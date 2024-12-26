https://crimea.ria.ru/20241226/bolee-20-ulits-simferopolya-na-den-ostanutsya-bez-sveta-1142926837.html

Более 20 улиц Симферополя на день останутся без света

Более 20 улиц Симферополя на день останутся без света - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Более 20 улиц Симферополя на день останутся без света

Более 20 улиц крымской столицы в пятницу останутся без света из-за ремонта на сетях. Об этом предупреждает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T18:09

2024-12-26T18:09

2024-12-26T18:09

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Более 20 улиц крымской столицы в пятницу останутся без света из-за ремонта на сетях. Об этом предупреждает "Крымэнерго".Так, в зону отключения попадают частично улицы Запорожская, Строителей, Широкая, Леси Украинки, Ибраимова, Фенерли, Акъташ, Туристов, пер. Вольный, Грибоедова, Комсомольская, Рубцова, Смирнова. Кроме того, с 12.00 до 14.00 будут отключены часть абонентов на улицах Сельби, Мелевше, Къаранфиль, Дюльбер, Авдет, 1-ой Конной Армии, Ешиль-Ада, 60-лет Октября, Сербест, Темиз, Гъарбий, Акъ-Яр, Севастопольская, пер. Заводской, а также микрорайон "Заводское" и село Перово.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бахчисарай и восемь сел в двух районах Крыма остались без светаЧетыре села в Крыму остались без светаСемь населенных пунктов Крыма обесточены – прокуратура начала проверку

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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