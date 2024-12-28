https://crimea.ria.ru/20241228/fsb-predotvratila-terakty-protiv-vysokopostavlennogo-ofitsera-i-blogera-1142981426.html
ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленного офицера и блогера
ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленного офицера и блогера - РИА Новости Крым, 28.12.2024
ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленного офицера и блогера
ФСБ предотвратила теракты, которые планировали украинские спецслужбы против высокопоставленного российского военного и блогера, освещающего ход спецоперации. Об РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T08:52
2024-12-28T08:52
2024-12-28T08:59
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
россия
министерство обороны рф
главное управление разведки украины (гур)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила теракты, которые планировали украинские спецслужбы против высокопоставленного российского военного и блогера, освещающего ход спецоперации. Об это в субботу сообщили в ведомстве, пишет РИА Новости.В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, который через иностранный мессенджер установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.По команде куратора мужчина изъял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство мощностью около полутора килограмм в тротиловом эквиваленте и с поражающими элементами, закамуфлированное под переносную музыкальную колонку. Также он провел разведку в районах проживания потенциальных жертв с тем, чтобы потом осуществить дистанционный подрыв."Задержанный сотрудничает со следствием. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по документированию его противоправной деятельности", - заявили в ФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Исламисты планировали подорвать отдел полиции в Москве – ФСБЗадержанные по делу о терактах рассказали о своей вербовке на УкраинеТеракт против топ-менеджера предприятия ОПК предотвратили в Подмосковье
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, россия, министерство обороны рф, главное управление разведки украины (гур), новости
ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленного офицера и блогера
ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленного офицера Минобороны РФ и блогера
08:52 28.12.2024 (обновлено: 08:59 28.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила теракты, которые планировали украинские спецслужбы против высокопоставленного российского военного и блогера, освещающего ход спецоперации. Об это в субботу сообщили в ведомстве, пишет РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращены террористические акты, планировавшиеся украинскими спецслужбами в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и военного блогера, освещающего события специальной военной операции", - говорится в сообщении.
В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, который через иностранный мессенджер установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.
По команде куратора мужчина изъял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство мощностью около полутора килограмм в тротиловом эквиваленте и с поражающими элементами, закамуфлированное под переносную музыкальную колонку. Также он провел разведку в районах проживания потенциальных жертв с тем, чтобы потом осуществить дистанционный подрыв.
"Задержанный сотрудничает со следствием. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по документированию его противоправной деятельности", - заявили в ФСБ.
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