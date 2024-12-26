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Полное закрытие района: на западе Крыма пройдут масштабные учения

Полное закрытие района: на западе Крыма пройдут масштабные учения - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Полное закрытие района: на западе Крыма пройдут масштабные учения

В Черноморском районе Крыма 27 декабря состоятся масштабные противодиверсионные учения батальона "Барс-Крым" с участием военнослужащих Минобороны РФ и силовых... РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T11:06

2024-12-26T11:06

2024-12-26T11:11

"барс - крым"

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма 27 декабря состоятся масштабные противодиверсионные учения батальона "Барс-Крым" с участием военнослужащих Минобороны РФ и силовых структур. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, учения будут максимально приближены к реальной боевой обстановке. В них также примут участие подразделения Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии и ФСО."Прошу крымчан отнестись к этим учениям с пониманием. Никому в данном случае проведение учений не станет ни тратой времени, ни какими-то эмоциональными переживаниями. Это все во благо", – призвал руководитель региона.Глава республики также отметил, что батальон "Барс" в Крыму является самым многочисленным среди всех аналогичных подразделений в приграничных регионах РФ. Бойцы регулярно проходят обучение и боевое слаживание.Он также подчеркнул, что количество желающих вступить в батальон в десять раз превышает нынешнюю его численность. При этом сегодняшнее количество бойцов "Барс-Крым", по словам Аксенова, более чем достаточное.Отряды добровольцев "Барс" сформированы в Крыму, Белгородской, Курской и Брянской областях из числа добровольцев с целью нейтрализации угроз со стороны диверсионных групп вооруженных сил Украины.Как сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления, замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, на сегодняшний день отряды насчитывают порядка 45 тысяч человек.По словам замначальника Генштаба, в штатную структуру формирований "Барс" включены гаубичная артиллерийская группа, группы РЭБ и противодействия беспилотникам, а также инженерно-саперные группы. Они высоко мотивированы, способны выполнять самые сложные боевые задачи наравне с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации.Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки – огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействияПевец Данко вступил в добровольческий отряд "Барс-Крым"Попытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в Крыму

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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