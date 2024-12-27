https://crimea.ria.ru/20241227/v-chechne-obyavlen-traur-v-svyazi-s-krusheniem-samoleta-v-aktau-1142976772.html

В Чечне объявлен траур в связи с крушением самолета в Актау

В Чечне объявлен траур в связи с крушением самолета в Актау - РИА Новости Крым, 27.12.2024

В Чечне объявлен траур в связи с крушением самолета в Актау

В Чеченской республике 28 декабря объявлен траур в связи с крушением самолета в городе Актау, Казахстан. Соответствующий указ подписал глава республики Рамзан... РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T17:45

2024-12-27T17:45

2024-12-27T18:34

казахстан

авария ракеты-носителя "союз"

чечня

рамзан кадыров

траур

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В Чеченской республике 28 декабря объявлен траур в связи с крушением самолета в городе Актау, Казахстан. Соответствующий указ подписал глава республики Рамзан Кадыров, документ публикует РИА Новости."В связи с авиационной катастрофой самолета Embraer 190, следовавшего по маршруту Баку - Грозный, произошедшей 25 декабря 2024 года в районе города Актау Республики Казахстан, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить траур на территории Чеченской Республики 28 декабря 2024 года", - говорится в тексте указа.28 декабря в Чечне будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана в среду утром. Он следовал из Баку в Грозный. По информации Минтранса Казахстана, на борту находились 67 человек, включая членов экипажа. В том числе 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана, три – Кыргызстана и 16 россиян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Внешнее воздействие: раскрыты детали катастрофы самолета в Казахстане Упавший в Актау самолет не смог сесть в Грозном из-за атак беспилотников Названы имена погибших в авиакатастрофе в Казахстане

казахстан

чечня

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казахстан, авария ракеты-носителя "союз", чечня, рамзан кадыров, траур, новости