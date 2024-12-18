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Бахчисарай и восемь сел в двух районах Крыма остались без света
Бахчисарай и восемь сел в двух районах Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Бахчисарай и восемь сел в двух районах Крыма остались без света
Бахчисарай и шесть близлежащих сел в среду частично обесточены из-за аварии на сетях. Также нет света в двух селах Сакского района полуострова. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T14:27
2024-12-18T14:27
2024-12-18T14:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Бахчисарай и шесть близлежащих сел в среду частично обесточены из-за аварии на сетях. Также нет света в двух селах Сакского района полуострова. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".По данным пресс-службы, без электричества частично остался Бахчисарай, а также населенные пункты Плодовое, Розовое, Ароматное, Репино, Маловидное, Викторовка.Также, по информации предприятия, временно ограничена подача электричества в селах Добрушино и Известково Сакского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
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Бахчисарай и восемь сел в двух районах Крыма остались без света
Бахчисарай и восемь сел в двух районах Крыма частично обесточены из-за аварии на сетях