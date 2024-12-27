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Внешнее воздействие: раскрыты детали катастрофы самолета в Казахстане

Внешнее воздействие: раскрыты детали катастрофы самолета в Казахстане - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Внешнее воздействие: раскрыты детали катастрофы самолета в Казахстане

Крушение в Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines может быть связано с вмешательством извне. Об этом заявил министр транспорта Азербайджана Рашад Наби... РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T17:23

2024-12-27T17:23

2024-12-27T18:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Крушение в Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines может быть связано с вмешательством извне. Об этом заявил министр транспорта Азербайджана Рашад Наби оглу Набиев, пишет азербайджанское агентство Apa.az.По словам министра, выжившие пассажиры и бортпроводники сообщили о громких звуках, которые прозвучали вне самолета, когда он находился в небе над Грозным. Кроме того, на крыле лайнера обнаружены отверстия, внутри имеются повреждения фюзеляжа от различных режущих фрагментов, свидетельствующие о внешнем воздействии.О каком именно воздействии идет речь, предстоит определить следствию, отметил министр. При этом он подчеркнул, что траектория полета воздушного судна, по мнению международных специалистов, говорит о том, что экипаж самолета совершил наиболее оптимальную посадку, проявив героизм. В результате этого были спасены 29 человек.В Росавиации ранее в пятницу заявили, что самолет Embraer, потерпевший крушение возле казахстанского города Актау, не смог приземлиться в Грозном из-за плана "Ковер", введенного на время атаки украинских беспилотников.Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана в среду утром. Он следовал из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек, включая членов экипажа. В том числе 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана, три – Кыргызстана и 16 россиян. При крушении погибли 38 человек. 29 человек были доставлены в медицинские учреждения города Актау, среди которых двое детей. Девять граждан РФ эвакуированы спецбортом МЧС и доставлены в медицинские центры России. Предварительной причиной крушения в Росавиации ранее называли столкновение со стаей птиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крушение самолета в Казахстане - данные по выжившим и погибшим на утроНазваны имена погибших в авиакатастрофе в КазахстанеВыживших при крушении самолета в Актау 28 – среди них дети

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самолет, крушение самолета в казахстане, казахстан, азербайджан, новости