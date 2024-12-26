https://crimea.ria.ru/20241226/v-belgorodskoy-oblasti-udarom-drona-ranen-boets-samooborony-1142949690.html

В Белгородской области при атаке дрона ранен боец самообороны

В Белгородской области при атаке дрона ранен боец самообороны - РИА Новости Крым, 26.12.2024

В Белгородской области при атаке дрона ранен боец самообороны

В Белгородской области украинские беспилотники атаковали два автомобиля, в результате ранен боец самообороны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T19:07

2024-12-26T19:07

2024-12-26T19:09

вячеслав гладков

белгородская область

обстрелы белгородской области

белгород

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Белгородской области украинские беспилотники атаковали два автомобиля, в результате ранен боец самообороны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Раненому оказывается необходимая медицинская помощь. У транспортного средства повреждены кузов, остекление, кабина и крыша."Вторая атака произошла в селе Муром Шебекинского округа. В результате удара беспилотника автомобиль полностью уничтожен. Слава Богу, водитель не пострадал, в последний момент он успел выскочить из машины", - говорится в сообщении.20 декабря беспилотники ВСУ атаковали два села в Белгородской области, в результате чего ранения получили два мирных жителя. Мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Одного пострадавшего скорая доставила в областную клиническую больницу, второму была оказана помощь на месте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок погиб, женщина и младенец ранены из-за атаки БПЛА на жилой домДроны атаковали авто и жилой дом в Белгородской области – есть раненый

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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