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Полное закрытие района: на западе Крыма пройдут масштабные учения - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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Полное закрытие района: на западе Крыма пройдут масштабные учения
Полное закрытие района: на западе Крыма пройдут масштабные учения - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Полное закрытие района: на западе Крыма пройдут масштабные учения
В Черноморском районе Крыма 27 декабря состоятся масштабные противодиверсионные учения батальона "Барс-Крым" с участием военнослужащих Минобороны РФ и силовых... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T11:06
2024-12-26T11:11
"барс - крым"
сергей аксенов
учения
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
крым
черноморский район
министерство обороны рф
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма 27 декабря состоятся масштабные противодиверсионные учения батальона "Барс-Крым" с участием военнослужащих Минобороны РФ и силовых структур. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, учения будут максимально приближены к реальной боевой обстановке. В них также примут участие подразделения Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии и ФСО."Прошу крымчан отнестись к этим учениям с пониманием. Никому в данном случае проведение учений не станет ни тратой времени, ни какими-то эмоциональными переживаниями. Это все во благо", – призвал руководитель региона.Глава республики также отметил, что батальон "Барс" в Крыму является самым многочисленным среди всех аналогичных подразделений в приграничных регионах РФ. Бойцы регулярно проходят обучение и боевое слаживание.Он также подчеркнул, что количество желающих вступить в батальон в десять раз превышает нынешнюю его численность. При этом сегодняшнее количество бойцов "Барс-Крым", по словам Аксенова, более чем достаточное.Отряды добровольцев "Барс" сформированы в Крыму, Белгородской, Курской и Брянской областях из числа добровольцев с целью нейтрализации угроз со стороны диверсионных групп вооруженных сил Украины.Как сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления, замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, на сегодняшний день отряды насчитывают порядка 45 тысяч человек.По словам замначальника Генштаба, в штатную структуру формирований "Барс" включены гаубичная артиллерийская группа, группы РЭБ и противодействия беспилотникам, а также инженерно-саперные группы. Они высоко мотивированы, способны выполнять самые сложные боевые задачи наравне с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации.Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки – огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействияПевец Данко вступил в добровольческий отряд "Барс-Крым"Попытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в Крыму
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РИА Новости Крым
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"барс - крым", сергей аксенов, учения, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, черноморский район, министерство обороны рф, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), мвд по республике крым, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), фсо
Полное закрытие района: на западе Крыма пройдут масштабные учения

На западе Крыма пройдут учения "Барс-Крым" с полным закрытием района – Аксенов

11:06 26.12.2024 (обновлено: 11:11 26.12.2024)
 
© РИА Новости КрымУчения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
Учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма 27 декабря состоятся масштабные противодиверсионные учения батальона "Барс-Крым" с участием военнослужащих Минобороны РФ и силовых структур. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Пройдут большие учения, в них будет задействовано большое количество людей. Скопления людей не будет нигде, чтобы противник не мог нам нанести в этой части ущерб. Но будет очень большое количество постов, полное закрытие района", – сказал он в эфире телеканала "Крым 24".
По словам Аксенова, учения будут максимально приближены к реальной боевой обстановке. В них также примут участие подразделения Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии и ФСО.
"Прошу крымчан отнестись к этим учениям с пониманием. Никому в данном случае проведение учений не станет ни тратой времени, ни какими-то эмоциональными переживаниями. Это все во благо", – призвал руководитель региона.
Глава республики также отметил, что батальон "Барс" в Крыму является самым многочисленным среди всех аналогичных подразделений в приграничных регионах РФ. Бойцы регулярно проходят обучение и боевое слаживание.

"Все подразделения "Барс-Крым" укомплектованы, вооружены, одеты, обуты, и это за счет предпринимателей. Бюджетных денег на "Барс-Крым" мы сегодня не тратим", – отметил Аксенов.

Он также подчеркнул, что количество желающих вступить в батальон в десять раз превышает нынешнюю его численность. При этом сегодняшнее количество бойцов "Барс-Крым", по словам Аксенова, более чем достаточное.
Отряды добровольцев "Барс" сформированы в Крыму, Белгородской, Курской и Брянской областях из числа добровольцев с целью нейтрализации угроз со стороны диверсионных групп вооруженных сил Украины.
Как сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления, замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, на сегодняшний день отряды насчитывают порядка 45 тысяч человек.
По словам замначальника Генштаба, в штатную структуру формирований "Барс" включены гаубичная артиллерийская группа, группы РЭБ и противодействия беспилотникам, а также инженерно-саперные группы. Они высоко мотивированы, способны выполнять самые сложные боевые задачи наравне с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации.
Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки – огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.
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"Барс - Крым"Сергей АксеновУченияБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаКрымЧерноморский районМинистерство обороны РФФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)МВД по Республике КрымМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ФСО
 
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