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В Чечне объявлен траур в связи с крушением самолета в Актау - РИА Новости Крым, 27.12.2024
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В Чечне объявлен траур в связи с крушением самолета в Актау
В Чечне объявлен траур в связи с крушением самолета в Актау - РИА Новости Крым, 27.12.2024
В Чечне объявлен траур в связи с крушением самолета в Актау
В Чеченской республике 28 декабря объявлен траур в связи с крушением самолета в городе Актау, Казахстан. Соответствующий указ подписал глава республики Рамзан... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T17:45
2024-12-27T18:34
казахстан
авария ракеты-носителя "союз"
чечня
рамзан кадыров
траур
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В Чеченской республике 28 декабря объявлен траур в связи с крушением самолета в городе Актау, Казахстан. Соответствующий указ подписал глава республики Рамзан Кадыров, документ публикует РИА Новости."В связи с авиационной катастрофой самолета Embraer 190, следовавшего по маршруту Баку - Грозный, произошедшей 25 декабря 2024 года в районе города Актау Республики Казахстан, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить траур на территории Чеченской Республики 28 декабря 2024 года", - говорится в тексте указа.28 декабря в Чечне будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана в среду утром. Он следовал из Баку в Грозный. По информации Минтранса Казахстана, на борту находились 67 человек, включая членов экипажа. В том числе 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана, три – Кыргызстана и 16 россиян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Внешнее воздействие: раскрыты детали катастрофы самолета в Казахстане Упавший в Актау самолет не смог сесть в Грозном из-за атак беспилотников Названы имена погибших в авиакатастрофе в Казахстане
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казахстан, авария ракеты-носителя "союз", чечня, рамзан кадыров, траур, новости
В Чечне объявлен траур в связи с крушением самолета в Актау

Кадыров объявил в Чеченской республике траур в связи с крушением самолета в Актау

17:45 27.12.2024 (обновлено: 18:34 27.12.2024)
 
© Фото из соцсетейКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау
© Фото из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В Чеченской республике 28 декабря объявлен траур в связи с крушением самолета в городе Актау, Казахстан. Соответствующий указ подписал глава республики Рамзан Кадыров, документ публикует РИА Новости.
"В связи с авиационной катастрофой самолета Embraer 190, следовавшего по маршруту Баку - Грозный, произошедшей 25 декабря 2024 года в районе города Актау Республики Казахстан, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить траур на территории Чеченской Республики 28 декабря 2024 года", - говорится в тексте указа.
28 декабря в Чечне будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.
Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана в среду утром. Он следовал из Баку в Грозный. По информации Минтранса Казахстана, на борту находились 67 человек, включая членов экипажа. В том числе 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана, три – Кыргызстана и 16 россиян.
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КазахстанАвария ракеты-носителя "Союз"ЧечняРамзан КадыровТраурНовости
 
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