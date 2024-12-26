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В Белгородской области при атаке дрона ранен боец самообороны - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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В Белгородской области при атаке дрона ранен боец самообороны
В Белгородской области при атаке дрона ранен боец самообороны - РИА Новости Крым, 26.12.2024
В Белгородской области при атаке дрона ранен боец самообороны
В Белгородской области украинские беспилотники атаковали два автомобиля, в результате ранен боец самообороны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T19:07
2024-12-26T19:09
вячеслав гладков
белгородская область
обстрелы белгородской области
белгород
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Белгородской области украинские беспилотники атаковали два автомобиля, в результате ранен боец самообороны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Раненому оказывается необходимая медицинская помощь. У транспортного средства повреждены кузов, остекление, кабина и крыша."Вторая атака произошла в селе Муром Шебекинского округа. В результате удара беспилотника автомобиль полностью уничтожен. Слава Богу, водитель не пострадал, в последний момент он успел выскочить из машины", - говорится в сообщении.20 декабря беспилотники ВСУ атаковали два села в Белгородской области, в результате чего ранения получили два мирных жителя. Мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Одного пострадавшего скорая доставила в областную клиническую больницу, второму была оказана помощь на месте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок погиб, женщина и младенец ранены из-за атаки БПЛА на жилой домДроны атаковали авто и жилой дом в Белгородской области – есть раненый
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вячеслав гладков, белгородская область, обстрелы белгородской области, белгород, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
В Белгородской области при атаке дрона ранен боец самообороны

В Белгородской области после атаки дронами ранен боец самообороны

19:07 26.12.2024 (обновлено: 19:09 26.12.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаДва автомобиля атакованы дронами ВСУ
Два автомобиля атакованы дронами ВСУ
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Белгородской области украинские беспилотники атаковали два автомобиля, в результате ранен боец самообороны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Вражеский беспилотник ударил по движущемуся автомобилю в районе села Черемошное Белгородского района. Бойца самообороны с открытой раной ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал он в Telegram-канале.
Раненому оказывается необходимая медицинская помощь. У транспортного средства повреждены кузов, остекление, кабина и крыша.
"Вторая атака произошла в селе Муром Шебекинского округа. В результате удара беспилотника автомобиль полностью уничтожен. Слава Богу, водитель не пострадал, в последний момент он успел выскочить из машины", - говорится в сообщении.
20 декабря беспилотники ВСУ атаковали два села в Белгородской области, в результате чего ранения получили два мирных жителя. Мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Одного пострадавшего скорая доставила в областную клиническую больницу, второму была оказана помощь на месте.
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