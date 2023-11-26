https://crimea.ria.ru/20231126/artist-ukhodyaschey-epokhi-yuriy-nazarov-ya-vatnik-ya-potomstvennyy-sovok-1132957627.html

Артист уходящей эпохи Юрий Назаров: "я ватник, я потомственный совок"

Артист уходящей эпохи Юрий Назаров: "я ватник, я потомственный совок" - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Артист уходящей эпохи Юрий Назаров: "я ватник, я потомственный совок"

Биография Народного артиста Российской Федерации Юрия Назарова сильно отличается от жизни большинства современных звезд кино. Он родился в 1937 году в... РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T17:29

2023-11-26T17:29

2023-11-26T17:29

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Биография Народного артиста Российской Федерации Юрия Назарова сильно отличается от жизни большинства современных звезд кино. Он родился в 1937 году в Новосибирске, в семье обычных советских тружеников. Рос в коммунальной квартире, и первые его детские воспоминания были связаны с войной. До начала актерской карьеры работал в Казахстане стропальщиком, проходчиком, бетонщиком, разнорабочим на строительстве железнодорожных мостов, потом в стройколонне в Новосибирске, был колхозником в Сибири и даже молотобойцем в кузнице казачьей станицы на Дону. В Щукинское театральное училище он поступил после всех этих жизненных университетов, благодаря которым потом убедительно играл на сцене и в кино людей труда.Он и в профессии остался неутомимым тружеником: в фильмографии Назарова – более трехсот ролей. В свои 86 лет он сохранил удивительную память и с легкостью во время этого интервью цитировал стихи – от Ломоносова и Пушкина до малоизвестного современного поэта Андрея Лукина, автора стихотворения "Я ватник".Сам Юрий Назаров говорит о себе так: я не только ватник, я – убежденный коммунист. Главное качество актера, по его мнению, - это совесть. Именно ее сегодня не хватает актерам, уехавшим за рубеж, когда их Родина воюет.Это интервью со старым советским артистом Назаровым получилось коротким: его позвали на сцену "Артека", где он должен был выступать перед детьми. Но мы успели поговорить о совести, о любви к России, преимуществах коммунистического устройства общества, верности долгу и правде актерской профессии.Наше дело правое, и враг будет разбит- Юрий Владимирович, как вы оцениваете слова и поступки тех актеров, которые после начала СВО уехали из России?- А хотите, я вам прочту свои любимые строки из Ломоносова? – неожиданно предлагает Назаров. У старых людей своя правда, они лучше нас знают, о чем именно сейчас надо говорить. - Родненький наш Михайла Васильевич, пешком с северных Холмогор пришедший, за четыре года до рождения Наполеона эти строки написал.- Хочу.Назаров, не ошибаясь ни в одном слове, читает по памяти строки из вступления к "Древней российской истории" Михаила Васильевича Ломоносова, написанные им в 1758 году."Народ российский от времен глубокою древностию сокровенных до нынешнего веку столь многие видел в счастии своем перемены, что ежели кто междоусобные и нанесенные войны рассудит, в великое удивление придет, что по столь многих разделениях, утеснениях и нестроениях не токмо не расточился, но и на высочайшую степень величества, могущества и славы достигнул. Извне угры, печенеги, половцы, татарские орды, поляки, турки, шведы, изнутрь домашнее несогласие не могли так утомить Россию, чтоб сил своих не возобновила. Каждому несчастью последовало благополучие больше прежнего, каждому упадку - высшее восстановление".- К чему я это вспомнил, - продолжает он. – К тому, что все это уже было в нашей истории не раз. И пока наше дело оставалось правым, враг был разбит, а вот по предательской дороге ходить не надо, пока мы живы.- И все-таки, как по-вашему, должен ли артист иметь гражданскую позицию?