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ФСБ предотвратила серию покушений спецслужб Киева на военных Минобороны
ФСБ предотвратила серию покушений спецслужб Киева на военных Минобороны - РИА Новости Крым, 26.12.2024
ФСБ предотвратила серию покушений спецслужб Киева на военных Минобороны
В России предотвращена серия готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации. Об этом со... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T08:49
2024-12-26T08:49
2024-12-26T09:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В России предотвращена серия готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщает РИА Новости.Кроме того, установлен житель Москвы, который был также завербован украинскими спецслужбами. Он проводил разведку по местам жительства и работы высокопоставленных военнослужащих Минобороны России и членов их семей. Полученные фото- и видеоматериалы он направлял своим кураторам для дальнейшей подготовки терактов. У задержанных изъяты самодельные взрывные устройства и средства связи, использовавшиеся в преступной деятельности. Возбуждены уголовные дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт против топ-менеджера предприятия ОПК предотвратили в Подмосковье Задержан исполнитель теракта в отношении Игоря КирилловаЖителя Ялты арестовали за передачу Украине сведений о ВС РФ
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россия, новости, министерство обороны рф, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), покушение, новости сво
ФСБ предотвратила серию покушений спецслужб Киева на военных Минобороны
ФСБ задержала 4 россиян за подготовку покушений на высокопоставленных военных Минобороны
08:49 26.12.2024 (обновлено: 09:06 26.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В России предотвращена серия готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщает РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена серия готовящихся агентами украинских спецслужб покушений на жизнь высокопоставленных военнослужащих министерства обороны РФ, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей. В результате проведенных мероприятий задержаны четверо граждан России, причастных к подготовке указанных покушений", - говорится в заявлении ФСБ.
Кроме того, установлен житель Москвы, который был также завербован украинскими спецслужбами. Он проводил разведку по местам жительства и работы высокопоставленных военнослужащих Минобороны России и членов их семей. Полученные фото- и видеоматериалы он направлял своим кураторам для дальнейшей подготовки терактов.
У задержанных изъяты самодельные взрывные устройства и средства связи, использовавшиеся в преступной деятельности. Возбуждены уголовные дела.
"За совершение указанных преступлений задержанным в соответствии с ролевым участием инкриминируется причастность к "незаконному обороту взрывчатых веществ и взрывных устройств", "приготовление террористических актов", а также совершение "государственной измены". Наказание за данные преступления предусматривает пожизненное лишение свободы", - указывает российская спецслужба.
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