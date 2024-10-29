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Театротерапия: в Крыму покажут исцеляющие пьесы для ветеранов СВО - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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Театротерапия: в Крыму покажут исцеляющие пьесы для ветеранов СВО
Театротерапия: в Крыму покажут исцеляющие пьесы для ветеранов СВО - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Театротерапия: в Крыму покажут исцеляющие пьесы для ветеранов СВО
предназначенную для реабилитации участников спецоперации с диагнозом ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T07:48
2024-10-29T07:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму разработали программу "Домашний театр", предназначенную для реабилитации участников спецоперации с диагнозом ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом РИА Новости Крым рассказал артист театра и кино, режиссер, художественный руководитель Крымского Государственного ТЮЗа Андрей Пермяков.В проекте уже планируется задействовать 11 театров России. Артисты вместе с психологами и психотерапевтами будут разрабатывать сценарии для представлений в узком кругу семей и близких друзей военнослужащих."Тут очень важно, и мы это осознаем, привлечение специалистов-психотерапевтов и обучение тех людей, которые будут со стороны театра участвовать в этом процессе", – рассказал художественный руководитель театра.В Крымском ТЮЗе уже с успехом проходит спектакль, поставленный по терапевтическим сказкам для малышей. Он направлен на проработку негативных поведенческих моментов: капризов, непослушания. Исцеляющие сценарии для взрослых будут создаваться совместно с психологами и психотерапевтами, специально под жизненную ситуацию конкретного пациента.Ранее Народный артист России Владимир Стеклов в пресс-центре РИА Новости Крым выразил мнение, что в России необходимо создавать фронтовые бригады артистов, которые должны давать концерты и спектакли для воинов и гражданского населения в зоне спецоперации. Сам Стеклов с коллективом регулярно доставляет за линию фронта гуманитарные грузы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Артист уходящей эпохи Юрий Назаров: "я ватник, я потомственный совок""Это чудо": в Крыму покажут возрожденный фильм 1911 года о СевастополеВ России мало фильмов и спектаклей об СВО: почему и как это исправить
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новости крыма, ветераны сво, герои сво, театр, культура, искусство
Театротерапия: в Крыму покажут исцеляющие пьесы для ветеранов СВО

В Крыму придумали программу лечения театром для ветеранов боевых действий

07:48 29.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский Государственный ТЮЗ
Крымский Государственный ТЮЗ - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму разработали программу "Домашний театр", предназначенную для реабилитации участников спецоперации с диагнозом ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом РИА Новости Крым рассказал артист театра и кино, режиссер, художественный руководитель Крымского Государственного ТЮЗа Андрей Пермяков.

"Это очень хороший инструмент в работе психотерапевтов и психологов, который направлен на проработку каких-то поведенческих моментов. Люди получат возможность попробовать себя в творчестве, что-то сделать своими руками, что-то сочинить или придумать", – поделился он мнением.

В проекте уже планируется задействовать 11 театров России. Артисты вместе с психологами и психотерапевтами будут разрабатывать сценарии для представлений в узком кругу семей и близких друзей военнослужащих.
"Тут очень важно, и мы это осознаем, привлечение специалистов-психотерапевтов и обучение тех людей, которые будут со стороны театра участвовать в этом процессе", – рассказал художественный руководитель театра.
В Крымском ТЮЗе уже с успехом проходит спектакль, поставленный по терапевтическим сказкам для малышей. Он направлен на проработку негативных поведенческих моментов: капризов, непослушания. Исцеляющие сценарии для взрослых будут создаваться совместно с психологами и психотерапевтами, специально под жизненную ситуацию конкретного пациента.

"Со взрослыми все по-другому. Самое главное, чтобы они могли найти свое новое место в обществе и новое место в своей семье, чтобы поняли, что их по-прежнему любят, их ждут, ими гордятся, они нужны", – подчеркнул Андрей Пермяков.

Ранее Народный артист России Владимир Стеклов в пресс-центре РИА Новости Крым выразил мнение, что в России необходимо создавать фронтовые бригады артистов, которые должны давать концерты и спектакли для воинов и гражданского населения в зоне спецоперации. Сам Стеклов с коллективом регулярно доставляет за линию фронта гуманитарные грузы.
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