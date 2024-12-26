Нефтепродукты из затонувших танкеров на Кубани откачает спецустановка
Установка для откачки нефтепродуктов из затонувших танкеров прибыла на Кубань
22:31 26.12.2024 (обновлено: 22:32 26.12.2024)
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи на пляже обнаружили мазут
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Установка для откачки нефтепродуктов из затонувших танкеров прибыла в Краснодарский край, идет подготовка для испытания оборудования на берегу, сообщили в оперштабе региона.
"В Краснодарский край прибыла установка для откачки нефтепродуктов из затонувших судов. На территорию Азово-Черноморского флота Морспасслужбы привезли специальную установку, которая предназначена для откачки нефтепродуктов из затонувших судов. С ней прибыли эксперты Морспасслужбы Балтийского филиала. Сейчас идет разгрузка 4 контейнеров и подготовка для испытания оборудования на берегу", - сообщили власти.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Ранее сообщалось, что за сутки 25 декабря в Крыму очистили от мазута почти пять километров прибрежной территории – речь идет о пляжах Ленинского района и острове Тузла.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря. Произошла утечка нефтепродуктов, последствия ЧП ликвидируют вторую неделю. 21 декабря первые очаги загрязнения в Крыму были обнаружены в районах Керчи, 23 декабря пятна мазута были выброшены на шести новый участках в Ленинском районе. В Керчи действует режим ЧС муниципального характера.
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