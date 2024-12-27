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Четыре населенных пункта в Крыму остались без света - РИА Новости Крым, 27.12.2024
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Четыре населенных пункта в Крыму остались без света
Четыре населенных пункта в Крыму остались без света - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Четыре населенных пункта в Крыму остались без света
В четырех населенных пунктах Бахчисарайского района отсутствует электричество. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T09:59
2024-12-27T09:59
отключение электроэнергии в крыму
электросети
бахчисарайский район
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В четырех населенных пунктах Бахчисарайского района отсутствует электричество. Об этом сообщает "Крымэнерго".По информации предприятия, на месте работает аварийная бригада. Восстановить электричество планируют в течение трех часов.Накануне в "Крымэнерго" предупредили, что более 20 улиц Симферополя в пятницу останутся без света из-за ремонта на сетях.В крымском главке МЧС России сообщали, что в пятницу, 27 декабря, на полуострове ожидается сильный снег, туман и гололед, объявлено штормовое предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииВ Крыму начали внедрять умную систему учета электроэнергии
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РИА Новости Крым
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Четыре населенных пункта в Крыму остались без света

В Крыму без электроснабжения остались четыре населенных пункта в Бахчисарайском районе

09:59 27.12.2024
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В четырех населенных пунктах Бахчисарайского района отсутствует электричество. Об этом сообщает "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в Бахчисарайском районе в населенных пунктах Вилино, Береговое, Песчаное, Табачное", - говорится в сообщении.
По информации предприятия, на месте работает аварийная бригада. Восстановить электричество планируют в течение трех часов.
Накануне в "Крымэнерго" предупредили, что более 20 улиц Симферополя в пятницу останутся без света из-за ремонта на сетях.
В крымском главке МЧС России сообщали, что в пятницу, 27 декабря, на полуострове ожидается сильный снег, туман и гололед, объявлено штормовое предупреждение.
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Отключение электроэнергии в КрымуЭлектросетиБахчисарайский районКрымНовости КрымаГУП РК "Крымэнерго"
 
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