- Совесть, вы хотите сказать? – перебивает Юрий Назаров. - Совесть неплохо иметь. Чтобы вот если его допускают куда-то рот разевать, хорошо бы, чтоб он был с совестью, а не так - что вложили, то и несет. Я знаю артистов блестящих, шикарных, народных, которым Запад мозги запудрил. А хорошо бы, чтобы люди оставались людьми. Почему какой-то Эсхил, Софокл, Еврипид тысячи лет назад жили и по сей день мы их помним? Потому что там живое, там совесть, понимаете, ребятки? В те времена, хотя и другие были условия, но справлялась и побеждала совесть. А когда ее теряли, тогда не даром сказано – услужливый дурак опаснее врага.Французский поэт Поль Валери когда-то говорил, что ему известны три чуда мировой массовой культуры: эллинизм, ренессанс и русский XIX век. Вот наследниками чего мы являемся. А Пушкин в этом девятнадцатом веке что говорил? "Озлобленная Европа нападает пока не оружием, но ежедневной бешеной клеветой" (Из письма Пушкина к Бенкендорфу, 1831 г. – ред). Я раньше со сцены читал стихотворение Пушкина "Бородинская годовщина" - почитайте, это как будто про сегодняшний день писано.Про счастье народов и первобытный коммунизм- Вы часто играли коммунистов – комиссары у вас были, парторг был, даже заместитель Дзержинского был. А в конце восьмидесятых вас запомнили по роли отца "Маленькой Веры", где вы играете советского человека, переживающего крушение своего мира.- Всяко было, у меня больше 300 фильмов. Я в 37-м году родился, а с 1943 года я себя ощущаю гражданином Советского Союза. Сегодня спрашивают у детей войны, как там в войну было – да там жрать нечего было, вот как. Я помню, что летом фашист прет, гад, а зимой мы его останавливали. А кто остановил под Москвой? Сибиряки. А я кто? Сибиряк. Сибиряку 4 года, сопли по колено, но грудь распирает от гордости, вот так было. Я помню, что в 42-м году он опять попер, у нас же Харьков, Днепропетровск дважды переходили туда, к фашистам, и потом их возвращали. Я помню, что вот тогда уже ощущал себя как гражданин своей страны, 6 лет мне было. И вот я по сей день гражданин Советского Союза и коммунист.- Вы не считаете, что идеалы коммунизма себя изжили?- А это смотря как их понимать. Я считаю, что человека сделал коммунизм первобытный, когда люди научились договариваться и вместе выжили. Ходили там саблезубые тигры, мамонты, жрать было нечего, обморожение было. А когда начали понимать, что вот-де этого саблезубого тигра одному не взять, а если соберемся я да ты, да еще других ребят позовем и ямочку выкопаем, да чем-то прикроем – тогда, глядишь, что-нибудь и покушаем. Вот коммунизм первобытный, от которого мы сейчас отстали."Я ватник, я потомственный совок…"- После этих ваших слов не могу не спросить, вы верите в нашу победу?- Если мы людьми останемся, если не дадим победить тому идиотизму, который процветает до сей поры на Украине. Мы же все из Киевской Руси вышли, "наш Киев дряхлый, златоглавый, сей пращур русских городов сравнит ли с буйною Варшавой святыни всех своих гробов", помните? Это Пушкина слова. Они это забыли и перед этой Варшавой – сегодня это Европа и Америка - прыгают на задних лапках, а мы должны быть едины. "Я ватник, я потомственный совок, я разделенный натрое народ, во мне кипит и сердце в клочья рвет горячий пепел русского Донбасса, когда Одесса корчилась в огне, она, сгорая, корчилась во мне…"- Это чьи стихи?- Поэт Андрей Лукин, откуда-то с Енисея родом. Очень хорошие слова, и если мы будем вместе это все переживать - да, мы победим.Читайте также на РИА Новости Крым:Актер Юрий Назаров: я вспоминаю Крымскую весну и мне не стыдно за мою странуСергей Жигунов: любовь к Родине – это не плакат на стенеСветлана Сурганова: правда и Победа будет за нами

https://crimea.ria.ru/20230731/aktrisa-alferova-russkiy-chelovek-ne-boitsya-ekhat-v-krym-1130433868.html

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

культура, юрий назаров, интервью, россия, мнения, крым