: интервью с Героем России Антоном Старостиным
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Ирина Мезенцева
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news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
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"Это решение я еще в Севастополе принял, когда в госпитале лежал. Нас в палате шесть человек лежало, и все ж "миллионеры". Один говорит: "я себе "ауди" куплю", другой - "бэху". Когда сказал, что куплю себе трактор МТЗ, и что это мечта детства, они назвали меня дураком". (Смеется).
До СВО Сергей Оныськив из села Николаевка Советского района работал на виноградниках в соседнем Золотом Поле, был трактористом-механизатором. Но летом 2022 года решил, что должен быть "за ленточкой", уволился и подписал контракт с Минобороны. На фронт ушел в августе. Стал артиллеристом, водителем-механиком на машине "Ураган". Но уже в октябре того же года получил тяжелое ранение и был комиссован по состоянию здоровья.
На деньги, полученные за ранение, он купил трактор МТЗ-80 "Беларус" и саженцы, сейчас закладывает персиковый сад. В планах - стать частью образовательной программы – "Школа фермерства" проекта "Я в агро" для ветеранов СВО.
Любовь к своей земле
"Он землю очень любит. Всю жизнь трудится на ней. Еще при Украине мы выращивали арбузы, в теплице - овощи, зелень, возили на оптовый рынок в Керчь. Он всегда нам помогал. А когда получил ранение, очень расстроился, что никуда на работу с осколками в голове не берут. Впал в депрессию, даже успокоительные принимал по назначению врача. Очень переживал из-за гибели сослуживцев", - рассказывает теща Сергея Людмила Николаевна, пока мы едем к плантациям.
Наталья, жена Сергея, убедила его заняться собственным делом, стать садоводом, чтобы отвлечься от грустных мыслей, пережить боль утраты боевых товарищей, рассказывает мама.
Несмотря на погоду – мелкий дождик и холодный пронизывающий вечер, на работу едут всем семейством: Сергей с женой и сыновьями – 11-летним Славой и 6-летним Андреем, родителями и тетей супруги.
"Стараемся своими силами, когда участок от камней очищали, нанимали технику, конечно, но камни сносили вручную. Работали с детками", - вспоминает Людмила Николаевна. И добавляет с гордостью: "У мальчишек уже свои обязанности – один за яйцами к курочкам ходит, другой за хрюшками присматривает".
Вместе Сергей и Наталья уже 20 лет, дружат со школы. Ему было 19, а ей 17, когда они стали родителями. Старшему их сыну Алексею 19 лет. Он сейчас в армии, домой его ждут в апреле.
Работа у семьи спорится - готовые лунки расчищают, вкладывают в них саженцы и прикапывают. В одном ряду 40 деревьев. Сорта ранние и среднего срока созревания. Саженцы местные, куплены в нижнегорском питомнике.
"Идея заложить сад давно зародилась у Сергея, но к решительным действиям его подтолкнул друг, он в соседнем Пушкино живет, и у него уже есть сад. Взял за руку и отвез в питомник, говорит, себе брать буду, давай и тебе закажем. Теперь он консультирует Сережу, указывает на ошибки, приезжал вот, помогал делать разметку", – рассказывает Наталья Оныськив, отвлекаясь от работы.
Если погода позволит, то дня через три молодой персиковый сад на 800 деревьев будет разбит. Затем, чтобы в зиму "зайцы не нашкодили" и кору не погрызли, нужно будет еще каждое деревцо обернуть спанбондом, пластиковыми или металлическими сетками с мелкой ячейкой, делятся садоводы.
Навыки ведения сельского хозяйства у семьи есть – "и бахчу садили, и зерновые, сад не сложнее будет". Осталось узнать секреты успешного фермерского дела, создать собственное прибыльное хозяйство.
"Нам администрации сказали, что, в этом году мы уже на грант опоздали подать. Мы планируtv написать бизнес-план, защитить его. Нам очень нужен опрыскиватель и еще один трактор", - рассказывают Оныськив, отмечая, что им очень помогает фонд "Защитники Отечества" и лично руководитель регионального подразделения Владимир Трегуб.
- Сергей, почему решили разбить персиковый сад?
- Почему только персиковый? На следующий год будет еще слива, вишня, по 600 саженцев каждых культур заказал. Еще и персики будут. У нас земли 24 гектара. Надо же как-то жить, чем-то заниматься. Дети растут, помогают.
А жена Наталья добавляет: "Мы решились на сад, потому что хотим, чтобы у детей осталось что-то после нас, чтобы была династия, семейное дело с нашей фамилией. У мужа очень сильный род и легкая рука, что ни посадит, все принимается. Он даже на фронте умудрялся лук проращивать, зелень всякую".
Боль от ранения и потери
Родственники говорят, что на решение Сергея отправиться "за ленту" во многом повлиял его разговор с младшим братом жены, который пришел в отпуск спустя полгода службы и рассказал, что на фронте очень нужны водители.
"Не надо про СВО, не спрашивайте. Сейчас садом занимаюсь, это отвлекает от мыслей. Пришел вечером домой, упал замученный, уставший. На другой день в пять утра встал – и понеслось по новой – суета, хозяйство", - говорит он.
Жена называет его сентиментальным, говорит, что форму и награды – медали "За отвагу", "За доблесть", когда на торжественные мероприятия приглашают, он надевает неохотно, потому что это напоминает ему о погибших товарищах, которые были моложе. Он был в группе самым старшим, за что дали позывной "Старый". Сейчас ему 37 лет.
"Когда Сергей решил уйти на фронт, то все дети его поддержали, не плакали, все приняли папино решение. Папа для них - герой. Они во всем с него пример берут. Мы просто молились, ждали и были уверены, что все будет хорошо", вспоминает Наталья. И добавляет: "Победа будет за нами".
На стене в кухне - фотографии семьи и сослуживцев. В семейном альбоме – снимки самых родных - жены, детей, родителей, командира. А еще - письма школьников, доставленные на фронт волонтерами. Сергей и своим мальчишкам говорит, чтобы обязательно писали письма солдатам, потому что они ждут.
Бывает, что осколки в руках и ноге ноют, беспокоят, "мигрируя", что мучают головные боли. Случается, что к концу дня из-за физической нагрузки распухает нога, но дело, которое затеял садовод Оныськив, дает ему силы справиться и с тяжелыми мыслями, и с болью – физической и моральной, той, которую психологи называют посттравматическим стрессовом расстройством.
Первый урожай персиков ожидается через три года. Договорились встретиться.
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