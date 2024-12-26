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Задержанные по делу о терактах рассказали о своей вербовке на Украине - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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Задержанные по делу о терактах рассказали о своей вербовке на Украине
Задержанные по делу о терактах рассказали о своей вербовке на Украине - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Задержанные по делу о терактах рассказали о своей вербовке на Украине
Двое граждан России, задержанных за подготовку терактов против высокопоставленных сотрудников Министерства обороны РФ, были завербованы на Украине. Об этом они... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T09:57
2024-12-26T09:57
теракт
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Двое граждан России, задержанных за подготовку терактов против высокопоставленных сотрудников Министерства обороны РФ, были завербованы на Украине. Об этом они рассказали на допросе, видео которого распространила ФСБ России и опубликовало агентство РИА Новости.В четверг ФСБ России сообщила о предотвращении серии готовящихся агентами украинских спецслужб покушений на жизнь высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей. В результате проведенных мероприятий задержаны четверо граждан РФ.По словам одного из злоумышленников, в ноябре 2020 года они с женой уехали на Украину "в поисках лучшей жизни"."Наша мечта так и не осуществилась, надежда на лучшую жизнь не оправдалась. Я потерял работу и почти полтора года сидел дома без дела. Начались проблемы миграционного характера", - рассказал мужчина.По его словам, украинская миграционная служба начала выписывать им штрафы за незаконное нахождение в стране и угрожать депортацией. Через какое-то время к ним пришли сотрудники СБУ, проверили документы и средств связи.По словам задержанного, в Россию он прибыл транзитом через Молдавию и Грузию и впоследствии держал связь со своим куратором, а также с женой, которую украинские спецслужбы также завербовали и привлекли к сотрудничеству.По полученным координатам в Московской области мужчина нашел тайник со взрывным устройством и протестировал взрыватель. Подрыв СВУ должен был осуществляться удаленно сотрудниками украинских спецслужб. По указанию куратора агент стал ждать команду заложить бомбу, но не успел этого сделать, так как был задержан сотрудниками ФСБ.Еще один задержанный рассказал, что он так же уехал из РФ на Украину, где оказался завербован спецслужбами Украины, предположительно – СБУ."В этом году был направлен на территорию РФ с целью проведения наблюдения за высокопоставленными сотрудниками Минобороны, а также членами их семей, их местами нахождения, проживания, а также автомобилями. Всю полученную информацию передавал кураторам с целью организации в дальнейшем теракта в отношении высокопоставленных сотрудников Минобороны и членов их семей", - сказал мужчина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт против топ-менеджера предприятия ОПК предотвратили в Подмосковье Задержан исполнитель теракта в отношении Игоря КирилловаЖителя Ялты арестовали за передачу Украине сведений о ВС РФ
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теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, сбу (служба безопасности украины), россия
Задержанные по делу о терактах рассказали о своей вербовке на Украине

Задержанные по делу о подготовке терактов против офицеров РФ дали признательные показания

09:57 26.12.2024
 
© Служба безопасности УкраиныПредставитель СБУ
Представитель СБУ
© Служба безопасности Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Двое граждан России, задержанных за подготовку терактов против высокопоставленных сотрудников Министерства обороны РФ, были завербованы на Украине. Об этом они рассказали на допросе, видео которого распространила ФСБ России и опубликовало агентство РИА Новости.
В четверг ФСБ России сообщила о предотвращении серии готовящихся агентами украинских спецслужб покушений на жизнь высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей. В результате проведенных мероприятий задержаны четверо граждан РФ.
По словам одного из злоумышленников, в ноябре 2020 года они с женой уехали на Украину "в поисках лучшей жизни".
"Наша мечта так и не осуществилась, надежда на лучшую жизнь не оправдалась. Я потерял работу и почти полтора года сидел дома без дела. Начались проблемы миграционного характера", - рассказал мужчина.
По его словам, украинская миграционная служба начала выписывать им штрафы за незаконное нахождение в стране и угрожать депортацией. Через какое-то время к ним пришли сотрудники СБУ, проверили документы и средств связи.
"Еще через 10 дней другие сотрудники украинских спецслужб отвезли меня на тайную квартиру в Киеве. Там другие сотрудники продемонстрировали мне взрывное устройство, которое я должен был заложить под автомобиль Министерства обороны России", - сказал подозреваемый.
По словам задержанного, в Россию он прибыл транзитом через Молдавию и Грузию и впоследствии держал связь со своим куратором, а также с женой, которую украинские спецслужбы также завербовали и привлекли к сотрудничеству.
По полученным координатам в Московской области мужчина нашел тайник со взрывным устройством и протестировал взрыватель. Подрыв СВУ должен был осуществляться удаленно сотрудниками украинских спецслужб. По указанию куратора агент стал ждать команду заложить бомбу, но не успел этого сделать, так как был задержан сотрудниками ФСБ.
Еще один задержанный рассказал, что он так же уехал из РФ на Украину, где оказался завербован спецслужбами Украины, предположительно – СБУ.
"В этом году был направлен на территорию РФ с целью проведения наблюдения за высокопоставленными сотрудниками Минобороны, а также членами их семей, их местами нахождения, проживания, а также автомобилями. Всю полученную информацию передавал кураторам с целью организации в дальнейшем теракта в отношении высокопоставленных сотрудников Минобороны и членов их семей", - сказал мужчина.
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