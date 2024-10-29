Театротерапия: в Крыму покажут исцеляющие пьесы для ветеранов СВО
В Крыму придумали программу лечения театром для ветеранов боевых действий
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский Государственный ТЮЗ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму разработали программу "Домашний театр", предназначенную для реабилитации участников спецоперации с диагнозом ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом РИА Новости Крым рассказал артист театра и кино, режиссер, художественный руководитель Крымского Государственного ТЮЗа Андрей Пермяков.
"Это очень хороший инструмент в работе психотерапевтов и психологов, который направлен на проработку каких-то поведенческих моментов. Люди получат возможность попробовать себя в творчестве, что-то сделать своими руками, что-то сочинить или придумать", – поделился он мнением.
В проекте уже планируется задействовать 11 театров России. Артисты вместе с психологами и психотерапевтами будут разрабатывать сценарии для представлений в узком кругу семей и близких друзей военнослужащих.
"Тут очень важно, и мы это осознаем, привлечение специалистов-психотерапевтов и обучение тех людей, которые будут со стороны театра участвовать в этом процессе", – рассказал художественный руководитель театра.
В Крымском ТЮЗе уже с успехом проходит спектакль, поставленный по терапевтическим сказкам для малышей. Он направлен на проработку негативных поведенческих моментов: капризов, непослушания. Исцеляющие сценарии для взрослых будут создаваться совместно с психологами и психотерапевтами, специально под жизненную ситуацию конкретного пациента.
"Со взрослыми все по-другому. Самое главное, чтобы они могли найти свое новое место в обществе и новое место в своей семье, чтобы поняли, что их по-прежнему любят, их ждут, ими гордятся, они нужны", – подчеркнул Андрей Пермяков.
Ранее Народный артист России Владимир Стеклов в пресс-центре РИА Новости Крым выразил мнение, что в России необходимо создавать фронтовые бригады артистов, которые должны давать концерты и спектакли для воинов и гражданского населения в зоне спецоперации. Сам Стеклов с коллективом регулярно доставляет за линию фронта гуманитарные грузы.
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