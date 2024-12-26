https://crimea.ria.ru/20241226/v-zone-spetsoperatsii-pogib-kerchanin-andrey-bunakov-1142947427.html

В зоне спецоперации погиб керчанин Андрей Бунаков

В зоне спецоперации погиб керчанин Андрей Бунаков - РИА Новости Крым, 26.12.2024

В зоне спецоперации погиб керчанин Андрей Бунаков

Жители Керчи проводили в последний путь погибшего героя специальной военной операции Андрея Бунакова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава... РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T17:33

2024-12-26T17:33

2024-12-26T17:39

память

керчь

олег каторгин

армия и флот

новости крыма

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Жители Керчи проводили в последний путь погибшего героя специальной военной операции Андрея Бунакова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Олег Каторгин.В 1988 году Андрей Бунаков был призван в ряды Вооруженных Сил СССР, проходил военную службу в Чите. После этого работал на Крайнем севере сварщиком и спустя какое-то время вернулся в Керчь."Погиб наш земляк, исполняя свой воинский долг. До конца он был верен присяге, своей стране. Вечная память защитнику, его отваге и мужеству", - написал Олег Каторгин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

керчь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

память, керчь, олег каторгин, армия и флот, новости крыма, вооруженные силы россии