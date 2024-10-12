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В России мало фильмов и спектаклей об СВО: почему и как это исправить

В России мало фильмов и спектаклей об СВО: почему и как это исправить - РИА Новости Крым, 12.10.2024

В России мало фильмов и спектаклей об СВО: почему и как это исправить

Время для качественных фильмов, спектаклей и книг еще не наступило, потому что их авторам необходимо глубоко осмыслить события и посмотреть на них со стороны, а РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T08:22

2024-10-12T08:22

2024-10-12T08:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Время для качественных фильмов, спектаклей и книг еще не наступило, потому что их авторам необходимо глубоко осмыслить события и посмотреть на них со стороны, а не изнутри, как это происходит сейчас. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил журналист, гендиректор АНО "Русские репортеры" Дмитрий Михайлин.Главная сложностьПо словам Михайлина, события специальной военной операции и ее герои, безусловно, должны освещаться в искусстве, и непременно будут, но пока для этого не лучшее время."Всегда время (создавать – ред.), но не всегда есть возможность осмыслить то, что происходит, находясь внутри. Написать пьесу, или сценарий, или книгу про СВО сложнее чем книгу про Великую Отечественную войну, просто потому что ты внутри. У тебя там воюют родственники, знакомые, друзья. У тебя есть к этому отношение личное. И подняться над всем этим, абстрагироваться, посмотреть со стороны – главная сложность", – поделился мнением Михайлин.По его мнению, этим преимущественно и объясняется то, что в театре, кино и литературе в России на сегодняшний день "так мало талантливого сделано про СВО".Кризис в журналистикеЕще одной причиной того, что в искусстве сегодня мало отражена тема специальной военной операции, он считает "кризис в профессии журналиста". А именно нехватку в СМИ материалов с героями, конфликтом и деталями сюжета, которые заставляют зрителя и читателя думать и анализировать, сказал Михайлин.Их все меньше, потому что заниматься таким редакциям неэкономично, отмечает Михайлин. Ведь это время, пока журналист поедет в регион, соберет информацию, поговорит с людьми, вернется и напишет большой текст.Но именно большие тексты становятся базой для работы творцов над будущими произведениями искусства, и нехватка такого материала ощущается остро, подчеркнул Михайлин.Миссия выполнимаПо его мнению, исправить ситуацию сможет получение большой журналистикой отдельного статуса, а с ним прав и обязанностей."Когда-то кто-то решил, что журналистика – это часть медиабизнеса. Возможно, когда-то это частично и было так, но уже давно не так. Пора ввести такое понятие, как большая журналистика, и признать ее отраслью культуры. Государство через различные институты развития должно отчасти финансировать профессию, а отчасти говорить: "Ребята, вы сами". Так, как происходит сейчас с театрами: их и финансируют, но у них есть и госзадание по сборам. Где-то на этом стыке должна существовать и журналистика", – поделился мнением Михайлин.Тем самым журналистика поможет и сохранять историю, что сейчас, по мнению Михайлина, делает плохо.Ранее худрук Театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков во время встречи с журналистами в Севастополе заявил, что пока не время фильмов и спектаклей об СВО – "сейчас время документалистики и военкоров".А руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева на полях II Медиафорума "Герой будущего времени. Молодежь о важном" в Севастополе назвала журналистов "солдатами второго фронта". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Владимир Машков: творческие люди должны быть на передовой Кинофорум "Золотой витязь" вернется в Севастополь с фильмами об СВО Военкоры из регионов России в зоне спецоперации: в чем их миссия – мнение

https://crimea.ria.ru/20230514/strashno-krasivo-krymskie-artilleristy-v-zone-svo-1128666249.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ветераны сво, герои сво, культура, искусство , театр, кино