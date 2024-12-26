https://crimea.ria.ru/20241226/nefteprodukty-iz-zatonuvshikh-tankerov-na-kubani-otkachaet-spetsustanovka-1142953991.html

Нефтепродукты из затонувших танкеров на Кубани откачает спецустановка

Нефтепродукты из затонувших танкеров на Кубани откачает спецустановка - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Нефтепродукты из затонувших танкеров на Кубани откачает спецустановка

Установка для откачки нефтепродуктов из затонувших танкеров прибыла в Краснодарский край, идет подготовка для испытания оборудования на берегу, сообщили в... РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T22:31

2024-12-26T22:31

2024-12-26T22:32

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

танкер

танкер "волгонефть-212"

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

новости

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Установка для откачки нефтепродуктов из затонувших танкеров прибыла в Краснодарский край, идет подготовка для испытания оборудования на берегу, сообщили в оперштабе региона.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.Ранее сообщалось, что за сутки 25 декабря в Крыму очистили от мазута почти пять километров прибрежной территории – речь идет о пляжах Ленинского района и острове Тузла.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря. Произошла утечка нефтепродуктов, последствия ЧП ликвидируют вторую неделю. 21 декабря первые очаги загрязнения в Крыму были обнаружены в районах Керчи, 23 декабря пятна мазута были выброшены на шести новый участках в Ленинском районе. В Керчи действует режим ЧС муниципального характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как уборку мазута в Черном море и на берегу сделать эффективнее – мнениеКогда можно купаться в Черном море после крушения танкеров с мазутомГеограф оценил риски попадания мазута на Южный берег Крыма

https://crimea.ria.ru/20241226/na-kubani-vveli-chs-federalnogo-urovnya-posle-razliva-nefteproduktov-1142946727.html

https://crimea.ria.ru/20241226/v-krymu-sledyat-za-dvizheniem-pyaten-mazuta-v-storonu-poluostrova---aksenov-1142953353.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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