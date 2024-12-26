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В зоне спецоперации погиб керчанин Андрей Бунаков - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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В зоне спецоперации погиб керчанин Андрей Бунаков
В зоне спецоперации погиб керчанин Андрей Бунаков - РИА Новости Крым, 26.12.2024
В зоне спецоперации погиб керчанин Андрей Бунаков
Жители Керчи проводили в последний путь погибшего героя специальной военной операции Андрея Бунакова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T17:33
2024-12-26T17:39
память
керчь
олег каторгин
армия и флот
новости крыма
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Жители Керчи проводили в последний путь погибшего героя специальной военной операции Андрея Бунакова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Олег Каторгин.В 1988 году Андрей Бунаков был призван в ряды Вооруженных Сил СССР, проходил военную службу в Чите. После этого работал на Крайнем севере сварщиком и спустя какое-то время вернулся в Керчь."Погиб наш земляк, исполняя свой воинский долг. До конца он был верен присяге, своей стране. Вечная память защитнику, его отваге и мужеству", - написал Олег Каторгин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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память, керчь, олег каторгин, армия и флот, новости крыма, вооруженные силы россии
В зоне спецоперации погиб керчанин Андрей Бунаков

В Керчи простились с героем специальной военной операции Андреем Бунаковым

17:33 26.12.2024 (обновлено: 17:39 26.12.2024)
 
© Официальный канал главы администрации города КерчиСвеча
Свеча
© Официальный канал главы администрации города Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Жители Керчи проводили в последний путь погибшего героя специальной военной операции Андрея Бунакова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
"Андрей Николаевич - керчанин, родился в 1969 году. После окончания школы учился в судомеханическом техникуме, освоил технологию сварочного производства", - написал он.
В 1988 году Андрей Бунаков был призван в ряды Вооруженных Сил СССР, проходил военную службу в Чите. После этого работал на Крайнем севере сварщиком и спустя какое-то время вернулся в Керчь.
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаАндрей Бунаков
Андрей Бунаков
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Андрей Бунаков
"Погиб наш земляк, исполняя свой воинский долг. До конца он был верен присяге, своей стране. Вечная память защитнику, его отваге и мужеству", - написал Олег Каторгин.
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ПамятьКерчьОлег КаторгинАрмия и флотНовости КрымаВооруженные силы России
 
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