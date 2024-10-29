https://crimea.ria.ru/20241029/teatroterapiya-v-krymu-pokazhut-istselyayuschie-pesy-dlya-veteranov-svo-1141409655.html

Театротерапия: в Крыму покажут исцеляющие пьесы для ветеранов СВО

Театротерапия: в Крыму покажут исцеляющие пьесы для ветеранов СВО - РИА Новости Крым, 29.10.2024

Театротерапия: в Крыму покажут исцеляющие пьесы для ветеранов СВО

предназначенную для реабилитации участников спецоперации с диагнозом ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T07:48

2024-10-29T07:48

2024-10-29T07:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму разработали программу "Домашний театр", предназначенную для реабилитации участников спецоперации с диагнозом ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом РИА Новости Крым рассказал артист театра и кино, режиссер, художественный руководитель Крымского Государственного ТЮЗа Андрей Пермяков.В проекте уже планируется задействовать 11 театров России. Артисты вместе с психологами и психотерапевтами будут разрабатывать сценарии для представлений в узком кругу семей и близких друзей военнослужащих."Тут очень важно, и мы это осознаем, привлечение специалистов-психотерапевтов и обучение тех людей, которые будут со стороны театра участвовать в этом процессе", – рассказал художественный руководитель театра.В Крымском ТЮЗе уже с успехом проходит спектакль, поставленный по терапевтическим сказкам для малышей. Он направлен на проработку негативных поведенческих моментов: капризов, непослушания. Исцеляющие сценарии для взрослых будут создаваться совместно с психологами и психотерапевтами, специально под жизненную ситуацию конкретного пациента.Ранее Народный артист России Владимир Стеклов в пресс-центре РИА Новости Крым выразил мнение, что в России необходимо создавать фронтовые бригады артистов, которые должны давать концерты и спектакли для воинов и гражданского населения в зоне спецоперации. Сам Стеклов с коллективом регулярно доставляет за линию фронта гуманитарные грузы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Артист уходящей эпохи Юрий Назаров: "я ватник, я потомственный совок""Это чудо": в Крыму покажут возрожденный фильм 1911 года о СевастополеВ России мало фильмов и спектаклей об СВО: почему и как это исправить

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, ветераны сво, герои сво, театр, культура, искусство