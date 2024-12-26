https://crimea.ria.ru/20241226/na-krymskom-mostu-obrazovalsya-zator-1142946541.html
На Крымском мосту образовался затор
На Крымском мосту образовался затор - РИА Новости Крым, 26.12.2024
На Крымском мосту образовался затор
В очереди к досмотровыми пунктам у Крымского моста со стороны Тамани стоят 434 транспортных средства. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T17:14
2024-12-26T17:14
2024-12-26T17:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В очереди к досмотровыми пунктам у Крымского моста со стороны Тамани стоят 434 транспортных средства. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра находятся 200 транспортных средств. Время ожидание около часа.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского мостаВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостКрымский мост: информация об очередях и полезные советы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, транспорт, керченский пролив, новости
На Крымском мосту образовался затор
На Крымском мосту проезда ждут 434 автомобиля
17:14 26.12.2024 (обновлено: 17:17 26.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В очереди к досмотровыми пунктам у Крымского моста со стороны Тамани стоят 434 транспортных средства. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 234 транспортных средств", – сказано в сообщении.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра находятся 200 транспортных средств. Время ожидание около часа.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.
Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Сухопутный коридор
в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.
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