https://crimea.ria.ru/20241228/fsb-predotvratila-terakty-protiv-vysokopostavlennogo-ofitsera-i-blogera-1142981426.html

ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленного офицера и блогера

ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленного офицера и блогера - РИА Новости Крым, 28.12.2024

ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленного офицера и блогера

ФСБ предотвратила теракты, которые планировали украинские спецслужбы против высокопоставленного российского военного и блогера, освещающего ход спецоперации. Об РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T08:52

2024-12-28T08:52

2024-12-28T08:59

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

россия

министерство обороны рф

главное управление разведки украины (гур)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила теракты, которые планировали украинские спецслужбы против высокопоставленного российского военного и блогера, освещающего ход спецоперации. Об это в субботу сообщили в ведомстве, пишет РИА Новости.В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, который через иностранный мессенджер установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.По команде куратора мужчина изъял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство мощностью около полутора килограмм в тротиловом эквиваленте и с поражающими элементами, закамуфлированное под переносную музыкальную колонку. Также он провел разведку в районах проживания потенциальных жертв с тем, чтобы потом осуществить дистанционный подрыв."Задержанный сотрудничает со следствием. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по документированию его противоправной деятельности", - заявили в ФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Исламисты планировали подорвать отдел полиции в Москве – ФСБЗадержанные по делу о терактах рассказали о своей вербовке на УкраинеТеракт против топ-менеджера предприятия ОПК предотвратили в Подмосковье

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, россия, министерство обороны рф, главное управление разведки украины (гур), новости