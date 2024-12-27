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Четыре населенных пункта в Крыму остались без света

Четыре населенных пункта в Крыму остались без света - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Четыре населенных пункта в Крыму остались без света

В четырех населенных пунктах Бахчисарайского района отсутствует электричество. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T09:59

2024-12-27T09:59

2024-12-27T09:59

отключение электроэнергии в крыму

электросети

бахчисарайский район

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В четырех населенных пунктах Бахчисарайского района отсутствует электричество. Об этом сообщает "Крымэнерго".По информации предприятия, на месте работает аварийная бригада. Восстановить электричество планируют в течение трех часов.Накануне в "Крымэнерго" предупредили, что более 20 улиц Симферополя в пятницу останутся без света из-за ремонта на сетях.В крымском главке МЧС России сообщали, что в пятницу, 27 декабря, на полуострове ожидается сильный снег, туман и гололед, объявлено штормовое предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииВ Крыму начали внедрять умную систему учета электроэнергии

бахчисарайский район

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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