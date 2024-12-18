https://crimea.ria.ru/20241218/bakhchisaray-i-vosem-sel-v-dvukh-rayonakh-kryma-ostalis-bez-sveta-1142724341.html

Бахчисарай и восемь сел в двух районах Крыма остались без света

Бахчисарай и восемь сел в двух районах Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Бахчисарай и восемь сел в двух районах Крыма остались без света

Бахчисарай и шесть близлежащих сел в среду частично обесточены из-за аварии на сетях. Также нет света в двух селах Сакского района полуострова. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T14:27

2024-12-18T14:27

2024-12-18T14:27

гуп рк "крымэнерго"

новости крыма

бахчисарай

бахчисарайский район

сакский район

электричество

отключение электроэнергии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/11/1138942377_173:0:1280:623_1920x0_80_0_0_4cac71dfe45e90e66a3acf5a441090fe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Бахчисарай и шесть близлежащих сел в среду частично обесточены из-за аварии на сетях. Также нет света в двух селах Сакского района полуострова. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".По данным пресс-службы, без электричества частично остался Бахчисарай, а также населенные пункты Плодовое, Розовое, Ароматное, Репино, Маловидное, Викторовка.Также, по информации предприятия, временно ограничена подача электричества в селах Добрушино и Известково Сакского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

бахчисарай

бахчисарайский район

сакский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуп рк "крымэнерго", новости крыма, бахчисарай, бахчисарайский район, сакский район, электричество, отключение электроэнергии