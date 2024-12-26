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ФСБ предотвратила серию покушений спецслужб Киева на военных Минобороны

ФСБ предотвратила серию покушений спецслужб Киева на военных Минобороны - РИА Новости Крым, 26.12.2024

ФСБ предотвратила серию покушений спецслужб Киева на военных Минобороны

В России предотвращена серия готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации. Об этом со... РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T08:49

2024-12-26T08:49

2024-12-26T09:06

россия

новости

министерство обороны рф

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

покушение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В России предотвращена серия готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщает РИА Новости.Кроме того, установлен житель Москвы, который был также завербован украинскими спецслужбами. Он проводил разведку по местам жительства и работы высокопоставленных военнослужащих Минобороны России и членов их семей. Полученные фото- и видеоматериалы он направлял своим кураторам для дальнейшей подготовки терактов. У задержанных изъяты самодельные взрывные устройства и средства связи, использовавшиеся в преступной деятельности. Возбуждены уголовные дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт против топ-менеджера предприятия ОПК предотвратили в Подмосковье Задержан исполнитель теракта в отношении Игоря КирилловаЖителя Ялты арестовали за передачу Украине сведений о ВС РФ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, министерство обороны рф, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), покушение, новости сво