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Более 20 улиц Симферополя на день останутся без света - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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Более 20 улиц Симферополя на день останутся без света
Более 20 улиц Симферополя на день останутся без света - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Более 20 улиц Симферополя на день останутся без света
Более 20 улиц крымской столицы в пятницу останутся без света из-за ремонта на сетях. Об этом предупреждает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T18:09
2024-12-26T18:09
крым
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энергосистема крыма
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Более 20 улиц крымской столицы в пятницу останутся без света из-за ремонта на сетях. Об этом предупреждает "Крымэнерго".Так, в зону отключения попадают частично улицы Запорожская, Строителей, Широкая, Леси Украинки, Ибраимова, Фенерли, Акъташ, Туристов, пер. Вольный, Грибоедова, Комсомольская, Рубцова, Смирнова. Кроме того, с 12.00 до 14.00 будут отключены часть абонентов на улицах Сельби, Мелевше, Къаранфиль, Дюльбер, Авдет, 1-ой Конной Армии, Ешиль-Ада, 60-лет Октября, Сербест, Темиз, Гъарбий, Акъ-Яр, Севастопольская, пер. Заводской, а также микрорайон "Заводское" и село Перово.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бахчисарай и восемь сел в двух районах Крыма остались без светаЧетыре села в Крыму остались без светаСемь населенных пунктов Крыма обесточены – прокуратура начала проверку
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РИА Новости Крым
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Более 20 улиц Симферополя на день останутся без света

В Симферополе более 20 улиц в пятницу останутся без света из-за ремонта на сетях

18:09 26.12.2024
 
© Telegram-канал Александра ОвдиенкоРемонт электросети
Ремонт электросети
© Telegram-канал Александра Овдиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Более 20 улиц крымской столицы в пятницу останутся без света из-за ремонта на сетях. Об этом предупреждает "Крымэнерго".
"Вниманию жителей города Симферополя! В связи с ремонтными работами 27 декабря в период с 08:00 до 17:00 будет отсутствовать электроснабжение по ряду адресов", - говорится в сообщении.
Так, в зону отключения попадают частично улицы Запорожская, Строителей, Широкая, Леси Украинки, Ибраимова, Фенерли, Акъташ, Туристов, пер. Вольный, Грибоедова, Комсомольская, Рубцова, Смирнова. Кроме того, с 12.00 до 14.00 будут отключены часть абонентов на улицах Сельби, Мелевше, Къаранфиль, Дюльбер, Авдет, 1-ой Конной Армии, Ешиль-Ада, 60-лет Октября, Сербест, Темиз, Гъарбий, Акъ-Яр, Севастопольская, пер. Заводской, а также микрорайон "Заводское" и село Перово.
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