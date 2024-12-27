https://crimea.ria.ru/20241227/v-2024-godu-mchs-rossii-spaseny-i-evakuirovany-bolee-400-tysyach-chelovek-1142955997.html
В 2024 году МЧС России спасены и эвакуированы более 400 тысяч человек
В 2024 году МЧС России спасены и эвакуированы более 400 тысяч человек - РИА Новости Крым, 27.12.2024
В 2024 году МЧС России спасены и эвакуированы более 400 тысяч человек
В России с начала года спасены и эвакуированы более 400 тысяч человек, ликвидированы более 260 ЧС разного масштаба. Об этом рассказали в МЧС РФ – российские... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T08:11
2024-12-27T08:11
2024-12-27T08:29
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
праздники и памятные даты
новости
россия
владимир путин (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/01/1139295656_0:0:1134:638_1920x0_80_0_0_993124d5d51776657a9e01fd72d0d0b3.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В России с начала года спасены и эвакуированы более 400 тысяч человек, ликвидированы более 260 ЧС разного масштаба. Об этом рассказали в МЧС РФ – российские спасатели отмечают сегодня профессиональный праздник. С Днем спасателя сотрудников чрезвычайного ведомства поздравил глава государства Владимир Путин, его обращение размещено на сайте Кремля.Он также отметил помощь, которую сотрудники МЧС оказывали и оказывают мирным жителям, детям, старикам, женщинам в Курской области."В зоне ответственности МЧС – много значимых вопросов. Как и прежде, самого серьезного внимания требует надзор за обеспечением безопасности школ, вузов, больниц и других социальных учреждений, а также мест массового пребывания людей", – подчеркнул президент РФ.По его словам, за последние годы было много сделано для организации работы подразделений МЧС в исторических российских регионах Донбасса и Новороссии.Кроме того, по информации МЧС России, спасатели в этом году помогли пострадавшим в 4,2 тысяч происшествий на акваториях и почти в 93 тысячах автоаварий, не допустили переходов огня на 33 населенных пункта.Также спасателями ликвидированы 39 аварий на предприятиях добывающей промышленности, а также обезврежены свыше 81 тысячи взрывоопасных предметов.Ранее в Главном управлении МЧС России по Республике Крым сообщали, что в этом году на полуострове уменьшилось количество пожаров за текущий год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом людей погибло больше.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой сегодня праздник: 27 декабряВ Крыму уменьшилось число поджогов – МЧС67 детей пострадали и шесть погибли в ДТП в Крыму
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/01/1139295656_32:0:965:700_1920x0_80_0_0_24ec9e3aa3f173ae1df70e418bf787ab.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), праздники и памятные даты, новости, россия, владимир путин (политик)
В 2024 году МЧС России спасены и эвакуированы более 400 тысяч человек
Более 400 тысяч человек спасены и эвакуированы в России за 2024 год – МЧС
08:11 27.12.2024 (обновлено: 08:29 27.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В России с начала года спасены и эвакуированы более 400 тысяч человек, ликвидированы более 260 ЧС разного масштаба. Об этом рассказали в МЧС РФ – российские спасатели отмечают сегодня профессиональный праздник. С Днем спасателя сотрудников чрезвычайного ведомства поздравил глава государства Владимир Путин, его обращение размещено на сайте Кремля.
"Российские спасатели и сейчас надежное звено в системе безопасности России. В этом году вы проявили высокий профессионализм при ликвидации последствий масштабных паводков в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях, в борьбе с природными пожарами в Восточной Сибири, Приморье и Поволжье", – сказал Путин в поздравлении.
Он также отметил помощь, которую сотрудники МЧС оказывали и оказывают мирным жителям, детям, старикам, женщинам в Курской области.
"В зоне ответственности МЧС – много значимых вопросов. Как и прежде, самого серьезного внимания требует надзор за обеспечением безопасности школ, вузов, больниц и других социальных учреждений, а также мест массового пребывания людей", – подчеркнул президент РФ.
По его словам, за последние годы было много сделано для организации работы подразделений МЧС в исторических российских регионах Донбасса и Новороссии.
"В этом году удалось спасти почти 58 тысяч человек, еще 374 тысячи эвакуировать. Это больше, чем годом ранее из-за масштабных наводнений и эвакуации жителей из Курганской и Белгородской областей", – сообщает МЧС России со ссылкой на главу ведомства Александра Куренкова.
Кроме того, по информации МЧС России, спасатели в этом году помогли пострадавшим в 4,2 тысяч происшествий на акваториях и почти в 93 тысячах автоаварий, не допустили переходов огня на 33 населенных пункта.
Также спасателями ликвидированы 39 аварий на предприятиях добывающей промышленности, а также обезврежены свыше 81 тысячи взрывоопасных предметов.
"В приграничных субъектах специалисты очищают территории от взрывоопасных предметов, восстанавливают объекты инфраструктуры и обеспечивают граждан всем необходимым", – отметили в МЧС России.
Ранее в Главном управлении МЧС России по Республике Крым сообщали, что в этом году на полуострове уменьшилось количество пожаров
за текущий год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом людей погибло больше.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: