Внешнее воздействие: раскрыты детали катастрофы самолета в Казахстане
Обломки самолета в Казахстане доказывают внешнее воздействие - минтранс Азербайджана
17:23 27.12.2024 (обновлено: 18:04 27.12.2024)
© Фото Азамат Сарсенбаев, t.me/tengrinewsМесто крушения самолета в казахстанском аэропорту Актау
© Фото Азамат Сарсенбаев, t.me/tengrinews
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Крушение в Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines может быть связано с вмешательством извне. Об этом заявил министр транспорта Азербайджана Рашад Наби оглу Набиев, пишет азербайджанское агентство Apa.az.
"Обломки самолета на земле и показания свидетелей дают основания говорить о том, что было вмешательство извне", - обозначил Набиев предварительные итоги работы специальной комиссии по расследованию инцидента, созданной по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.
По словам министра, выжившие пассажиры и бортпроводники сообщили о громких звуках, которые прозвучали вне самолета, когда он находился в небе над Грозным. Кроме того, на крыле лайнера обнаружены отверстия, внутри имеются повреждения фюзеляжа от различных режущих фрагментов, свидетельствующие о внешнем воздействии.
О каком именно воздействии идет речь, предстоит определить следствию, отметил министр. При этом он подчеркнул, что траектория полета воздушного судна, по мнению международных специалистов, говорит о том, что экипаж самолета совершил наиболее оптимальную посадку, проявив героизм. В результате этого были спасены 29 человек.
В Росавиации ранее в пятницу заявили, что самолет Embraer, потерпевший крушение возле казахстанского города Актау, не смог приземлиться в Грозном из-за плана "Ковер", введенного на время атаки украинских беспилотников.
Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана в среду утром. Он следовал из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек, включая членов экипажа. В том числе 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана, три – Кыргызстана и 16 россиян. При крушении погибли 38 человек. 29 человек были доставлены в медицинские учреждения города Актау, среди которых двое детей. Девять граждан РФ эвакуированы спецбортом МЧС и доставлены в медицинские центры России. Предварительной причиной крушения в Росавиации ранее называли столкновение со стаей птиц.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: