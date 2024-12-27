https://crimea.ria.ru/20241227/v-2024-godu-mchs-rossii-spaseny-i-evakuirovany-bolee-400-tysyach-chelovek-1142955997.html

В 2024 году МЧС России спасены и эвакуированы более 400 тысяч человек

В 2024 году МЧС России спасены и эвакуированы более 400 тысяч человек - РИА Новости Крым, 27.12.2024

В 2024 году МЧС России спасены и эвакуированы более 400 тысяч человек

В России с начала года спасены и эвакуированы более 400 тысяч человек, ликвидированы более 260 ЧС разного масштаба. Об этом рассказали в МЧС РФ – российские... РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T08:11

2024-12-27T08:11

2024-12-27T08:29

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

праздники и памятные даты

новости

россия

владимир путин (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/01/1139295656_0:0:1134:638_1920x0_80_0_0_993124d5d51776657a9e01fd72d0d0b3.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В России с начала года спасены и эвакуированы более 400 тысяч человек, ликвидированы более 260 ЧС разного масштаба. Об этом рассказали в МЧС РФ – российские спасатели отмечают сегодня профессиональный праздник. С Днем спасателя сотрудников чрезвычайного ведомства поздравил глава государства Владимир Путин, его обращение размещено на сайте Кремля.Он также отметил помощь, которую сотрудники МЧС оказывали и оказывают мирным жителям, детям, старикам, женщинам в Курской области."В зоне ответственности МЧС – много значимых вопросов. Как и прежде, самого серьезного внимания требует надзор за обеспечением безопасности школ, вузов, больниц и других социальных учреждений, а также мест массового пребывания людей", – подчеркнул президент РФ.По его словам, за последние годы было много сделано для организации работы подразделений МЧС в исторических российских регионах Донбасса и Новороссии.Кроме того, по информации МЧС России, спасатели в этом году помогли пострадавшим в 4,2 тысяч происшествий на акваториях и почти в 93 тысячах автоаварий, не допустили переходов огня на 33 населенных пункта.Также спасателями ликвидированы 39 аварий на предприятиях добывающей промышленности, а также обезврежены свыше 81 тысячи взрывоопасных предметов.Ранее в Главном управлении МЧС России по Республике Крым сообщали, что в этом году на полуострове уменьшилось количество пожаров за текущий год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом людей погибло больше.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой сегодня праздник: 27 декабряВ Крыму уменьшилось число поджогов – МЧС67 детей пострадали и шесть погибли в ДТП в Крыму

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), праздники и памятные даты, новости, россия, владимир путин (политик)