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Режим ЧС на Кубани и закрытие района в Крыму: главное за день

Режим ЧС на Кубани и закрытие района в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Режим ЧС на Кубани и закрытие района в Крыму: главное за день

На Кубани в зоне разлития нефтепродуктов после крушения танкеров ввели режим ЧС. ФСБ предотвратила серию покушений на высокопоставленных военнослужащих... РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T22:55

2024-12-26T22:55

2024-12-26T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. На Кубани в зоне разлития нефтепродуктов после крушения танкеров ввели режим ЧС. ФСБ предотвратила серию покушений на высокопоставленных военнослужащих Минобороны России, Черноморский район Крыма полностью закроют на время проведения масштабных противодиверсионных учений. Во Франции предлагали переговоры по мирному урегулированию без участия Украины, заявил глава МИДа Сергей Лавров. В Крыму накануне Нового года ожидается сильный снег с туманом и гололед.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ЧС федерального уровняВ Краснодарском крае после разлива нефтепродуктов ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Об этом сообщили в МЧС России.Глава МЧС России Александр Куренков провел из Анапы заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности."Предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, вызванную крушением танкеров в Керченском проливе, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования. Это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда Правительства РФ", - сказал глава МЧС России.Серия покушений на военных МинобороныСотрудники ФСБ предотвратили серию покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, которая готовилась спецслужбами Украины. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщили РИА Новости."В результате проведенных мероприятий задержаны четверо граждан России, причастных к подготовке указанных покушений", - говорится в заявлении ФСБ.Кроме того, установлен житель Москвы, который был также завербован украинскими спецслужбами. Он проводил разведку по местам жительства и работы высокопоставленных военнослужащих Минобороны России и членов их семей.Полное закрытие района27 декабря в Черноморском районе Крыма состоятся масштабные противодиверсионные учения батальона "Барс-Крым" с участием военнослужащих Минобороны РФ и силовых структур. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Пройдут большие учения, в них будет задействовано большое количество людей. Скопления людей не будет нигде, чтобы противник не мог нам нанести в этой части ущерб. Но будет очень большое количество постов, полное закрытие района", – сказал он в эфире телеканала "Крым 24".Диалог по Украине в обход КиеваОфициальный Париж неоднократно предлагал Москве по дипломатическим каналам наладить диалог без участия Киева, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Не буду вдаваться в детали, чтобы никого не подвести, но несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: "Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу. Кстати, без всякой Украины, как бы в нарушение принципа, который Запад постоянно повторяет, о том, что "ни слова об Украине без Украины", – рассказал он.Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва готова слушать. Но инициативы Парижа выглядят странно, когда Франция параллельно инициирует введение своих так называемых "миротворческих" войск на Украину и готовит на своей территории боевые подразделения ВСУ.Сильный снег и гололед ожидаются в Крыму27 декабря в Крыму ожидается сильный снег, туман и гололед, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 27 декабря в Крыму ожидаются мокрый снег, снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, туман, гололед, на дорогах гололедица", - предупреждают спасатели.Существует большая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций - аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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